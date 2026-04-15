Los perros y humanos comparten genes del comportamiento según un estudio científico. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Un nuevo estudio científico aporta evidencia a una idea cada vez más fuerte: los perros no solo comparten nuestra vida cotidiana, sino también parte de las bases biológicas que moldean cómo sentimos, aprendemos y reaccionamos ante el estrés.

La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de Cambridge, se centró en el golden retriever y encontró que ciertos genes asociados al comportamiento canino también están vinculados a rasgos emocionales y cognitivos en humanos.

Cómo se hizo el estudio: ADN y comportamiento canino

El trabajo analizó el ADN de 1.343 perros adultos, de entre tres y siete años, todos participantes del Golden Retriever Lifetime Study, un proyecto impulsado desde 2012 por la Fundación Morris Animal.

Los perros no solo comparten nuestra vida cotidiana, sino también parte de las bases biológicas. Foto: Unsplash

Además del análisis genético, los investigadores recopilaron información detallada sobre la conducta de cada animal a través del cuestionario C-BARQ, una herramienta clave en etología que evalúa 73 comportamientos distintos, como el miedo, nivel de actividad, la agresividad y ansiedad por separación.

Con estos datos, se construyeron perfiles conductuales individuales que luego se compararon con la información genética mediante un Estudio de Asociación del Genoma Completo (GWAS), técnica que permite detectar variaciones del ADN vinculadas a rasgos específicos.

Qué descubrieron: genes vinculados al comportamiento

El trabajo analizó el ADN de 1.343 perros adultos, todos participantes del Golden Retriever Lifetime Study. Foto: Unsplash

Los resultados identificaron doce regiones genéticas con asociaciones significativas con ocho características de comportamiento, además de otras con vínculos más moderados.

Sin embargo, el hallazgo más relevante apareció al comparar estos datos con bases genéticas humanas: varios de los genes detectados en los perros ya habían sido relacionados con rasgos psicológicos en personas.

Genes en común entre perros y humanos

Entre los ejemplos más destacados aparece el gen PTPN1. En los golden retrievers, se asocia con comportamientos agresivos hacia otros perros. En humanos, está vinculado con el rendimiento académico, la inteligencia y algunos trastornos depresivos.

Los resultados identificaron doce regiones genéticas con ocho características de comportamiento. Foto: Unsplash

Otro caso es el gen ROMO1, relacionado en los perros con la capacidad de aprendizaje. En personas, esta región genética se vinculó con la inteligencia, sensibilidad emocional y tendencia a cambios de humor.

Además, el estudio detectó genes asociados a distintos tipos de miedo, incluido el “miedo no social”, que implica reacciones ante estímulos cotidianos como aspiradoras o timbres. En humanos, estas variantes también se relacionan con mayor ansiedad y sensibilidad emocional.

¿Qué significa este descubrimiento científico?

Los investigadores aclaran que estos resultados no implican que un gen determine directamente el comportamiento. Más bien, indican que ciertas variantes influyen en sistemas biológicos complejos, como la regulación emocional o la respuesta al estrés.

Varios de los genes detectados en los perros habían sido relacionados con rasgos psicológicos en personas. Foto: Unsplash

En la práctica, un perro con predisposición genética a la ansiedad puede ser más sensible a ciertos estímulos, pero su conducta final dependerá también del entorno, la socialización y la educación que reciba.

Por qué este estudio puede cambiar lo que sabemos sobre perros y personas

El trabajo abre una nueva línea de investigación: comprender mejor el comportamiento animal podría ayudar a entender aspectos clave de la mente humana.

El vínculo entre perros y humanos, entonces, no solo se explica por miles de años de convivencia, sino también por una base genética compartida que empieza a revelarse con mayor claridad.