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Eduardo Constantini demandó a su exesposa Teresa a más de 30 años del divorcio: qué reclamó el empresario

La cineasta Teresa Constantini confirmó que enfrenta dos acciones legales impulsadas por su exmarido, el empresario Eduardo Constantini. Los detalles de la denuncia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 19:00
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El megaempresario argentino denunció a su exmujer
El megaempresario argentino denunció a su exmujer Foto: argentina.gob.ar
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La disputa entre Teresa Constantini y su exesposo, el empresario Eduardo Constantini, sumó un nuevo capítulo tras más de tres décadas de su divorcio. La actriz y directora reveló que enfrenta dos demandas impulsadas por el fundador del MALBA: una vinculada al uso del apellido y otra iniciada en el ámbito eclesiástico para anular el matrimonio que compartieron durante casi tres décadas.

La información fue difundida por la propia cineasta, quien decidió hacer pública la situación y denunciar lo que considera una ofensiva inesperada. Según expuso, las acciones legales buscan impedirle continuar utilizando el apellido con el que construyó su trayectoria artística y profesional.

El reclamo por el apellido Constantini y la identidad artística

Constantini explicó que su carrera, que supera los 40 años, está firmada bajo ese nombre, por lo que la exigencia judicial impacta directamente en su identidad pública. En su descargo, remarcó que no se trata solo de una cuestión legal, sino también cultural y profesional, vinculada a su historia en el cine y el teatro.

La pelea entre ambos lleva décadas. El matrimonio comenzó en 1966 y se extendió durante 28 años, hasta 1994, etapa en la que tuvieron cinco hijos en común.

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constantini
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Una causa en la Justicia y otra ante la Iglesia

A la disputa civil por el apellido se suma una presentación ante un tribunal eclesiástico. Allí, el empresario busca la nulidad del vínculo matrimonial, alegando falta de madurez al momento de la boda, según trascendió en el planteo.

Este aspecto del conflicto reabre un debate sobre los procesos de nulidad religiosa, especialmente en casos donde han pasado décadas desde la unión y posterior divorcio. La combinación de ambas acciones le da al caso una dimensión poco habitual.

El rol de Elina Fernández en la disputa

El conflicto también afecta a Elina Fernández, actual esposa del empresario. Versiones difundidas en medios señalan que la iniciativa legal, aunque iniciada años atrás, habría cobrado impulso recientemente en el entorno actual de Constantini.

Eduardo Constantini y Elina Fernández
Eduardo Constantini y Elina Fernández

De acuerdo con esas fuentes, el objetivo sería limitar el uso del apellido exclusivamente a la actual pareja del empresario. La estrategia legal apunta a considerar el uso del nombre como un “usufructo indebido” por parte de exparejas.

La controversia creció cuando declaraciones mediáticas sugirieron que la intención sería consolidar la exclusividad del apellido dentro del actual matrimonio. Ese enfoque reavivó el interés sobre el caso y amplificó su difusión pública.

Un caso que vuelve al centro de la escena

Para Teresa Costantini, la exposición pública del conflicto genera el efecto contrario al buscado por las demandas. Lejos de invisibilizar su nombre, sostiene que la situación refuerza su identidad y trayectoria, instalando nuevamente su figura en el debate público.

El caso combina elementos legales, personales y mediáticos que atraviesan distintas épocas de la vida de sus protagonistas. Con antecedentes que se remontan a décadas atrás, la disputa vuelve a escena con un impacto que excede lo judicial y reabre interrogantes sobre identidad, derechos y límites en el uso de un apellido.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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