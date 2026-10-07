Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección: desde la emoción de Enzo Fernández hasta el Papu Gómez y La Sole

Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección. Foto: Reuters - X

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una noche cargada de emoción, homenajes y momentos inolvidables, pero también tuvo su clásico costado en las redes sociales. Mientras miles de hinchas vivían el partido en el Monumental, X, Instagram y otras plataformas se llenaron de memes.

La presencia de Messi, el clima especial del estadio y todo lo que ocurrió antes, durante y después del partido contra Benín fueron suficientes para que los usuarios desplegaran su creatividad. Desde referencias a la carrera del capitán argentino hasta chistes sobre la emoción de los hinchas y las escenas más comentadas de la despedida, hubo contenido para todos los gustos.

Como suele ocurrir cada vez que juega la Selección, los memes se convirtieron en una parte más del show. A continuación, algunos de los más divertidos y originales que dejó la despedida de Messi con la camiseta albiceleste.

Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

Los mejores memes de Argentina vs. Benín Foto: X.

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