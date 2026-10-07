comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección: desde la emoción de Enzo Fernández hasta el Papu Gómez y La Sole

Mientras miles de hinchas vivían la emocionante despedida en el Monumental, las redes sociales no tardaron en llenarse de memes.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección.
Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección. Foto: Reuters - X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una noche cargada de emoción, homenajes y momentos inolvidables, pero también tuvo su clásico costado en las redes sociales. Mientras miles de hinchas vivían el partido en el Monumental, X, Instagram y otras plataformas se llenaron de memes.

La presencia de Messi, el clima especial del estadio y todo lo que ocurrió antes, durante y después del partido contra Benín fueron suficientes para que los usuarios desplegaran su creatividad. Desde referencias a la carrera del capitán argentino hasta chistes sobre la emoción de los hinchas y las escenas más comentadas de la despedida, hubo contenido para todos los gustos.

Como suele ocurrir cada vez que juega la Selección, los memes se convirtieron en una parte más del show. A continuación, algunos de los más divertidos y originales que dejó la despedida de Messi con la camiseta albiceleste.

Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección

Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Los mejores memes de Argentina vs. Benín
Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.
Lionel MessiMemesSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La Sole le puso voz a la emoción:el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi en el Monumental

    La Sole le puso voz a la emoción: el momento más conmovedor de la despedida de Lionel Messi en el Monumental

  2. Con un gol y un emotivo discurso, Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina ante los hinchas:“Los quiero, los voy a extrañar”

    Con un gol y un emotivo discurso, Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina ante los hinchas: “Los quiero, los voy a extrañar”

  3. Las palabras de Lionel Messi tras su último partido con la Selección:“Jugar en Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

    Las palabras de Lionel Messi tras su último partido con la Selección: “Jugar en Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

  4. La Federación Internacional de Taekwondo le retiró el cinturón negro honorífico a Putin

    La Federación Internacional de Taekwondo le retiró el cinturón negro honorífico a Putin

  5. El llanto de Lionel Messi al escuchar por última vez el himno argentino con la Selección

    El llanto de Lionel Messi al escuchar por última vez el himno argentino con la Selección
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Internacionales

Informe especial Canal 26 | La masacre de Hamás:a tres años de aquel 7 de octubre, los crudos testimonios de los sobrevivientes

Informe especial Canal 26 | La masacre de Hamás: a tres años de aquel 7 de octubre, los crudos testimonios de los sobrevivientes

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

¿Indulto en Brasil?:Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía