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La isla prohibida en el medio del océano Índico: el misterio de Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido

Sus habitantes rechazan los contactos no deseados con el exterior y están protegidos por restricciones de acceso destinadas a preservar su territorio y reducir el riesgo de enfermedades. Su idioma y sus estructuras sociales siguen siendo poco conocidos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El misterio de la isla Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido.
El misterio de la isla Sentinel del Norte, el territorio donde nadie es bienvenido. Foto: Imagen generado con IA (Gemini)
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En el océano Índico, Sentinel del Norte, una isla perteneciente a la India, alberga a los sentineleses, uno de los pueblos indígenas más aislados del planeta. Sus habitantes rechazan los contactos no deseados con el exterior y están protegidos por restricciones de acceso destinadas a preservar su territorio y reducir el riesgo de enfermedades. La isla había vuelto a captar la atención internacional en marzo de 2025, cuando un ciudadano estadounidense desembarcó ilegalmente y fue detenido por las autoridades.

Qué ocurrió con el misionero estadounidense que murió en Sentinel del Norte

En noviembre de 2018, John Allen Chau, un misionero estadounidense de 26 años, llegó sin autorización a Sentinel del Norte con la intención de evangelizar a sus habitantes. Durante su intento de acercamiento, murió en un episodio atribuido a integrantes de la comunidad indígena, según los testimonios recogidos durante la investigación.

El caso tuvo repercusión internacional y reabrió el debate sobre los riesgos que representan las incursiones en territorios habitados por pueblos indígenas aislados. La organización Survival International advirtió entonces que cualquier contacto podía introducir enfermedades potencialmente graves para la población local.

Sus habitantes rechazan los contactos no deseados con el exterior y están protegidos por restricciones de acceso destinadas a preservar su territorio y reducir el riesgo de enfermedades.
El Gobierno indio informó una estimación de 50 personas en Sentinel del Norte, basada en el censo de 2011. Foto: Imagen generado con IA (Gemini)

La historia volvió a cobrar relevancia en 2025. En aquel año, el estadounidense Mykhailo Viktorovych Polyakov desembarcó en la isla el 29 de marzo, dejó una lata de gaseosa y un coco como ofrendas y grabó imágenes de su visita. Tras ello, fue detenido el 31 de marzo, según la información policial difundida por Associated Press.

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Quiénes son los sentineleses y qué se sabe sobre su forma de vida

Los sentineleses habitan una isla cubierta principalmente de vegetación tropical, con una superficie aproximada de 60 kilómetros cuadrados. Su población exacta es desconocida: el Gobierno indio informó una estimación de 50 personas basada en el censo de 2011, aunque reconoció las dificultades para realizar un recuento preciso.

Las observaciones antropológicas documentaron que utilizan arcos, flechas, lanzas, canoas y herramientas fabricadas con materiales disponibles en su entorno. También aprovechan restos metálicos, incluidos materiales procedentes de naufragios, para elaborar utensilios y puntas de flecha.

Su idioma y sus estructuras sociales siguen siendo poco conocidos. Aunque mantienen un aislamiento considerable, existieron contactos esporádicos con expediciones exteriores, incluidos encuentros documentados durante el siglo XX.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 1880, cuando una expedición encabezada por el oficial colonial británico Maurice Vidal Portman capturó a dos adultos mayores y cuatro niños. Los adultos enfermaron y murieron después de ser trasladados fuera de la isla, mientras que los menores fueron devueltos a su territorio.

Por qué la India prohíbe acercarse a Sentinel del Norte

Las autoridades indias mantienen restricciones de acceso a Sentinel del Norte y a las aguas circundantes, con una zona protegida que se extiende hasta cinco kilómetros de la costa. El régimen busca proteger a los habitantes de incursiones no autorizadas y preservar sus recursos naturales.

Uno de los principales riesgos es la transmisión de enfermedades infecciosas. Organizaciones especializadas en derechos indígenas advierten que los contactos con visitantes podrían provocar consecuencias sanitarias graves en comunidades con escasa exposición a determinados patógenos.

La Guardia Costera y la Policía Marítima de la India realizan patrullajes alrededor de la isla, según la información oficial del Ministerio del Interior. La protección también responde a la decisión de respetar el aislamiento de una comunidad que manifestó reiteradamente su rechazo a las visitas.

Los episodios de 2018 y 2025 muestran que las restricciones continúan siendo relevantes. El futuro de Sentinel del Norte depende, entre otros factores, de la aplicación de estas medidas y de la protección de sus habitantes frente a contactos no autorizados.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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