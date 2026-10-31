comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aristóteles, filósofo griego, sobre el destino y la fortuna: “La buena suerte es inestable, porque el azar es inestable”

El pensador de la Antigua Grecia reflexionó sobre la fortuna, los acontecimientos inesperados y la importancia de las decisiones humanas. Su explicación sigue siendo relevante para comprender el significado de la buena y la mala suerte.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estatua/busto de Aristóteles.
Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

“La buena suerte es inestable, porque el azar es inestable”, sostenía Aristóteles (384-322 a. C.), uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Con esta reflexión, el pensador explicaba que la fortuna puede cambiar inesperadamente y que los acontecimientos favorables no garantizan que una persona siempre vaya a tener buena suerte.

La frase, que aparece como una traducción de un pasaje de su obra Física, forma parte de su análisis sobre el azar, la buena y la mala suerte. Para Aristóteles, los sucesos fortuitos podían beneficiar o perjudicar a una persona sin que ese resultado hubiera sido buscado.

De esta manera, su pensamiento propone una mirada sobre la fortuna que se aleja de las supersticiones y se concentra en comprender las causas de los acontecimientos.

Qué decía Aristóteles sobre la buena y la mala suerte

En el libro II, capítulo 5 de Física, Aristóteles explicó que la suerte puede considerarse buena cuando un acontecimiento inesperado produce un resultado favorable y mala cuando sus consecuencias son perjudiciales. También distinguió entre los sucesos habituales o necesarios y aquellos que ocurren accidentalmente, sin responder a una intención previa.

Contenido Recomendado

José Hernández, autor del clásico Martín Fierro, no dudó sobre la paternidad:“Un padre que da consejos, más que padre es un amigo”

José Hernández, autor del clásico Martín Fierro, no dudó sobre la paternidad: “Un padre que da consejos, más que padre es un amigo”

Las 100 frases para dedicar en el Día de la Madre y expresar todo tu amor

Las 100 frases para dedicar en el Día de la Madre y expresar todo tu amor
Estatua/busto de Aristóteles.
Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Foto: Magnific

Para ilustrarlo, el filósofo presentó el ejemplo de una persona que acude a un lugar por un motivo determinado y, sin haberlo planeado, encuentra allí la oportunidad de recuperar un dinero. El resultado es favorable, pero no era el objetivo original de su visita. Por eso, lo consideraba un acontecimiento fortuito.

En ese contexto, sostenía que la buena fortuna es inestable porque aquello que depende del azar no puede ocurrir siempre ni de manera regular.

La diferencia entre tener buena suerte y alcanzar la felicidad, según Aristóteles

La reflexión del filósofo también permite distinguir dos conceptos que suelen confundirse: la buena fortuna y la felicidad. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles desarrolló la idea de que una vida plena no depende exclusivamente de los acontecimientos favorables. Para él, la felicidad estaba relacionada principalmente con el ejercicio de las virtudes y las acciones realizadas a lo largo de la vida.

Sin embargo, reconocía que las circunstancias externas, como la salud, las amistades y los recursos disponibles, también podían influir en el bienestar de una persona.

De acuerdo con la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, esta distinción es fundamental para comprender su pensamiento: aunque la fortuna influye en las oportunidades, la felicidad no se reduce a recibir golpes de suerte.

Así, la enseñanza de Aristóteles no consiste en una fórmula para atraer la buena suerte o evitar la mala. Su planteo invita a reconocer que los acontecimientos inesperados forman parte de la existencia, pero no determinan por sí solos el valor de una vida.

FrasesSuerteFilosofía
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos