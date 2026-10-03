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En 1872, José Hernández se ocultó en la habitación de un hotel porteño: allí terminó de escribir el libro que cambió la historia argentina

Después de regresar del exilio, el escritor se instaló casi en secreto en el Gran Hotel Argentino. Entre aquellas paredes terminó el “Martín Fierro”, una obra que nació como denuncia social y se transformó en uno de los mayores símbolos de la identidad nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Gauchos
Gauchos Foto: Archivo General de la Nación
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Mucho antes de convertirse en una lectura obligatoria en las escuelas, el “Martín Fierro” nació en la habitación de un hotel ubicado a pocos metros de la Plaza de Mayo. Su autor, José Hernández, atravesaba uno de los momentos más inciertos de su vida: acababa de regresar del exilio y todavía enfrentaba las consecuencias de su participación en las luchas políticas del siglo XIX.

El escenario fue el desaparecido Gran Hotel Argentino, un establecimiento situado en el terreno donde actualmente se encuentra la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia. Allí, en una habitación del primer piso, Hernández terminó de darle forma al gaucho que denunciaría los abusos, las injusticias y el abandono sufrido por miles de trabajadores rurales.

El hotel porteño donde nació un símbolo argentino

En 1872, José Hernández se alojó en el Gran Hotel Argentino luego de regresar de su exilio en Brasil. Algunas reconstrucciones históricas señalan que permaneció allí de manera reservada y que ocupó la habitación número 7 del primer piso, donde habría escrito gran parte de su poema gauchesco.

José Hernández
Gran Hotel Argentino Foto: Instagram @antiguabaires

El establecimiento estaba ubicado sobre la calle 25 de Mayo, muy cerca de la Plaza de Mayo y del centro político de Buenos Aires. Era uno de los hoteles más destacados de la ciudad y contaba con iluminación a gas, balcones de hierro y servicios considerados lujosos para la época.

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Sin embargo, Hernández no llegó hasta allí para disfrutar de sus comodidades. Había participado de la rebelión encabezada por Ricardo López Jordán, movimiento que terminó con la derrota de las fuerzas federales y obligó al escritor a abandonar el país. Una amnistía le permitió regresar a la Argentina en 1872.

Por qué José Hernández tuvo que exiliarse

La vida de José Hernández no estuvo limitada a la literatura. Fue periodista, militar, comerciante, diputado y senador, además de un activo defensor del federalismo. Desde sus artículos cuestionó la concentración del poder en Buenos Aires y defendió los intereses de las provincias.

En 1869 fundó el diario El Río de la Plata, desde donde denunció el reclutamiento forzoso de los gauchos para servir en los fortines de frontera. Muchos eran separados de sus familias y enviados a territorios peligrosos, sin recursos ni condiciones adecuadas.

Esa realidad se convirtió en la base del personaje que imaginó durante su estadía en el hotel. Martín Fierro no era simplemente una figura pintoresca, sino un trabajador rural empujado fuera de la ley por las injusticias. Su tragedia comenzaba cuando era reclutado por la fuerza y obligado a abandonar su rancho, su esposa y sus hijos.

Un libro escrito para darle voz al gaucho

En la carta que acompañó la primera edición, Hernández explicó que Martín Fierro lo había ayudado a sobrellevar el fastidio de la vida en el hotel. También aclaró que su intención era representar el modo de hablar, sentir y pensar de los gauchos, sin convertirlos únicamente en objeto de burla.

El resultado fue “El gaucho Martín Fierro”, un poema narrativo compuesto por 2.316 versos distribuidos en 13 cantos. La obra fue publicada en Buenos Aires en 1872 por la Imprenta de La Pampa, en un formato modesto y con materiales de calidad sencilla.

José Hernández Foto: Archivo

El libro comenzó a circular por ciudades, pueblos, pulperías y almacenes. En las zonas rurales, sus versos eran leídos en voz alta para quienes no sabían leer. La historia produjo una identificación inmediata entre los habitantes del campo y se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales de la Argentina del siglo XIX.

Cómo se convirtió en el gran poema nacional

En 1879, José Hernández publicó “La vuelta de Martín Fierro”. Ambas partes terminaron integrando el libro conocido simplemente como “Martín Fierro”, una obra fundamental de la literatura gauchesca y de la cultura argentina.

La historia reunía algunos de los grandes conflictos de la época: el reclutamiento forzoso, la precariedad de los fortines, la separación de las familias y la marginación del gaucho. Por eso, además de su valor literario, el poema funcionó como una poderosa denuncia política y social.

José Hernández
José Hernández

Hernández continuó su carrera como legislador y participó de importantes debates sobre la organización del país. Murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, pero su personaje ya había conseguido un lugar definitivo en la memoria nacional.

Qué ocurrió con el Gran Hotel Argentino

El hotel desapareció durante las transformaciones urbanas del centro porteño. Sin embargo, la relación del terreno con el nacimiento del “Martín Fierro” permaneció viva. En 2020, la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia, construida en el mismo solar, recibió oficialmente el nombre de “José Hernández”.

De aquel hotel ya no quedan las habitaciones ni los balcones. Pero su historia conserva una escena difícil de olvidar: uno de los libros más importantes de la Argentina fue terminado por un escritor que, mientras se refugiaba en una habitación porteña, decidió transformar la voz de los olvidados en un símbolo nacional.

HistoriaGauchoTradiciónLibro
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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