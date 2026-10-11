Limpia con huevo: las 2 oraciones que se pueden repetir durante el ritual para alejar las malas energías

Cuáles son las oraciones que debemos recital en el ritual con huevo Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La limpia con huevo es un ritual cada vez más viralizado en las redes sociales, cuya finalidad es sacar las malas energías, el cansancio emocional, la preocupación o la necesidad simbólica de dejar atrás distintas etapas de la vida. La práctica consiste, generalmente, en pasar un huevo por el cuerpo mientras se pronuncian frases relacionadas con la limpieza espiritual y la protección.

Su significado se relaciona con las creencias y las tradiciones culturales de quienes lo practican. Y durante el ritual, quienes lo realizan deben recitar algunas palabras para que el universo escuche sus intenciones y, eventualmente, la mala onda se vaya y se abran las puertas de un camino mejor. Pero ¿Cuáles son las dos frases más populares?

El secreto de la limpia con huevo: qué palabras hay que decir para que sirva Foto: Gemini IA

Cuáles son las las dos oraciones más populares para realizar durante el ritual de huevo

Durante el ritual, algunas personas eligen acompañar los movimientos con palabras que expresan el deseo de soltar aquello que les genera malestar y recuperar la tranquilidad. Estas son dos frases que pueden utilizarse con ese sentido simbólico:

Para dejar atrás la negatividad: “Dejo ir todo aquello que me hace mal y libero las cargas que ya no necesito llevar”.

Para pedir protección y tranquilidad: “Que la paz, la claridad y la energía positiva acompañen mi camino y me ayuden a recuperar el equilibrio”.

Las oraciones pueden repetirse con calma mientras se pasa el huevo por el cuerpo, de acuerdo con la tradición que siga cada persona. No hay una fórmula única ni palabras obligatorias: lo importante para quienes realizan esta práctica es la intención que le atribuyen al momento.

Ritual del huevo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cómo se realiza el ritual de la limpia con huevo

Para realizar este ritual tradicional, se suelen utilizar pocos elementos:

1 huevo crudo : preferentemente a temperatura ambiente, para pasarlo suavemente por el cuerpo.

1 vaso transparente con agua : se utiliza al finalizar el procedimiento, si se sigue la tradición de romper el huevo dentro del recipiente.

Un lugar tranquilo : permite realizar el ritual sin interrupciones y concentrarse en la intención personal.

Oraciones de protección y limpieza espiritual: son frases que algunas personas repiten durante la práctica para simbolizar el deseo de dejar atrás las preocupaciones y recuperar la tranquilidad.

La forma de hacer la limpia puede variar según las costumbres familiares o regionales. En una versión extendida, se utiliza un huevo crudo a temperatura ambiente y se lo pasa suavemente por el cuerpo, sin ejercer presión, mientras se recitan las frases elegidas.

Al terminar, algunas tradiciones indican romper el huevo en un vaso con agua para observar sus formas. Sin embargo, las burbujas, los filamentos y otros cambios visibles tienen explicaciones físicas naturales y no permiten confirmar la presencia de malas energías ni diagnosticar problemas personales.

Más allá de las creencias, el ritual puede funcionar para algunas personas como un momento de reflexión o una manera simbólica de marcar el cierre de una etapa. Si el malestar emocional persiste o interfiere con la vida cotidiana, es importante buscar apoyo profesional.