India y China mantienen enfrentamientos en la frontera de Arunachal Pradesh: crece la tensión militar y la preocupación por posibles tiroteos

Foto ilustrativa. Arunachal Pradesh, una de las regiones donde persisten las disputas fronterizas entre India y China. Foto: Unsplash

India y China atraviesan un nuevo episodio de tensión militar en su frontera del Himalaya, después de que las autoridades de Nueva Delhi reconocieran enfrentamientos entre sus fuerzas y tropas chinas en distintos sectores de Arunachal Pradesh.

La situación generó preocupación por la circulación de videos que aseguran mostrar intercambios de disparos, aunque no existen pruebas independientes que confirmen un combate con armas de fuego ni soldados heridos.

India y China: qué se sabe sobre los enfrentamientos en Arunachal Pradesh

El director general de la Policía Fronteriza Indotibetana (ITBP), Shatrujeet Kapur, reconoció el 22 de octubre que se registraron enfrentamientos entre patrullas en diferentes puntos de Arunachal Pradesh y que las situaciones de tensión continuaban. También destacó la intervención de los comandos especializados Shaurya.

Foto ilustrativa. Arunachal Pradesh, una de las regiones donde persisten las disputas fronterizas entre India y China. Foto: Unsplash

Los incidentes se concentran en una región donde ambos países mantienen diferencias sobre el trazado de la Línea de Control Real (LAC), especialmente en las inmediaciones de Taksing.

Sin embargo, fuentes del área de Defensa de la India señalaron el 24 de octubre que no se habían registrado choques violentos entre militares y que la situación permanecía bajo control, pese a los encuentros entre patrullas en Asaphila y Longju.

China respondió a las acusaciones de India

Este lunes 26 de octubre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, defendió las actividades de sus tropas y aseguró que Beijing cumple los acuerdos bilaterales sobre seguridad fronteriza.

El funcionario sostuvo que ambos países mantienen comunicaciones diplomáticas y militares y expresó la intención de preservar la paz en la región.

Desde Nueva Delhi, el Ministerio de Relaciones Exteriores había señalado que las tensiones aparecen cuando las fuerzas chinas se apartan de los patrones habituales de patrullaje.

Los videos de supuestos tiroteos entre India y China: qué está confirmado

En redes sociales circulan imágenes presentadas como evidencia de un enfrentamiento armado en el que soldados chinos habrían retrocedido bajo fuego y sufrido heridas.

Sin embargo, por el momento ninguna autoridad confirmó la fecha, el lugar ni la autenticidad de los videos, por lo que no puede atribuirse a los incidentes actuales.

Además, el Ejército indio advirtió el 25 de octubre sobre otro clip, presentado como una supuesta captura de militares chinos, cuya autenticidad no estaba acreditada.

Por qué sería grave un enfrentamiento con armas de fuego

India y China firmaron en 1996 un acuerdo que prohíbe abrir fuego dentro de los dos kilómetros de la Línea de Control Real, con excepciones específicas para prácticas de tiro autorizadas.

Aunque las fuerzas de ambos países protagonizaron graves enfrentamientos en 2020, incluidos combates mortales en el valle de Galwan, también se acusaron mutuamente de efectuar disparos de advertencia durante aquel año.

Por eso, la confirmación de un nuevo intercambio de disparos supondría una escalada relevante entre dos potencias nucleares. Hasta el 26 de octubre de 2026, la información verificada permite confirmar enfrentamientos fronterizos, pero no un tiroteo ni nuevas víctimas.