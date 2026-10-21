José Hernández, autor del clásico Martín Fierro, no dudó sobre la paternidad: “Un padre que da consejos, más que padre es un amigo”

José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. Foto: Archivo

Uno de los pasajes más recordados de La vuelta de Martín Fierro, la obra de José Hernández, deja en claro que la paternidad no consiste únicamente en proteger o imponer reglas, sino que también implica escuchar, transmitir experiencias y ofrecer consejos que ayuden a los hijos a enfrentar las dificultades de la vida.

“Un padre que da consejos, más que padre es un amigo”, expresa Martín Fierro antes de compartir con sus hijos una larga serie de enseñanzas sobre la prudencia, el trabajo, la unión familiar, la amistad y la conducta honrada.

La frase forma parte del canto 32 de La vuelta de Martín Fierro, texto de Hernández publicado en 1879. Allí, el protagonista asume el lugar de un padre que busca transmitir el aprendizaje que obtuvo después de atravesar una vida marcada por la injusticia, la violencia y la separación de su familia.

José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. Foto: Wikimedia Commons / dominio público

Qué significa la frase de José Hernández “un padre que da consejos, más que padre es un amigo”

La frase propone una forma de ejercer la paternidad basada en la confianza y la cercanía. El padre no aparece solamente como una figura de autoridad, sino también como una persona dispuesta a acompañar a sus hijos.

En los versos originales, Martín Fierro dice: “Un padre que da consejos, más que padre es un amigo; ansí, como tal les digo que vivan con precaución”.

El pasaje continúa con una advertencia: “Naides sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo”. De ese modo, el personaje comienza a preparar a sus hijos para un mundo imprevisible y, en ocasiones, peligroso.

En esa línea, Martín Fierro reconoce que su única escuela fue una “vida desgraciada” y admite que también puede equivocarse. Esa confesión resulta fundamental para comprender la frase: el protagonista no se presenta como un padre perfecto, sino como alguien que intenta convertir sus errores y sufrimientos en enseñanzas.

Si bien la frase es pronunciada por Martín Fierro, forma parte de la visión literaria construida por José Hernández. A través del personaje, el autor presenta la paternidad como una responsabilidad que combina autoridad, afecto y transmisión de experiencia.

Los consejos de Martín Fierro a sus hijos

Después de hablar sobre la paternidad y la amistad, Martín Fierro desarrolla una serie de recomendaciones relacionadas con diferentes aspectos de la vida, como por ejemplo:

Aprender cosas buenas, en lugar de acumular conocimientos sin utilidad.

Reconocer que todas las personas tienen defectos.

No abandonar a un amigo cuando atraviesa una dificultad.

Conservar una conducta honrada.

Evitar que el miedo y la codicia gobiernen las decisiones.

Respetar a los demás.

Trabajar para conseguir el sustento.

Confiar en uno mismo frente a los peligros.

No perder la vergüenza.

Mantener la unión entre hermanos.

Respetar a los ancianos.

Estos consejos conforman una especie de “guía moral” basada en la experiencia, ya que los aprendió después de enfrentar el abandono, la persecución y la marginalidad.

Portada de la primera edición de La vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879. Foto: Biblioteca Nacional Mariano Moreno / Wikimedia Commons / dominio público

Cuándo aparecen los consejos de Martín Fierro

Los consejos forman parte de La vuelta de Martín Fierro, segunda parte del poema narrativo de José Hernández, publicada en 1879. La primera parte, El gaucho Martín Fierro, había aparecido en 1872.

En esta etapa de la historia, Fierro logra reencontrarse con sus hijos después de años de separación. Antes de que cada uno continúe su camino, decide comunicarles las enseñanzas que obtuvo durante su sufrida existencia.

Quién fue José Hernández

José Hernández nació en 1834 y murió en 1886. Fue poeta, periodista, político y militar argentino, aunque su nombre quedó ligado principalmente a la creación de Martín Fierro, uno de los personajes fundamentales de la literatura nacional.

A través de su protagonista, el autor retrató las dificultades que enfrentaban los gauchos durante el siglo XIX: el reclutamiento forzoso, la pobreza, la persecución de las autoridades, la pérdida de la familia y la marginación social.

Sin embargo, la obra no se limita a denunciar esas injusticias. También conserva reflexiones sobre la amistad, el trabajo, la familia, la prudencia y la educación. Por eso, muchos de sus versos continúan circulando como enseñanzas populares.