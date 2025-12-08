Impresionante convocatoria: miles de perros Golden Retriever coparon los Bosques de Palermo para romper un récord mundial

La iniciativa fue impulsada por el influencer Fausto Duperré y convocó a miles de personas. El objetivo era reunir la mayor cantidad posible de Golden Retriever en un mismo lugar.

Juntada de Golden Retriever en Palermo. Foto: X / @Resumidoinfo.

Buenos Aires vivió una postal poco habitual durante este lunes cuando los Bosques de Palermo se llenaron de Golden Retriever en un encuentro masivo organizado para batir un récord mundial.

La jornada, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue impulsada por el influencer Fausto Duperré y reunió a miles de familias que asistieron con sus perros para participar de la convocatoria.

Juntada de Golden Retriever en Palermo. Foto: X (Twitter).

La iniciativa comenzó semanas atrás, cuando Duperré, conocido por los contenidos que publica junto a su perro Oli, lanzó a través de redes sociales la propuesta de reunir la mayor cantidad posible de Golden Retriever en un mismo lugar. La respuesta fue inmediata: cientos de usuarios compartieron la invitación y confirmaron su presencia, lo que anticipaba una participación masiva.

El punto de encuentro fue el Parque Berlín, dentro de los Bosques de Palermo, donde la gente comenzó a llegar desde temprano. La convocatoria oficial estaba prevista para las 10 de la mañana y, con el correr de las horas, el espacio verde se convirtió en un verdadero mosaico dorado.

Según confirmaron luego los organizadores, si bien no se alcanzó la meta inicial de 2.500 perros, la cantidad reunida superó el récord que hasta entonces ostentaba Canadá, con 1.685 Golden Retriever congregados en un solo evento.

Juntada de Golden Retriever en Palermo. Foto: X / @sinreservas620.

La verificación se realizó pasado el mediodía, cuando Duperré anunció públicamente que Buenos Aires se convertía en la nueva ciudad récord, un logro que fue celebrado entre aplausos y una gran cantidad de fotos y videos que se multiplicaron en todas las plataformas digitales.

El influencer explicó que la idea surgió a partir de un recuerdo personal: durante su estadía en Barcelona, había participado de un encuentro de 150 Golden Retriever que lo motivó a replicar la experiencia en Argentina. Al investigar los requisitos para establecer un récord mundial, descubrió la marca canadiense, por lo que decidió organizar un evento de mayor magnitud.

Juntada de Golden Retriever en Palermo. Foto: Unsplash.

Para garantizar el bienestar de las mascotas, se difundieron una serie de pautas obligatorias: todos los perros debían permanecer con correa, llevar identificación y mantenerse hidratados. También se solicitó a los responsables que llevaran bolsas para recoger las heces y colaboraran con donaciones de alimento para organizaciones vinculadas al rescate y cuidado animal.

La jornada se desarrolló en un clima festivo, con actividades recreativas, puntos de hidratación y amplios sectores de sombra donde las familias se detuvieron para descansar. La presencia masiva sorprendió incluso a los propios organizadores, que destacaron el comportamiento ejemplar de las mascotas y la participación responsable del público.

La “ola dorada” de Palermo no solo dejó imágenes inéditas, sino también un récord que posiciona a la ciudad en la escena internacional de eventos pet friendly.