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Usó una aspiradora robot para descubrir la infidelidad de su esposa, ganó una indemnización pero terminó preso: qué cambió

El caso ocurrió en 2023 y derivó en dos procesos judiciales distintos, uno vinculado al reclamo económico por el conflicto matrimonial y otro relacionado con la privacidad de las imágenes. La resolución terminó generando consecuencias para ambas partes.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El caso ocurrió en Taiwán en 2023 y comenzó cuando el hombre encontró elementos que despertaron sus sospechas sobre la relación de su esposa con otro hombre.
El caso ocurrió en Taiwán en 2023 y comenzó cuando el hombre encontró elementos que despertaron sus sospechas sobre la relación de su esposa con otro hombre. Foto: Pexels
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Un insólito caso judicial ocurrido en Taiwán tuvo como protagonista a una aspiradora robot, una presunta infidelidad y una disputa por la privacidad. Un hombre decidió utilizar la cámara incorporada en el dispositivo para obtener imágenes de su esposa junto a otro hombre y presentó esas grabaciones como prueba en un proceso judicial.

La estrategia le permitió obtener inicialmente una indemnización de unos 17.850 dólares por daños morales. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado: su esposa cuestionó la forma en que fueron obtenidas las imágenes y el hombre terminó condenado a cinco meses de prisión y una multa de aproximadamente 4.600 dólares.

El hombre recurrió a la cámara incorporada en una aspiradora robot para registrar imágenes dentro de la vivienda que compartía con su esposa. Foto: Unsplash - Freepik

Cómo comenzó la sospecha de infidelidad

El conflicto se remonta a 2023, cuando el matrimonio se encontraba de vacaciones. Según la información del caso, el hombre encontró un cepillo de dientes que consideró sospechoso en el baño y comenzó a sospechar que su esposa mantenía una relación con otro hombre.

Las dudas aumentaron después de que revisara las cámaras de seguridad de un estacionamiento. Allí habría identificado a un hombre que había trasladado a su esposa en un auto.

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A partir de entonces, el hombre buscó una manera de confirmar sus sospechas y terminó recurriendo a un dispositivo que ya se encontraba dentro de la vivienda que compartía con su esposa.

Infidelidad; parejas; romance. Foto: Freepik.
Las grabaciones fueron utilizadas como parte de las pruebas en el proceso judicial iniciado a raíz del conflicto matrimonial. Foto: Freepik.

La aspiradora robot que se convirtió en una cámara de vigilancia

El protagonista del caso accedió de manera remota a la cámara de la aspiradora robot mediante la aplicación del dispositivo.

El aparato podía desplazarse por diferentes sectores de la vivienda y transmitir imágenes. A través de esa función, el hombre consiguió registrar escenas en las que aparecía su esposa junto al hombre que había despertado sus sospechas. Posteriormente, utilizó las grabaciones como parte de la prueba presentada en el proceso relacionado con la relación matrimonial.

El caso generó particular interés porque la tecnología utilizada para obtener las imágenes no era una cámara de seguridad tradicional, sino un electrodoméstico conectado.

Roborock, aspiradora con brazo para levantar objetos.
La mujer cuestionó ante la Justicia la manera en que habían sido obtenidas las imágenes y denunció una vulneración de su privacidad.

La indemnización que recibió por la infidelidad

En Taiwán, la infidelidad no constituye un delito penal, aunque determinadas situaciones vinculadas con el incumplimiento de los deberes matrimoniales pueden dar lugar a reclamos económicos.

En este caso, el hombre había solicitado inicialmente una compensación de 53.550 dólares, pero finalmente obtuvo alrededor de 17.850 dólares, aproximadamente un tercio de lo que había reclamado.

La indemnización correspondió al reclamo que realizó por el perjuicio que, según sostuvo ante la Justicia, le había provocado la relación de su esposa con otro hombre. Sin embargo, esa resolución favorable en el proceso civil no puso fin al conflicto.

El hombre había reclamado una compensación de 53.550 dólares, pero la Justicia finalmente estableció una indemnización de unos 17.850 dólares. Foto: NA

Por qué terminó condenado y tuvo que pagar una multa

La situación cambió cuando la mujer denunció al hombre por la forma en que había obtenido las grabaciones.

Según la resolución del caso, las imágenes fueron registradas sin su consentimiento, por lo que los jueces consideraron que existió una vulneración de su derecho a la privacidad.

Como consecuencia, el hombre recibió una condena de cinco meses de prisión y también tuvo que pagar una multa de aproximadamente 4.632 dólares.

De esta manera, las imágenes que inicialmente había utilizado para respaldar su reclamo por la relación de su esposa con otro hombre terminaron siendo el centro de un proceso judicial diferente, relacionado con la privacidad.

El debate sobre la privacidad de los dispositivos inteligentes

El caso también abrió un debate sobre los riesgos asociados con los dispositivos inteligentes dentro del hogar.

Aspiradora. Foto: Unsplash
La Justicia consideró que las grabaciones habían sido realizadas sin el consentimiento de la mujer, lo que derivó en una causa independiente. Foto: Unsplash.

Las aspiradoras robotizadas, cámaras, timbres conectados, teléfonos y asistentes virtuales incorporan cada vez más funciones capaces de registrar, almacenar o transmitir información.

Sin embargo, disponer de uno de estos aparatos dentro de una vivienda no significa automáticamente que su propietario pueda utilizar sus cámaras para registrar situaciones privadas de otras personas.

La forma en que se obtiene una determinada evidencia puede ser relevante jurídicamente, incluso cuando esa evidencia pretende demostrar otro hecho.

Una prueba que terminó jugando en su contra

La historia terminó con una particular paradoja: el hombre consiguió utilizar las imágenes de la aspiradora robot para respaldar su reclamo por la relación de su esposa con otro hombre y obtuvo una compensación económica.

Pero, al mismo tiempo, la forma en que consiguió esas imágenes derivó en un proceso por vulneración de la privacidad, que terminó con una condena de prisión y una multa.

El episodio expuso cómo la expansión de los dispositivos conectados puede generar nuevos conflictos legales dentro del hogar. Una tecnología diseñada para facilitar tareas cotidianas puede convertirse, dependiendo de su uso, en una herramienta capaz de registrar situaciones que involucran la privacidad de otras personas.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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