Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River: las cargadas y reacciones que invadieron las redes sociales

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, también tuvo su protagonismo en las redes sociales. En la previa del encuentro de este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, los hinchas de ambos equipos compartieron memes, bromas y cargadas, con el habitual folklore que acompaña a uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

A través de plataformas como X (ex Twitter), Instagram y TikTok, los simpatizantes comenzaron a intercambiar publicaciones cargadas de ironía, pronósticos y referencias a los enfrentamientos anteriores. Las expectativas por el resultado, las comparaciones entre los equipos y las chicanas entre los fanáticos fueron algunos de los temas que alimentaron el humor en internet.

Como sucede en cada Superclásico, los memes se convirtieron en una forma de expresar la pasión y la rivalidad entre Boca y River, incluso antes de que comenzara a rodar la pelota.

Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

Memes del Superclásico entre Boca y River. Foto: Captura X

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