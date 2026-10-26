comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

India y China mantienen enfrentamientos en la frontera de Arunachal Pradesh: crece la tensión militar y la preocupación por posibles tiroteos

Las autoridades indias confirmaron cruces entre tropas de ambos países. Beijing respondió a las acusaciones y pidió preservar la estabilidad.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Vista aérea de Arunachal Pradesh
Foto ilustrativa. Arunachal Pradesh, una de las regiones donde persisten las disputas fronterizas entre India y China. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

India y China atraviesan un nuevo episodio de tensión militar en su frontera del Himalaya, después de que las autoridades de Nueva Delhi reconocieran enfrentamientos entre sus fuerzas y tropas chinas en distintos sectores de Arunachal Pradesh.

La situación generó preocupación por la circulación de videos que aseguran mostrar intercambios de disparos, aunque no existen pruebas independientes que confirmen un combate con armas de fuego ni soldados heridos.

India y China: qué se sabe sobre los enfrentamientos en Arunachal Pradesh

El director general de la Policía Fronteriza Indotibetana (ITBP), Shatrujeet Kapur, reconoció el 22 de octubre que se registraron enfrentamientos entre patrullas en diferentes puntos de Arunachal Pradesh y que las situaciones de tensión continuaban. También destacó la intervención de los comandos especializados Shaurya.

Vista aérea de Arunachal Pradesh
Foto ilustrativa. Arunachal Pradesh, una de las regiones donde persisten las disputas fronterizas entre India y China. Foto: Unsplash

Los incidentes se concentran en una región donde ambos países mantienen diferencias sobre el trazado de la Línea de Control Real (LAC), especialmente en las inmediaciones de Taksing.

Contenido Recomendado

China dio un paso estratégico en energía limpia:la innovación que fortalece las redes eléctricas para evitar apagones

China dio un paso estratégico en energía limpia: la innovación que fortalece las redes eléctricas para evitar apagones

Video:un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet y activó una alerta de emergencia en China

Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet.

Sin embargo, fuentes del área de Defensa de la India señalaron el 24 de octubre que no se habían registrado choques violentos entre militares y que la situación permanecía bajo control, pese a los encuentros entre patrullas en Asaphila y Longju.

China respondió a las acusaciones de India

Este lunes 26 de octubre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, defendió las actividades de sus tropas y aseguró que Beijing cumple los acuerdos bilaterales sobre seguridad fronteriza.

El funcionario sostuvo que ambos países mantienen comunicaciones diplomáticas y militares y expresó la intención de preservar la paz en la región.

Desde Nueva Delhi, el Ministerio de Relaciones Exteriores había señalado que las tensiones aparecen cuando las fuerzas chinas se apartan de los patrones habituales de patrullaje.

Los videos de supuestos tiroteos entre India y China: qué está confirmado

En redes sociales circulan imágenes presentadas como evidencia de un enfrentamiento armado en el que soldados chinos habrían retrocedido bajo fuego y sufrido heridas.

Sin embargo, por el momento ninguna autoridad confirmó la fecha, el lugar ni la autenticidad de los videos, por lo que no puede atribuirse a los incidentes actuales.

Además, el Ejército indio advirtió el 25 de octubre sobre otro clip, presentado como una supuesta captura de militares chinos, cuya autenticidad no estaba acreditada.

Por qué sería grave un enfrentamiento con armas de fuego

India y China firmaron en 1996 un acuerdo que prohíbe abrir fuego dentro de los dos kilómetros de la Línea de Control Real, con excepciones específicas para prácticas de tiro autorizadas.

Aunque las fuerzas de ambos países protagonizaron graves enfrentamientos en 2020, incluidos combates mortales en el valle de Galwan, también se acusaron mutuamente de efectuar disparos de advertencia durante aquel año.

Por eso, la confirmación de un nuevo intercambio de disparos supondría una escalada relevante entre dos potencias nucleares. Hasta el 26 de octubre de 2026, la información verificada permite confirmar enfrentamientos fronterizos, pero no un tiroteo ni nuevas víctimas.

ChinaIndiaFronteraNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La historia detrás del dedo que le falta a Lula da Silva:el accidente que le cambió la vida y su carrera política

    La historia detrás del dedo que le falta a Lula da Silva: el accidente que le cambió la vida y su carrera política

  2. En Italia:un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

    En Italia: un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

  3. La Bolsa de Brasil reabrió con una caída superior al 16% y una fuerte devaluación del real

    La Bolsa de Brasil reabrió con una caída superior al 16% y una fuerte devaluación del real

  4. Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil:“Las elecciones deberían ser anuladas”

    Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil: “Las elecciones deberían ser anuladas”

  5. Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

    Histórico balotaje en Brasil: Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En la previa de su reunión de Gabinete, Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven” ante los jóvenes

El presidente Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Economía

Turnos ANSES:cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Oficinas de ANSES

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Efecto Lula en los mercados:las acciones argentinas caen hasta 11% en Wall Street

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre:qué jubilados deben estar atentos

Internacionales

La historia detrás del dedo que le falta a Lula da Silva:el accidente que le cambió la vida y su carrera política

La amputación ocurrió cuando tenía 17 años, tras un grave accidente en una fábrica metalúrgica de São Paulo y una demora en la atención médica que impidió salvarle el dedo.

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

India y China mantienen enfrentamientos en la frontera de Arunachal Pradesh:crece la tensión militar y la preocupación por posibles tiroteos

La Bolsa de Brasil reabrió con una caída superior al 16% y una fuerte devaluación del real