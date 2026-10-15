En India, una joven de 17 años es “poseída” por una diosa: lleva días acostada sobre una cama de 35 kilos de clavos

Mientras lugareños afirman que la habita la diosa Maa Kali, crecen la preocupación y las críticas por su salud. Foto: Chinta News

Un inusual y desconcertante caso ha sacudido a la India, generando un intenso debate digital y social en torno a una supuesta posesión espiritual que involucra a una joven de 17 años. El suceso ha atraído rápidamente la atención de curiosos y creyentes de diversas regiones.

Quién es la joven “poseída” por una diosa hinduista en India

En la provincia de Bajitpur, situada en el estado de Bihar, los lugareños están convencidos de que una adolescente llamada Nisha Kumari se encuentra bajo los efectos de una divinidad.

Los padres de la menor aseguran que vive una experiencia mística vinculada a la diosa Maa Kali, una de las deidades más veneradas dentro del hinduismo, la cual representa el tiempo, la energía cósmica y la destrucción del mal.

En India, una joven de 17 años permanece postrada sobre una cama de clavos, rodeada de ofrendas. Mientras lugareños afirman que la habita la diosa Maa Kali, crecen la preocupación y las críticas por su salud. Video: Chinta News

Según los reportes de medios locales y los videos difundidos en redes sociales, la menor permanece postrada sobre una peculiar cama con 25 kilos de clavos (aunque otras fuentes locales elevan la cifra hasta los 35 kilos).

Los familiares afirman categóricamente que Nisha no siente dolor ni presenta heridas físicas derivadas de esta peligrosa superficie, y añaden que ella perdió la capacidad de hablar desde que inició el presunto episodio.

Cómo reaccionaron los vecinos ante la situación de la joven

La viralización de las imágenes ha provocado una profunda polarización social. Por un lado, decenas de vecinos y visitantes se han dado cita en el lugar para presenciar lo que denominan una manifestación o “descenso divino”, rodeando a la adolescente con dinero, ofrendas y muestras de fervor religioso.

Por otro lado, el caso ha desatado una ola de preocupación y severas críticas en las plataformas digitales. Diversos usuarios señalan posibles escenarios de abuso, fanatismo y una alarmante falta de evaluación médica.

Ante la posibilidad de que exista un trastorno psicológico o una condición clínica subyacente que no haya sido diagnosticada, la incertidumbre persiste. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre un diagnóstico clínico, mientras los creyentes continúan aglomerándose en torno a la supuesta aparición.