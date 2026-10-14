Qué es el “divorcio gris”: el fenómeno de las parejas que deciden separarse después de los 50 años

El divorcio gris es un fenómeno que describe las separaciones de parejas mayores de 50 años, incluso después de décadas de matrimonio. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Hay matrimonios que atraviesan décadas, crían hijos, construyen una familia y comparten prácticamente toda una vida. Sin embargo, cuando llega la madurez y las responsabilidades familiares comienzan a cambiar, algunas parejas descubren que ya no desean continuar juntas, fenómeno conocido como “divorcio gris”, una expresión utilizada para describir las separaciones matrimoniales que ocurren después de los 50 años y que adquirió mayor relevancia durante las últimas décadas.

Cada vez más parejas se replantean su relación después de los 50 años, cuando los hijos se independizan y comienzan una nueva etapa de sus vidas. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Lejos de responder siempre a una infidelidad o una discusión puntual, estas rupturas pueden ser consecuencia de años de distanciamiento emocional, proyectos personales diferentes o el deseo de comenzar una nueva etapa.

Qué es el divorcio gris y por qué aumentó entre los mayores de 50 años

El término gray divorce, traducido como divorcio gris, fue estudiado por las sociólogas Susan L. Brown e I-Fen Lin, de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Estados Unidos.

Según datos publicados por Pew Research Center en 2025, la tasa de divorcios entre mujeres casadas mayores de 50 años pasó de 3,9 por cada 1.000 en 1990 a 11 en 2008. En 2023 se ubicó en 10,3, lo que refleja un crecimiento histórico seguido de una relativa estabilidad.

Los especialistas señalan que el desgaste emocional, la falta de comunicación y los proyectos personales diferentes pueden influir en los divorcios tardíos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Aunque estas cifras corresponden a Estados Unidos, permiten dimensionar un fenómeno que desafía la idea de que los matrimonios prolongados necesariamente duran toda la vida.

Por qué algunas parejas deciden separarse después de 30 o 40 años de matrimonio

Una de las particularidades del divorcio gris es que la separación no siempre surge de un conflicto reciente. En muchos casos, representa el desenlace de diferencias acumuladas durante años.

El psicólogo Mark Travers explicó en un artículo publicado por Psychology Today que algunas personas tardan décadas en reconocer sus necesidades emocionales y tomar decisiones sobre sus relaciones.

Entre los factores que pueden influir aparecen el desgaste emocional, la falta de comunicación, los cambios en los proyectos personales y la sensación de haber perdido la conexión con la pareja.

Después de 30 o 40 años de matrimonio, algunas personas deciden separarse para recuperar su independencia y comenzar una nueva etapa. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

También interviene el llamado síndrome del nido vacío, que puede aparecer cuando los hijos crecen y abandonan el hogar. Sin las responsabilidades cotidianas de la crianza, algunas parejas comienzan a cuestionarse cómo desean vivir los próximos años.

Qué dicen los psicólogos sobre el divorcio gris y la posibilidad de empezar de nuevo

La psicóloga clínica Chivonna Childs, de Cleveland Clinic, explicó en una entrevista publicada por la institución en julio de 2025 que la mayor independencia económica y los cambios culturales modificaron la manera de entender el matrimonio.

“Permanecer en un matrimonio insatisfactorio ya no es necesario”, sostuvo la especialista, según una traducción de sus declaraciones originales. Childs también señaló que algunas parejas atraviesan lo que denomina un matrimonio silencioso: relaciones en las que ambos integrantes llevan vidas prácticamente separadas, aunque continúan compartiendo el mismo hogar.

Sin embargo, divorciarse después de los 50 o 60 años no garantiza una vida más feliz. La separación puede implicar dificultades económicas, soledad y un proceso de duelo por los años compartidos.

El síndrome del nido vacío puede llevar a algunas parejas a reconsiderar su relación y preguntarse si desean continuar juntas durante la madurez. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Al mismo tiempo, para algunas personas representa la oportunidad de recuperar su autonomía, retomar proyectos postergados y construir nuevos vínculos.

En definitiva, el divorcio gris refleja una transformación en la manera de entender el amor y las relaciones durante la madurez: haber compartido gran parte de la vida con alguien no significa necesariamente querer transitar de la misma manera los años que quedan.