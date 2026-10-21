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Los veterinarios coinciden sobre los Golden Retriever: “Son excelentes compañeros para caminar, trotar y disfrutar del aire libre”

Esta raza se destaca por su energía y predisposición al juego, pero hay cuidados clave antes de sumar rutinas exigentes.

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Los veterinarios coinciden sobre los Golden Retriever: “Son excelentes compañeros para caminar, trotar y disfrutar del aire libre”.
Los veterinarios coinciden sobre los Golden Retriever: “Son excelentes compañeros para caminar, trotar y disfrutar del aire libre”. Foto: Foto: Gemini
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Los Golden Retriever se ganaron un lugar entre las razas de perros más elegidas por las familias, pero también sobresalen como aliados para quienes disfrutan de la vida activa. Su carácter amigable y su necesidad de movimiento diario los convierten en excelentes compañeros para caminatas, paseos largos y hasta trotes moderados.

Según los veterinarios, estos perros son enérgicos y disfrutan de las actividades al aire libre. Pueden acompañar a sus dueños en carreras largas, siempre que se respete su condición física y se consulte con un veterinario antes de iniciar rutinas exigentes.

Además del ejercicio físico, los Golden Retriever necesitan juegos y desafíos mentales para mantenerse activos y evitar el aburrimiento.

Qué hace que el golden retriever sea un perro tan activo

La energía es una de las marcas registradas de la raza. Los golden retriever fueron desarrollados originalmente para recuperar presas en jornadas de caza, lo que explica su inclinación natural por los juegos de búsqueda, la actividad física y el contacto con el agua.

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Los Golden Retriever son perros ideales para hacer actividades al aire libre. Foto: Unsplash

Estas características los vuelven ideales para quienes disfrutan de caminar por parques, recorrer senderos o realizar paseos extensos. A diferencia de otras razas más tranquilas, los Golden Retriever se benefician de una rutina que combine movimiento, juego y aprendizaje.

El ejercicio regular ayuda a mantener un peso saludable y una buena condición muscular. Sin embargo, no todos los ejemplares tienen la misma resistencia: la edad, el peso, el estado de salud y el nivel de entrenamiento determinan cuánto puede tolerar cada perro.

“Estos perros suelen buscar a sus dueños porque disfrutan mucho de la compañía humana”
“Estos perros suelen buscar a sus dueños porque disfrutan mucho de la compañía humana” Foto: Gemini

Las actividades preferidas de los golden retriever

No hace falta salir a correr todos los días para mantener activo a un golden retriever. Hay varias alternativas para adaptar el ejercicio a cada animal:

  • Caminatas diarias: permiten que el perro explore, reciba estímulos y se mantenga en movimiento.
  • Trote moderado: ideal para adultos sanos y acostumbrados a la actividad física.
  • Juegos de búsqueda: lanzar una pelota o un juguete para que lo recupere combina ejercicio y diversión.
  • Natación: muchos Golden Retriever disfrutan del agua y de los juegos de recuperación, siempre en lugares seguros y bajo supervisión.
  • Senderismo: los paseos por senderos habilitados son una buena opción, adaptando la distancia y dificultad a la condición física del perro.

También es clave sumar actividades de estimulación mental, como aprender órdenes, resolver juegos de búsqueda o practicar ejercicios de obediencia.

Precauciones antes de salir a correr con un golden retriever

Aunque la raza puede acompañar en actividades deportivas, hay cuidados que no se pueden pasar por alto.

  • Los cachorros no deben realizar carreras prolongadas ni ejercicios de alto impacto mientras sus huesos y articulaciones están en desarrollo.
  • En razas grandes, las placas de crecimiento suelen cerrarse entre los 16 y 18 meses, aunque el momento exacto varía según el animal.
  • Por eso, antes de empezar a correr con un Golden Retriever joven, es fundamental consultar con un veterinario.

En los adultos, lo recomendable es arrancar con distancias cortas y aumentar de a poco el tiempo y la intensidad. Hay que observar siempre el comportamiento del perro: si se queda atrás, cojea, jadea en exceso o parece agotado, es necesario frenar la actividad y dejarlo recuperarse.

Otro punto clave es evitar las horas de más calor. Los perros pueden sufrir golpes de calor durante el ejercicio, sobre todo cuando las temperaturas son altas. Elegir horarios frescos, llevar agua y buscar superficies que no quemen sus patas ayuda a reducir los riesgos.

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