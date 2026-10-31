Aristóteles, filósofo griego, sobre el destino y la fortuna: “La buena suerte es inestable, porque el azar es inestable”

Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Foto: Magnific

“La buena suerte es inestable, porque el azar es inestable”, sostenía Aristóteles (384-322 a. C.), uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Con esta reflexión, el pensador explicaba que la fortuna puede cambiar inesperadamente y que los acontecimientos favorables no garantizan que una persona siempre vaya a tener buena suerte.

La frase, que aparece como una traducción de un pasaje de su obra Física, forma parte de su análisis sobre el azar, la buena y la mala suerte. Para Aristóteles, los sucesos fortuitos podían beneficiar o perjudicar a una persona sin que ese resultado hubiera sido buscado.

De esta manera, su pensamiento propone una mirada sobre la fortuna que se aleja de las supersticiones y se concentra en comprender las causas de los acontecimientos.

Qué decía Aristóteles sobre la buena y la mala suerte

En el libro II, capítulo 5 de Física, Aristóteles explicó que la suerte puede considerarse buena cuando un acontecimiento inesperado produce un resultado favorable y mala cuando sus consecuencias son perjudiciales. También distinguió entre los sucesos habituales o necesarios y aquellos que ocurren accidentalmente, sin responder a una intención previa.

Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Foto: Magnific

Para ilustrarlo, el filósofo presentó el ejemplo de una persona que acude a un lugar por un motivo determinado y, sin haberlo planeado, encuentra allí la oportunidad de recuperar un dinero. El resultado es favorable, pero no era el objetivo original de su visita. Por eso, lo consideraba un acontecimiento fortuito.

En ese contexto, sostenía que la buena fortuna es inestable porque aquello que depende del azar no puede ocurrir siempre ni de manera regular.

La diferencia entre tener buena suerte y alcanzar la felicidad, según Aristóteles

La reflexión del filósofo también permite distinguir dos conceptos que suelen confundirse: la buena fortuna y la felicidad. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles desarrolló la idea de que una vida plena no depende exclusivamente de los acontecimientos favorables. Para él, la felicidad estaba relacionada principalmente con el ejercicio de las virtudes y las acciones realizadas a lo largo de la vida.

Sin embargo, reconocía que las circunstancias externas, como la salud, las amistades y los recursos disponibles, también podían influir en el bienestar de una persona.

De acuerdo con la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, esta distinción es fundamental para comprender su pensamiento: aunque la fortuna influye en las oportunidades, la felicidad no se reduce a recibir golpes de suerte.

Así, la enseñanza de Aristóteles no consiste en una fórmula para atraer la buena suerte o evitar la mala. Su planteo invita a reconocer que los acontecimientos inesperados forman parte de la existencia, pero no determinan por sí solos el valor de una vida.