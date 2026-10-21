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El ritual del huevo que pocos conocen: cómo usarlo para renovar la energía del hogar

Se trata de una práctica que volvió a ganar popularidad y que muchos ya implementan en su hogar.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El secreto de la limpia con huevo: qué hacer en casa para alejar las malas energías
El secreto de la limpia con huevo: qué hacer en casa para alejar las malas energías Foto: Gemini IA
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Limpiar las energías del hogar es muy necesario para avanzar y atraer las cosas que más queremos. Por esa razón se volvió viral una práctica vinculada a lo holístico, que muchas personas incorporan a su casa como un ritual para renovar los ambientes y alejar la mala vibra.

Estamos hablando de la limpia con huevo, una costumbre presente en distintas tradiciones latinoamericanas que utiliza este alimento como elemento simbólico. A diferencia de la versión más conocida, en la que el huevo se pasa por el cuerpo, también existen formas de adaptar el ritual a los espacios del hogar.

El ritual del huevo que pocos conocen: cómo usarlo para renovar la energía de tu casa Foto: Unsplash

La creencia sostiene que puede ayudar a detectar o retirar energías negativas, aunque no existe evidencia científica que demuestre que un huevo pueda absorber malas energías.

Cómo hacer el ritual del huevo para limpiar la energía del hogar

Para realizar esta práctica se necesita principalmente un huevo fresco y un vaso o recipiente transparente con agua. Algunas versiones también incorporan sal gruesa o una vela blanca, aunque estos elementos son opcionales y dependen de cada tradición.

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El procedimiento comienza en un ambiente tranquilo. La persona debe recorrer la casa sosteniendo el huevo y concentrándose en la intención de renovar el espacio. Algunas creencias sugieren pasar el huevo por los principales ambientes, especialmente aquellos donde se percibe mayor tensión o donde suelen producirse discusiones.

El secreto de la limpia con huevo: qué hacer en casa para alejar las malas energías
El secreto de la limpia con huevo: qué hacer en casa para alejar las malas energías Foto: Gemini IA

Después se rompe el huevo dentro del vaso con agua y se deja reposar durante unos minutos. La tradición indica observar la apariencia de la clara, la yema y las burbujas que puedan formarse.

Dentro de estas interpretaciones populares, los filamentos de clara, las burbujas o determinadas formas alrededor de la yema pueden asociarse con cansancio, conflictos, envidia o cargas emocionales. Sin embargo, es importante insistir en que ninguno de estos rituales deben ser tomados como una herramienta para diagnosticar problemas de salud o situaciones sobrenaturales.

Cómo mantener la casa con energías limpias Foto: Gemini

¿Qué hacer después de la limpieza con huevo?

  • Desechá el contenido: tirá el huevo y el agua una vez terminado el ritual.
  • Lavá bien el recipiente: utilizá agua y detergente para dejarlo limpio antes de volver a usarlo.
  • Ventilá los ambientes: abrí las ventanas durante unos minutos para renovar el aire de la casa.
  • Ordená el espacio: aprovechar para acomodar y limpiar el hogar puede reforzar la sensación de renovación.
  • Cerrá el ritual: algunas personas encienden una vela blanca o utilizan aromas suaves como parte de este momento.
  • Tomalo como una práctica simbólica: la limpia con huevo forma parte de distintas tradiciones, pero no existe evidencia científica de que elimine energías negativas.
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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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