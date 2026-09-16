comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lanzan una caja con los mejores alfajores de Argentina: incluye a todos los ganadores del Mundial

La iniciativa busca acercar al público una selección de productos que son difíciles de encontrar fuera de sus provincias de origen. La experiencia permite descubrir marcas que representan algunas de las mejores expresiones del universo alfajorero argentino.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lanzan una caja con los alfajores ganadores del Mundial del Alfajor 2026 de Argentina.
Lanzan una caja con los alfajores ganadores del Mundial del Alfajor 2026 de Argentina. Foto: Instagram mundialdelalfajor.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si hay una pasión capaz de unir a los argentinos, esa es el alfajor. Mucho más que una golosina, se convirtió en un emblema cultural que atraviesa regiones, generaciones y estilos. Ahora, tras el éxito de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor realizado en Buenos Aires, los organizadores anunciaron el lanzamiento de una propuesta que promete entusiasmar a los amantes de este clásico nacional: un box exclusivo que reúne a los alfajores premiados durante la última competencia.

La iniciativa busca acercar al público una selección de productos que, en muchos casos, son difíciles de encontrar fuera de sus provincias de origen. Así, la experiencia permite descubrir marcas artesanales, emprendimientos familiares y elaboraciones de autor que representan algunas de las mejores expresiones del universo alfajorero argentino.

Los mejores alfajores del país, reunidos en una sola caja

El box, que la organización viene impulsando con éxito desde 2022, reúne a los ganadores de distintas categorías del certamen y ofrece la posibilidad de degustar algunas de las creaciones más destacadas evaluadas por el jurado.

La caja con los alfajores ganadores del Mundial del Alfajor 2026 de Argentina. Créditos: Instagram mundialdelalfajor.ar

Se trata de una propuesta especialmente atractiva para los consumidores que buscan ir más allá de las marcas tradicionales y explorar nuevas experiencias gastronómicas. Cada alfajor seleccionado refleja una identidad propia, con recetas que combinan técnicas artesanales, materias primas de calidad e innovación.

Contenido Recomendado

Llega la Expo Alfajores Argentinos:más de 80 productores y sabores de todo el país en un solo lugar

Llega la Expo Alfajores Argentinos: más de 80 productores y sabores de todo el país en un solo lugar

Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita:cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

La caja permite recorrer una amplia variedad de rellenos, estilos y coberturas, desde versiones inspiradas en recetas clásicas hasta propuestas que incorporan ingredientes regionales y sabores menos convencionales. El resultado es una radiografía del gran momento que vive actualmente la industria alfajorera argentina.

Por qué el alfajor argentino atraviesa uno de sus mejores momentos

En los últimos años, el sector experimentó una transformación impulsada por productores de todo el país que apostaron por la calidad, creatividad y diferenciación. El fenómeno va mucho más allá del consumo masivo: hoy el alfajor también se posiciona como un producto gourmet capaz de reflejar tradiciones locales y tendencias gastronómicas contemporáneas.

La selección incluida en este box de alfajores funciona como un verdadero mapa federal de sabores. Foto: Instagram mundialdelalfajor.ar

La selección incluida en este box funciona como un verdadero mapa federal de sabores. Desde pequeñas elaboraciones artesanales hasta marcas que ganaron reconocimiento nacional, cada pieza ofrece una mirada distinta sobre uno de los íconos más queridos de la gastronomía argentina.

Además de convertirse en una experiencia de degustación, la caja también opera como un recuerdo de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor. Una forma de conservar un fragmento de un evento que año tras año reúne a productores, especialistas y fanáticos de todo el país.

Con esta exquisita propuesta, el Campeonato Mundial del Alfajor reafirma su compromiso de acercar el trabajo de los maestros alfajoreros al gran público, condensando el espíritu de la competencia en una edición especial lista para disfrutar. Una oportunidad para probar, en una sola caja, algunas de las creaciones que hoy marcan tendencia en el dulce más emblemático de la Argentina.

AlfajorGolosinasTendencia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a gobernadores en Casa Rosada

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a gobernadores en Casa Rosada

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

Economía

Mora en las empresas:una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Mora en las empresas: una de las mayores fundiciones de Argentina entró en concurso preventivo con deudas por $34.187 millones

Después de los despidos masivos, una importante avícola pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Teletrabajo eficiente:cómo mantener la disciplina en casa

Internacionales

Video inédito e impactante:un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

Video inédito e impactante: un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

Donald Trump retiró a Venezuela de lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico

¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

Tragedia en Los Ángeles:cayó un helicóptero de noticias y murieron tres personas, entre ellas, una reconocida periodista