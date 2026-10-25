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Día de los Muertos 2026: cuándo se celebra, qué significa cada fecha y qué ritual se puede hacer para recordar a los seres queridos

La tradición tiene algunas costumbres que se extienden desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Qué significa cada día y cómo preparar el altar para homenajear a quienes ya no están.

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Ofrenda altar Día de los Muertos
Ofrenda altar Día de los Muertos Foto: IA GEMINI
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El Día de los Muertos es una celebración representativa de la cultura mexicana, que se caracteriza por recordar a los seres queridos que fallecieron a través de fotos, ofrendas, flores, velas y hasta alimentos. Y aunque suele asociarse principalmente con los días 1 y 2 de noviembre, lo cierto es que algunas tradiciones populares contemplan distintas fechas para recibir el alma de las personas, según cómo murieron.

Durante estos días, muchas son las familias mexicanas que preparan distintos rincones de la casa para homenajear a sus seres queridos, manteniendo vivo su recuerdo. Los rituales que se hacen en esos días pueden hacerse dentro del hogar y suele ser un momento para llamar a la reflexión, el agradecimiento y mantener viva la historia que los unió.

Ofrenda altar Día de los Muertos Foto: IA GEMINI

Cuándo se celebra el Día de los Muertos y qué significa cada fecha

Las jornadas centrales del Día de los Muertos se realizan el 1 y 2 de noviembre, pero el calendario puede variar según las costumbres de cada comunidad y familia. De hecho, en algunas tradiciones populares, la conmemoración comienzan el 27 de octubre y se extiende hasta el Día de los Fieles Difuntos.

Estas son algunas de las fechas que se mencionan en ese calendario:

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  • 27 de octubre: se recuerda a las mascotas fallecidas, que también forman parte de la historia afectiva de muchas familias.
  • Del 28 al 30 de octubre: algunas tradiciones dedican estas jornadas a las personas que murieron de manera trágica, en accidentes o cuyos fallecimientos no son recordados por sus familiares.
  • 31 de octubre: se reserva, en ciertas creencias, para las almas de niños que murieron antes de recibir determinados sacramentos o para quienes todavía no tienen una fecha específica de conmemoración.
  • 1 de noviembre: coincide con el Día de Todos los Santos y suele dedicarse a los niños fallecidos, conocidos en algunas comunidades como angelitos.
  • 2 de noviembre: es el Día de los Fieles Difuntos, una jornada destinada a recordar a los adultos fallecidos.

Las fechas no son las mismas en todo el mundo, ya que su significado puede cambiar de acuerdo con las tradiciones locales. En México, el Día de los Muertos combina costumbres indígenas y elementos del calendario católico, con expresiones particulares en cada región.

Halloween; calabazas. Foto: Unsplash.
Cómo hacer el ritual del Día de los Muertos

Cómo preparar un altar para homenajear a quienes ya no están

Una forma sencilla de conmemorar a los difuntos, es preparar un pequeño altar o un espacio de recuerdo en el hogar. No hace falta contar con muchos elementos: basta con un objeto que tenga significado personal y ayude a evocar la memoria de quienes ya no están para que -según la tradición- puedan visitarnos y comunicarse con nosotros.

Para realizarlo, se pueden seguir estos pasos:

  • Elegir un lugar tranquilo: puede ser una mesa, una repisa o un rincón especial de la casa donde sea posible detenerse unos minutos.
  • Colocar fotografías: elegir imágenes de familiares, amigos o mascotas fallecidas permite darles un lugar simbólico dentro del homenaje.
  • Agregar flores: las flores de cempasúchil, de color naranja intenso y muy vinculadas con la tradición mexicana, son una de las opciones más reconocidas. También se pueden usar otras flores significativas para la familia.
  • Incorporar un objeto especial: una carta, un libro, una receta o algún recuerdo puede representar una experiencia compartida con la persona homenajeada.
  • Encender una vela, si es seguro: la luz puede simbolizar el recuerdo y el cariño. Es importante mantenerla lejos de telas, papeles y otros materiales inflamables, y no dejarla encendida sin supervisión.
  • Dedicar unos minutos a recordar: se puede contar una anécdota, leer una carta, escuchar una canción que le gustaba a esa persona o expresar en silencio aquello que se desea agradecer.

El ritual puede realizarse el 1 o el 2 de noviembre, o en otra fecha significativa para la familia. No existe una única manera correcta de hacerlo: cada persona puede adaptar la práctica a sus creencias y costumbres.

Día de los Muertos, ¿por qué se celebra cada 2 de noviembre?
Día de los Muertos, ¿por qué se celebra cada 2 de noviembre?

Qué elementos se pueden incluir en una ofrenda del Día de los Muertos

En la tradición mexicana, las ofrendas reúnen objetos que representan el vínculo entre los vivos y quienes fallecieron. Aunque su composición varía según la región, algunos elementos aparecen con frecuencia:

  • Fotografías: identifican a las personas homenajeadas y mantienen presente su memoria.
  • Flores de cempasúchil: su color y aroma son característicos de esta celebración. En algunas tradiciones, sus pétalos se utilizan para señalar simbólicamente el camino hacia la ofrenda.
  • Velas: representan la luz y la guía dentro del sentido espiritual de la celebración.
  • Agua: suele colocarse como símbolo de descanso y hospitalidad para las almas.
  • Alimentos y bebidas: pueden ser los favoritos de las personas recordadas o preparaciones típicas de la familia.
  • Objetos personales: ayudan a evocar sus gustos, actividades y momentos compartidos.

No es necesario reunir todos estos elementos para rendir homenaje a alguien. Una fotografía, una flor o unas palabras escritas pueden ser suficientes para construir un espacio íntimo de recuerdo.

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