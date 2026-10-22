Así está hoy Gavin Thomas, el niño de los memes que se hizo famoso en las redes sociales por sus expresiones faciales. Foto: Instagram gavinthomas

Mucho antes de que TikTok dominara las redes sociales, un pequeño estadounidense de Minnesota logró conquistar a millones de usuarios sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Bastaban una sonrisa incómoda, una mirada de desconfianza o una expresión de sorpresa para que Gavin Thomas, más conocido como Gavin Mastodon, se convirtiera en uno de los rostros más reconocibles de internet.

Sus imágenes circularon por todo el mundo, acompañadas de frases humorísticas sobre situaciones cotidianas. Sin embargo, el tiempo pasó y aquel niño de mejillas redondas y gestos exagerados creció. Hoy, su apariencia es muy diferente de la que lo llevó a la fama.

Cómo está hoy Gavin Mastodon: la transformación del niño de los memes a sus 15 años

Gavin Thomas nació el 29 de octubre de 2010 en Minnesota (Estados Unidos). Actualmente tiene 15 años y está a pocos días de celebrar su cumpleaños número 16, una edad que contrasta con la imagen infantil que millones de personas todavía conservan de él.

Actualmente, Gavin Thomas tiene 15 años y cumplirá 16 el próximo 29 de octubre de 2026. Foto: Instagram gavinthomas

A diferencia de sus primeras fotografías, en las que aparecía como un pequeño de cabello rubio y expresiones exageradas, Gavin atravesó los cambios propios de la adolescencia. Su crecimiento quedó documentado en sus perfiles públicos, especialmente en Instagram, donde su cuenta @gavinthomas reúne más de un millón de seguidores.

El origen de Gavin Mastodon: cómo una lagartija lo convirtió en un meme mundial

La historia comenzó en febrero de 2013, cuando su tío, Nick Mastodon, empezó a incluirlo en videos de Vine, una plataforma que permitía compartir grabaciones de apenas seis segundos.

La historia de Gavin Thomas comenzó en 2013, cuando su tío Nick empezó a incluirlo en videos de Vine. Foto: Instagram gavinthomas

Según relató su madre, Kate Thomas, en una entrevista con Know Your Meme, una de las primeras apariciones mostraba a Gavin repartiendo calcomanías entre sus familiares. Pero el verdadero salto a la fama llegó con una inesperada escena: su tío le colocó un pequeño gecko sobre la cabeza y grabó sus reacciones.

Lo más curioso es que aquel video permaneció una semana guardado entre los borradores de Nick antes de publicarse. Finalmente, las expresiones del niño comenzaron a viralizarse y, hacia 2016, sus fotografías ya se habían transformado en memes internacionales.

De los memes a la fama en China: el sorprendente éxito de Gavin Thomas

La popularidad de Gavin traspasó las fronteras estadounidenses y alcanzó niveles inesperados en Asia. En China se hizo especialmente conocido como “Fake Smile Boy”, que significa “el niño de la sonrisa falsa”, debido a uno de sus gestos más característicos.

En China se hizo especialmente conocido como “Fake Smile Boy”, que significa “el niño de la sonrisa falsa”. Foto: Instagram gavinthomas

Su fama fue tan grande que viajó al país asiático con su familia, participó en programas de televisión y asistió a encuentros con seguidores. Incluso aprendió algunas palabras en mandarín.

Su rostro también llamó la atención de celebridades internacionales. La cantante Katy Perry compartió una de sus imágenes en Twitter, mientras que figuras deportivas como Simone Biles y Laurie Hernandez también hicieron referencias al pequeño durante los Juegos Olímpicos de 2016.

Qué fue de la vida de Gavin Thomas: de conocer a Billie Eilish a visitar la Casa Blanca

Lejos de desaparecer por completo de la escena pública, Gavin también participó en campañas publicitarias y eventos de entretenimiento. Entre sus experiencias más llamativas figura un encuentro con Billie Eilish y una invitación al tradicional festejo de Pascua de la Casa Blanca en abril de 2024, durante la presidencia de Joe Biden.

Gavin Thomas reveló que disfrutaba de videojuegos como Minecraft y Fortnite, además de cuidar seis gallinas. Foto: Instagram gavinthomas

Pero detrás del fenómeno viral también existe una historia familiar particular. En una entrevista de 2021, su madre contó que un compañero de trabajo de Adam, el padre de Gavin, vio una fotografía del niño sobre su escritorio y creyó que era un fanático de los memes. Su sorpresa fue enorme cuando Adam le explicó que aquel famoso rostro de internet era su propio hijo.

En aquella misma entrevista, Gavin reveló que disfrutaba de videojuegos como Minecraft y Fortnite, además de cuidar seis gallinas que tenía su familia. Hoy, a punto de cumplir 16 años, Gavin Thomas representa una de las historias más recordadas de la primera generación de celebridades virales: un niño que convirtió sus gestos espontáneos en un lenguaje universal y cuyo rostro continúa formando parte de la memoria colectiva de internet.