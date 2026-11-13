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Su Golden Retriever de 15 años no podía caminar, le enseñó pilates y su recuperación la sorprendió: terminó creando una guía de ejercicios para perros viejitos

Weasel empezó a perder el equilibrio durante un paseo en Hawái. Su dueña, Jillian Loustaunau, adaptó ejercicios de rehabilitación y ahora enseña el método por internet.

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Weasel, el Golden Retriever de 15 años que recuperó movilidad gracias a una rutina de ejercicios adaptados.
Weasel, el Golden Retriever de 15 años que recuperó movilidad gracias a una rutina de ejercicios adaptados. Foto: Captura Instagram @paw.lates
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En mayo de 2026, Weasel, un Golden Retriever de 15 años, comenzó a tener dificultades para caminar durante un paseo en Kailua, Hawái, Estados Unidos. Su dueña, Jillian Loustaunau, instructora de pilates, adaptó movimientos de rehabilitación veterinaria para ayudarlo a recuperar fuerza y equilibrio. La mejoría que observó durante los meses siguientes la impulsó a crear Pawlates 101, un programa virtual orientado a personas que conviven con perros mayores.

Weasel había sido un perro activo, pero en mayo su dueña advirtió un cambio repentino: durante una caminata corta ya no podía avanzar en línea recta. En una entrevista publicada por Business Insider el 7 de noviembre, Loustaunau contó que le preocupó tener que cargarlo para regresar a casa.

La mujer consultó a profesionales veterinarios y explicó que resultó difícil obtener un diagnóstico definitivo. Una veterinaria observó una respuesta anormal en una de las patas traseras, que podía indicar un problema neurológico, y le recomendó acupuntura y fisioterapia para conservar la movilidad.

Weasel, el Golden Retriever de 15 años
Weasel, el Golden Retriever de 15 años que recuperó movilidad gracias a una rutina de ejercicios adaptados. Video: Instagram @paw.lates

Qué ejercicios de pilates hizo el Golden Retriever y cuánto tardó en mejorar

Durante la rehabilitación, Weasel practicó movimientos supervisados que incluían mantenerse apoyado, girar de costado y caminar hacia atrás. Loustaunau identificó similitudes con los ejercicios que enseñaba a sus alumnos y comenzó a adaptar algunos de los aparatos de su estudio, como el reformer, la silla y el ladder barrel.

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La instructora aseguró que el perro se fue acostumbrando al equipamiento y comenzó a mejorar su postura y estabilidad. Según relató al New York Post, después de aproximadamente tres meses de práctica diaria había recuperado gran parte de su movilidad y podía volver a correr, buscar objetos y nadar.

Cómo funciona Pawlates 101 y qué precauciones deben tener los dueños de perros mayores

Al compartir videos de Weasel en la cuenta de Instagram @paw.lates, Loustaunau recibió consultas de personas interesadas en ayudar a sus propias mascotas. En agosto realizó la primera clase virtual de Pawlates 101, con 40 asistentes de países como Grecia, Inglaterra e India.

Según explicó a Business Insider, ofrece encuentros mensuales de una hora por 30 dólares, con demostraciones en vivo y material grabado que muestra adaptaciones para distintas etapas de rehabilitación. También enseña alternativas caseras a los aparatos profesionales, aunque espera desarrollar una aplicación para registrar rutinas y cuidados cotidianos.

Weasel, el Golden Retriever de 15 años que recuperó movilidad gracias a una rutina de ejercicios adaptados.
Weasel, el Golden Retriever de 15 años que recuperó movilidad gracias a una rutina de ejercicios adaptados. Foto: Captura Instagram @paw.lates

La Asociación Estadounidense de Hospitales Veterinarios (AAHA) reconoce que la rehabilitación física puede ayudar a mejorar el equilibrio, aliviar molestias y mantener la movilidad de los animales mayores.

Sin embargo, sus guías recomiendan planes individualizados: ante dificultades para caminar, el primer paso es una evaluación veterinaria, antes de intentar reproducir ejercicios vistos en redes sociales.

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