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Los mejores memes de Boca-Racing: Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

Boca eliminó a Racing con un triplete de Enner Valencia y las redes explotaron: los mejores memes de la remontada por la Copa Argentina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
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Boca Juniors protagonizó una remontada inolvidable ante Racing por la Copa Argentina y las redes sociales se llenaron de memes. El gran protagonista fue Enner Valencia, quien marcó tres goles de cabeza en el segundo tiempo para transformar un 0-2 en el 3-2 definitivo y darle al Xeneize la clasificación a las semifinales.

Los hinchas reaccionaron rápidamente con imágenes, bromas y comparaciones sobre la actuación del delantero ecuatoriano, la remontada de Boca y el inesperado desenlace en Rosario. Los memes de Boca-Racing también apuntaron al gol olímpico de Gastón Lodico, la ventaja que dejó escapar la Academia y los cambios de Rodolfo Arruabarrena, decisivos para modificar el partido.

Memes de Boca-Racing por Copa Argentina

Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
Enner Valencia, el protagonista de los memes tras la victoria de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
Los mejores memes de Boca-Racing por la Copa Argentina. Foto: Captura X
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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