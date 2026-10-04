Se separó, reclamó la mitad de la casa que construyó con su expareja y la Justicia ordenó pagarle USD 22.500: cómo hizo

La Justicia reconoció el derecho de la mujer sobre parte del valor de la vivienda construida durante la convivencia. Foto: Pexels.

Una mujer logró que la Justicia reconociera su derecho a cobrar una suma millonaria por una vivienda que había construido junto a su expareja sobre un terreno que pertenecía al padre del hombre. El conflicto se inició tras la separación y terminó con una sentencia que contempló tanto el valor de la construcción como otros reclamos económicos.

El caso fue resuelto por el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Azul, que reconoció el derecho de la mujer a percibir el 50% del valor agregado por la construcción de la casa. Además, estableció el pago de un canon locativo mensual y otorgó una indemnización por daño moral.

La Justicia reconoció el derecho de la mujer sobre parte del valor de la vivienda construida durante la convivencia.

Construyeron una casa en el terreno del suegro y terminaron ante la Justicia

La pareja había comenzado a convivir en 2007. Cinco años después, en 2012, se mudaron a una vivienda construida sobre un terreno ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El inmueble pertenecía al padre del hombre, quien había permitido que la pareja levantara allí la casa con la condición de que, una vez terminada la obra, se regularizara la situación mediante una subdivisión del terreno.

Durante la convivencia, ambos realizaron aportes económicos para construir la vivienda y posteriormente hicieron distintas mejoras. Sin embargo, la regularización de la propiedad nunca llegó a concretarse.

La pericia que determinó cuánto valía la vivienda y cuánto debía recibir la mujer

En 2019, la pareja decidió separarse y firmó un acuerdo privado en el que reconocieron derechos sobre la vivienda y establecieron que sería vendida.

La casa fue edificada sobre un terreno que pertenecía al padre de la expareja. Foto: Freepik

El documento también contemplaba que el hombre continuaría viviendo en el inmueble hasta concretar la operación y que debía pagarle a su expareja el 50% del valor del alquiler de la vivienda en la que ella residiera.

Pero la venta nunca se concretó y el conflicto continuó. Ante la falta de avances y luego de una instancia de mediación judicial que no llegó a buen puerto, la mujer inició una demanda por daños y perjuicios.

Cuánto valía la casa y cuánto deberá cobrar

Durante el proceso se realizó una pericia inmobiliaria para determinar el valor del inmueble. Según el informe, la propiedad tenía una superficie total de 430 metros cuadrados, con 160 metros cuadrados cubiertos.

El valor de mercado fue estimado en USD 60.000, aunque el tribunal distinguió entre el valor del terreno y el de las mejoras realizadas sobre él.

De esa cifra, USD 15.000 correspondían al terreno, mientras que los USD 45.000 restantes representaban el valor agregado por la construcción.

La pericia inmobiliaria estimó en USD 45.000 el valor agregado por la construcción de la vivienda. Foto: NA.

Como la Justicia consideró acreditado que ambos habían financiado la obra en partes iguales, determinó que la mujer tenía derecho a recibir el 50% de ese valor. Por ese motivo, el tribunal ordenó pagarle USD 22.500.

Por qué la Justicia reconoció el reclamo

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue que el terreno continuaba perteneciendo al padre del hombre. Sin embargo, la construcción había sido realizada con autorización del propietario.

En ese contexto, el tribunal aplicó el artículo 1962 del Código Civil y Comercial, que contempla la obligación de indemnizar a quien realiza, con autorización, mejoras que incrementan el valor de un inmueble ajeno.

El acuerdo firmado por la pareja después de la separación también tuvo un papel relevante. Según la sentencia, permitió acreditar que ambos habían realizado aportes equivalentes y que existían derechos patrimoniales reconocidos entre ellos.

El tribunal determinó que la mujer debía recibir USD 22.500 por su participación en la construcción. Foto: Pixabay.

Además de los USD 22.500, la Justicia fijó un pago mensual y una indemnización

La sentencia contempló además el acuerdo relacionado con el uso de la vivienda. El hombre había dejado de pagar la suma pactada a partir de mayo de 2022.

La pericia determinó que el valor actualizado del alquiler era de $400.000 mensuales, por lo que el tribunal estableció que correspondía abonar a la mujer $200.000 por mes, equivalentes al 50% acordado.

Ese pago deberá computarse desde el momento en que dejaron de abonarse las sumas pactadas y hasta la cancelación del monto principal reconocido por la Justicia.

La Justicia también reconoció daño moral

La mujer también había reclamado una compensación por daño moral. Sostuvo que la situación le había provocado sufrimiento y que se había sentido engañada por la familia de su expareja. Los demandados rechazaron esa interpretación y señalaron, entre otros argumentos, que el vínculo familiar se había mantenido después de la separación.

El tribunal distinguió el conflicto patrimonial de una afectación emocional de mayor gravedad y, considerando las circunstancias que fueron acreditadas durante el proceso, admitió parcialmente el reclamo. Así, estableció una indemnización de $500.000 por daño extrapatrimonial.

El conflicto patrimonial comenzó después de la separación de la pareja y terminó en los tribunales. Foto: Unsplash

Cómo se calcularán los intereses

La sentencia también estableció los criterios para calcular los intereses sobre las sumas reconocidas. Para el monto fijado en dólares, se aplicará la tasa activa correspondiente a operaciones en esa moneda del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un adicional del 50% en concepto moratorio.

En el caso de los rubros expresados en pesos, se dispuso un interés del 6% anual hasta la fecha del fallo y, posteriormente, la tasa pasiva más alta que pague esa entidad para depósitos a treinta días. Además, las costas del proceso quedaron a cargo de los demandados, de acuerdo con el principio objetivo de la derrota.

El fallo puso así punto final a una disputa que comenzó con la separación de una pareja y que tuvo como eje una vivienda construida sobre un terreno que nunca llegó a ser transferido. La Justicia reconoció que, aunque el inmueble pertenecía formalmente a un tercero, la inversión realizada por ambos convivientes había generado un valor económico que debía ser compensado.