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Fernando Savater, filósofo de 79 años: “El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja”

El filósofo español de 79 años explicó por qué disfrutar de lo cotidiano y cultivar el pensamiento profundo son claves para una vida plena.

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Fernando Savater, filósofo de 79 años.
Fernando Savater, filósofo de 79 años. Foto: Google
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A los 79 años, Fernando Savater se consolidó como uno de los filósofos españoles más influyentes en llevar el pensamiento a la vida diaria. Su visión sobre la felicidad volvió a cobrar fuerza en los últimos tiempos: para él, el secreto no está en acumular deseos sofisticados, sino en aprender a disfrutar de lo simple y en profundizar la mirada sobre el mundo.

En su ensayo Jardines interiores, incluido en el libro Muchas felicidades: Tres visiones de la idea de felicidad, Savater resumió su postura con una frase que invita a la reflexión: “El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja; el problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos son complejos”.

Por qué Savater apuesta a los placeres simples

La propuesta de Savater parte de una contradicción frecuente: mientras muchas personas buscan la satisfacción en deseos cada vez más difíciles de alcanzar, él sugiere el camino opuesto. Para el filósofo, mantener simples las cosas que generan placer y dedicar el esfuerzo a enriquecer el pensamiento es la clave para vivir mejor.

Tener “gustos sencillos” no implica resignarse ni dejar de disfrutar. Según Savater, se trata de encontrar satisfacción en experiencias cotidianas, sin la necesidad de que sean extraordinarias, costosas o difíciles de conseguir.

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El valor de una mente compleja y la importancia de la cultura. Foto: Gemini

El valor de una mente compleja y la importancia de la cultura

La segunda parte de su fórmula apunta a la importancia de cultivar una mente capaz de reflexionar, hacerse preguntas y comprender los matices de la realidad. En ese sentido, la cultura, la lectura y el pensamiento ocupan un lugar central en su idea de una vida plena.

Savater también abordó el tema en su libro El contenido de la felicidad, donde definió la felicidad como un estado de satisfacción vinculado a la consecución de los propios deseos. Sin embargo, advirtió que los deseos cambian y que lo que se alcanza puede dejar de ser suficiente con el tiempo.

Tres virtudes para una vida feliz, según Savater

En otra de sus reflexiones, el filósofo resumió su mirada sobre la vida en tres virtudes: “coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir”. Para Savater, la felicidad no depende solo de lo que ocurre alrededor, sino también de la actitud con la que cada persona enfrenta sus circunstancias.

Su reflexión sobre los gustos sencillos propone, en definitiva, invertir las prioridades: en vez de hacer cada vez más complejos los deseos, invita a desarrollar una mente capaz de encontrar profundidad incluso en las cosas más simples.

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