La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y rechazó el reclamo millonario de Wanda Nara por 480 mil euros mensuales

Mauro Icardi comunicó en sus redes sociales la resolución de la Justicia italiana sobre el reclamo económico presentado por Wanda Nara durante el divorcio. Foto: Instagram.

La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi en una nueva instancia del proceso de divorcio con Wanda Nara. Según informó el delantero, el tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por su expareja y dejó sin efecto los reclamos económicos que alcanzaban los 480 mil euros mensuales.

La resolución fue comunicada por el propio futbolista a través de sus redes sociales, donde compartió detalles del fallo y celebró la decisión del tribunal italiano. La documentación fue difundida por su abogada, Lara Piro, y forma parte del expediente judicial al que accedió Teleshow.

La Justicia italiana declaró inadmisible la apelación de Wanda Nara por los pedidos económicos que incluían una suma cercana a los 480 mil euros mensuales. Foto: redes

¿Qué reclamaba Wanda Nara en el divorcio?

Durante el proceso judicial, Wanda Nara había solicitado una pensión alimenticia de 250.000 euros mensuales para ella, además de 65.000 euros por mes para cada una de sus dos hijas con Icardi.

A esa cifra se sumaba un pedido de pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales por el divorcio. En total, el reclamo económico alcanzaba una suma cercana a los 480.000 euros mensuales.

El planteo también incluía la custodia compartida de las menores, aunque con residencia principal junto a la madre, y la obligación de que Icardi cubriera la mitad de los gastos extraordinarios relacionados con sus hijas.

La palabra de Wanda Nara, previo al posteo de Mauro Icardi. Foto: Instagram / wanda_nara.

El mensaje de Mauro Icardi tras el fallo

Luego de conocer la resolución, Icardi publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que detalló los montos reclamados y aseguró que la Justicia italiana rechazó las solicitudes.

“Buongiorno Milano”, escribió al comienzo de su comunicado. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex. 65.000€ para cada una de mis hijas. 100.000€ mensuales por divorcio“.

El futbolista celebró el fallo judicial y aseguró que la resolución cerró “todo tipo de reclamos y pedidos” en su contra. Foto: Instagram / mauroicardi.

El futbolista también se refirió al primer fallo judicial del 1 de junio de 2026. “La jueza el 1 de Junio de 2026 RECHAZÓ esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución”, afirmó.

Sobre la nueva resolución, agregó: “Hoy 27 de Julio de 2026 la decisión de la justicia Italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”.

La postura de Wanda Nara en el expediente

Según consta en la documentación judicial, Wanda Nara argumentó que durante su matrimonio con Icardi priorizó el cuidado familiar y acompañó la carrera profesional del futbolista.

La empresaria y conductora sostuvo que, aunque ya trabajaba en el mundo del espectáculo antes de la relación, redujo su actividad tras casarse y tener a sus hijas para dedicarse a la familia.

Además, cuestionó la versión de Icardi sobre la separación y afirmó que la ruptura estuvo vinculada a una infidelidad del jugador ocurrida en 2021. También señaló que la convivencia posterior tuvo como objetivo proteger a sus hijas.

El conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa mientras ambas partes esperan la sentencia definitiva de divorcio. Foto: Instagram Wanda Nara

¿Qué falta para que termine el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Con la resolución del 27 de julio de 2026, Icardi aseguró que la Justicia italiana cerró la posibilidad de avanzar con nuevos reclamos económicos vinculados a esos pedidos.

Sin embargo, el futbolista aclaró que todavía queda una última instancia antes de la finalización formal del proceso. “Falta el último paso para la sentencia final de Divorcio. Qué bueno que la justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, escribió.