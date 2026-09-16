Lanzan una caja con los mejores alfajores de Argentina: incluye a todos los ganadores del Mundial

Lanzan una caja con los alfajores ganadores del Mundial del Alfajor 2026 de Argentina. Foto: Instagram mundialdelalfajor.ar

Si hay una pasión capaz de unir a los argentinos, esa es el alfajor. Mucho más que una golosina, se convirtió en un emblema cultural que atraviesa regiones, generaciones y estilos. Ahora, tras el éxito de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor realizado en Buenos Aires, los organizadores anunciaron el lanzamiento de una propuesta que promete entusiasmar a los amantes de este clásico nacional: un box exclusivo que reúne a los alfajores premiados durante la última competencia.

La iniciativa busca acercar al público una selección de productos que, en muchos casos, son difíciles de encontrar fuera de sus provincias de origen. Así, la experiencia permite descubrir marcas artesanales, emprendimientos familiares y elaboraciones de autor que representan algunas de las mejores expresiones del universo alfajorero argentino.

Los mejores alfajores del país, reunidos en una sola caja

El box, que la organización viene impulsando con éxito desde 2022, reúne a los ganadores de distintas categorías del certamen y ofrece la posibilidad de degustar algunas de las creaciones más destacadas evaluadas por el jurado.

La caja con los alfajores ganadores del Mundial del Alfajor 2026 de Argentina. Créditos: Instagram mundialdelalfajor.ar

Se trata de una propuesta especialmente atractiva para los consumidores que buscan ir más allá de las marcas tradicionales y explorar nuevas experiencias gastronómicas. Cada alfajor seleccionado refleja una identidad propia, con recetas que combinan técnicas artesanales, materias primas de calidad e innovación.

La caja permite recorrer una amplia variedad de rellenos, estilos y coberturas, desde versiones inspiradas en recetas clásicas hasta propuestas que incorporan ingredientes regionales y sabores menos convencionales. El resultado es una radiografía del gran momento que vive actualmente la industria alfajorera argentina.

Por qué el alfajor argentino atraviesa uno de sus mejores momentos

En los últimos años, el sector experimentó una transformación impulsada por productores de todo el país que apostaron por la calidad, creatividad y diferenciación. El fenómeno va mucho más allá del consumo masivo: hoy el alfajor también se posiciona como un producto gourmet capaz de reflejar tradiciones locales y tendencias gastronómicas contemporáneas.

La selección incluida en este box de alfajores funciona como un verdadero mapa federal de sabores. Foto: Instagram mundialdelalfajor.ar

La selección incluida en este box funciona como un verdadero mapa federal de sabores. Desde pequeñas elaboraciones artesanales hasta marcas que ganaron reconocimiento nacional, cada pieza ofrece una mirada distinta sobre uno de los íconos más queridos de la gastronomía argentina.

Además de convertirse en una experiencia de degustación, la caja también opera como un recuerdo de la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor. Una forma de conservar un fragmento de un evento que año tras año reúne a productores, especialistas y fanáticos de todo el país.

Con esta exquisita propuesta, el Campeonato Mundial del Alfajor reafirma su compromiso de acercar el trabajo de los maestros alfajoreros al gran público, condensando el espíritu de la competencia en una edición especial lista para disfrutar. Una oportunidad para probar, en una sola caja, algunas de las creaciones que hoy marcan tendencia en el dulce más emblemático de la Argentina.