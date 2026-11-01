En 2017, un millonario encargó un pan dulce de 5 kilos cubierto de oro de 22 quilates y diamantes: su valor superó los 500.000 euros

En 2017, un millonario encargó un pan dulce de 5 kilos cubierto de oro de 22 quilates y diamantes. Foto: Instagram pasticceriadelborgohd

En una pequeña pastelería del norte de Italia nació uno de los encargos gastronómicos más extravagantes de los últimos años. Lo que parecía un simple pedido navideño terminó convirtiéndose en una creación valorada en más de 500.000 euros (558.025 dólares): un pan dulce de 5 kilos, recubierto de oro y acompañado por diamantes.

La historia comenzó en 2017, cuando un empresario millonario de la India buscó un regalo de bodas para su sobrina. La joven había vivido y estudiado en Italia, donde descubrió su pasión por el tradicional panettone.

Su tío decidió sorprenderla con una versión completamente diferente. Para conseguirlo, recurrió a Dario Hartvig, un pastelero de Carmagnola, cerca de Turín, que ya tenía experiencia elaborando productos exclusivos para clientes adinerados. Sin embargo, el desafío no consistía únicamente en preparar un postre delicioso. El objetivo era convertir un alimento tradicional en una auténtica pieza de joyería.

El pan dulce de 5 kilos, recubierto de oro y acompañado por diamantes que hizo el pastelero Dario Hartvig. Foto: Instagram pasticceriadelborgohd

El pan dulce de 500.000 euros: el regalo de bodas que encargó un millonario de la India

El empresario buscaba una creación única que combinara la tradición gastronómica italiana con materiales preciosos. Según relató Hartvig en una entrevista publicada por Corriere della Sera en diciembre de 2017, el proceso de selección no fue inmediato.

El cliente quería un panettone especiado y el pastelero tuvo que presentar seis propuestas de recetas antes de encontrar la combinación definitiva. Entre las alternativas aparecieron ingredientes como jengibre y romero, pero finalmente eligieron una preparación con azafrán y chocolate elaborado con cacao ecuatoriano.

El resultado fue un pan dulce de 5 kilos, pensado especialmente para la celebración matrimonial. No obstante, su característica más extraordinaria estaba en el exterior: una cobertura de oro comestible de 22 quilates y una tiara de oro blanco con diamantes que acompañaba la presentación.

El pan dulce tenía una cobertura de oro comestible de 22 quilates y una tiara de oro blanco con diamantes. Foto: Instagram pasticceriadelborgohd

Quién es Dario Hartvig, el pastelero italiano que convirtió un panettone en una joya

Detrás de esta creación estaba un artesano nacido en Turín, de ascendencia alemana, que comenzó a trabajar en pastelería cuando tenía apenas 14 años.

Su carrera dio un giro importante en 1996. Después de una experiencia profesional en Nueva York, regresó a Italia para hacerse cargo de un laboratorio en Carmagnola. Allí desarrolló su actividad en la Pasticceria del Borgo, donde los productos tradicionales comenzaron a convivir con encargos exclusivos.

Con el tiempo, sus creaciones llegaron a clientes internacionales que buscaban regalos personalizados, desde empresarios hasta millonarios interesados en piezas gastronómicas fuera de lo común. El panettone destinado a la boda india se convirtió en uno de sus trabajos más conocidos y consolidó su reputación como especialista en pastelería de lujo.

Dario Hartvig es italiano, tiene ascendencia alemana y comenzó a trabajar en pastelería con 14 años. Foto: Instagram pasticceriadelborgohd

Oro de 22 quilates, chocolate y diamantes: cómo se elaboró el pan dulce más extravagante

La elaboración del producto combinó técnicas tradicionales de panadería con el trabajo especializado de una empresa joyera. La masa incluía ingredientes habituales del panettone:

Azúcar

Harina

Huevos

Manteca

Masa madre

Azafrán

Chocolate de cacao ecuatoriano

El exterior estaba revestido con una lámina de oro alimentario de 22 quilates. Para completar la presentación, Hartvig colaboró con la firma de joyería Crieri, ubicada en Valenza, una localidad italiana reconocida por su tradición orfebre.

De 500.000 a 700.000 euros: los otros panes dulces de lujo que conquistaron a los millonarios

El encargo indio no fue el único que recibió Hartvig. Durante aquellos años también preparó un panettone para un cliente ruso, con una receta que incluía marrons glacés y una presentación adornada con brazaletes de diamantes.

El panettote que incluía marrons glacés y una presentación adornada con brazaletes de diamantes. Foto: Instagram pasticceriadelborgohd

Las creaciones comenzaron a despertar interés internacional y, en diciembre de 2023, medios italianos como La Repubblica y Corriere della Sera informaron sobre piezas que alcanzaban valores de hasta 700.000 euros (781.235 dólares).

El pastelero también desarrolló alternativas menos costosas. En 2018, la agencia ANSA informó sobre una versión artesanal de un kilo, recubierta de oro alimentario y decorada con cristales, comercializada por 150 euros (167,41 dólares).

La diferencia entre ambas propuestas era considerable, pero compartían una misma idea: transformar un producto navideño tradicional en un objeto de lujo.

De esta manera, desde un pequeño establecimiento de Carmagnola, un pastelero italiano logró convertir el pan dulce en un regalo que podía costar tanto como una propiedad, demostrando hasta dónde podía llegar la combinación entre joyería, gastronomía y creatividad.