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India: cortaron internet y cerraron estaciones de subte por una protesta juvenil

Los militantes del partido Cockroach Janta Party y otras organizaciones juveniles protestaron en Nueva Delhi en contra del jefe de Comisión Electoral, Ganesh Kumar.

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Protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi.
Protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi. Foto: REUTERS
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Este sábado 10 de octubre, se reportó un masivo corte de Internet en Nueva Delhi, en India, en respuesta a la protesta del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP). Los manifestantes conocidos como “Cucarachas” se convocaron en diferentes puntos de la ciudad en contra de las políticas de Ganesh Kumar, el jefe de Comisión Electoral.

La medida fue puesta en marcha por el gobierno a partir de la mañana de este sábado y continuó hasta las 10 de la noche (hora India). No fue la única acción que se llevó a cabo. Las autoridades del Delhi Metro Rail Corporation también cerraron las centrales de subte y los accesos a 45 estaciones.

Por supuesto, la zona más afectada por estas medidas fue el centro de la ciudad de Nueva Delhi, que ocupan las calles Janpath y Kartavya Path. Asimismo, la región de Jantar Mantar también se vio involucrada en los operativos, ya que se eligió este lugar como punto de encuentro para los manifestantes.

Protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi.
Las autoridades indias cerraron 45 estaciones de la ciudad de Nueva Delhi. Foto: REUTERS

El gobierno indio también sostuvo que se llevaron a cabo cortes de tránsito en las principales avenidas, al tiempo que se canceló el servicio de las líneas ferroviarias.

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Narendra Modi, primer ministro indio. Foto: NA.

India: cuál es el reclamo del movimiento Cockroach Janta Party alias “Cucarachas”

El movimiento Cockroach Janta Party fue fundado hace muy poco en India, más precisamente, el 16 de mayo de 2026 por Abhijeet Dipke, especialista en comunicación política y voluntario del Partido Aam Aadmi.

En julio, se hicieron conocidos internacionalmente por lograr la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por desoír las demandas en este sector.

Ahora, se convocaron este sábado 10 de octubre para manifestarse en contra de Gyanesh Kumar. Los jóvenes militantes exigen que el funcionario renuncie a su cargo, ya que lo acusan de manipular los resultados electorales de las elecciones legislativas de India de 2025.

Protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi.
Los manifestantes acusan a Kumar de los resultados electorales. Foto: REUTERS

Kumar puso en marcha recientemente la Revisión Intensiva Especial y eliminó a más de 130 millones de votantes que habían participado en las elecciones antes mencionadas, lo que provocó la indignación de los partidos opositores. El político fue acusado de favorecer a las actuales autoridades gubernamentales del Partido Bharatiya Janata.

El partido juvenil le pidió a sus militantes que llevaran a cabo las protestas de forma pacífica y sin provocar daños a terceros, ya que el objetivo es poder lograr la renuncia de Gyanesh Kumar cuanto antes.

Cómo fue el operativo policial en India

La cadena alemana DW informó que el gobierno indio autorizó la salida de más de 30 mil agentes policiales para contener la protesta en Nueva Delhi. Sin embargo, se registraron al menos 3.000 detenidos y varios heridos. De hecho, el propio fundador del partido, Abhijeet Dipke, fue arrestado por las autoridades, así como otros militantes y periodistas destacados.

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