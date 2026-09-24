Quién es Charlie The Griffon: el perrito con cara de meme que tiene un calendario emocional para sobrellevar la semana

Charlie The Griffon, perrito meme. Foto: Instagram/charlie_the_griffon

Hay perritos que se viralizan en redes sociales ya sea por su encanto, sus trucos, sus ocurrencias o, como sucede con Charlie The Griffon, porque tienen una cara imposible de pasar desapercibida. Este pequeño perrito encontró su propia expresión, y logró convertirse en meme y recorrer el mundo entero.

Representa una mirada algo seria, gesto de pocos amigos y una capacidad infinita para transmitir cansancio, fastidio o desconcierto. Con estas características, empezó a aparecer en posteos, historias y memes que van mucho más allá de las típicas fotos de mascotas.

Charlie The Griffon, el perrito meme. Foto: Instagram/charlie_the_griffon

Para los usuarios, Charlie no es solamente Charlie. Puede ser uno mismo un lunes a la mañana, un compañero de trabajo después de una reunión de dos horas o cualquier persona cuando mira el precio de algo que quería comprar y es muy caro, entre otros infinitos sentimientos que puede transitar un humano a lo largo de la jornada.

Charlie The Griffon tiene una expresión para cada momento y día de la semana

Los usuarios lograron vincular los gestos de Charlie con un lenguaje universal y que cada uno lo pueda interpretar de distintas formas, pero casi siempre es de cansancio, hartazgo, aburrimiento, entre otras cosas.

No hace falta explicar demasiado cuando aparece su cara acompañada de una frase. Una foto de Charlie mirando fijo puede convertirse en la reacción perfecta frente a un mensaje inesperado, una mala noticia, una jornada laboral interminable o simplemente cuando alguien pregunta “¿qué hacemos hoy?”.

Charlie The Griffon, el perrito meme. Foto: Instagram/charlie_the_griffon

Por eso, sus fotos comenzaron a circular acompañadas de situaciones completamente diferentes. El perro puede representar cansancio, indignación, aburrimiento, resignación o esa sensación de “no tengo ganas de hablar con nadie”.

Y ahí está buena parte del éxito del meme: Charlie parece estar viviendo exactamente lo mismo que quien está mirando la pantalla.

El calendario emocional de Charlie The Griffon que representa a los usuarios

Como si fuera poco, su cara también sirve para recorrer la semana y cada día se interpretarse de la siguiente forma:

Lunes : Charlie mirando al vacío, procesando que el fin de semana terminó.

Martes : todavía queda demasiado para el viernes y la paciencia empieza a desaparecer.

Miércoles : mitad de semana, mitad de energía.

Jueves : aparece una pequeña esperanza, aunque todavía falta.

Viernes : la expresión cambia según el horario. A la mañana puede ser “¿cuánto falta?” y a la tarde, “por fin”.

Sábado : Charlie puede descansar y olvidarse de todas sus responsabilidades.

Domingo: vuelve la cara seria porque al día siguiente empieza todo otra vez.

Calendario emocional de Charlie the Griffon. Foto: imagen generada con IA para Canal 26.

La lógica es tan sencilla que el perrito terminó funcionando como un meme con cuatro patas. Una misma expresión puede acompañar prácticamente cualquier situación y cada usuario puede darle su propio significado.

¿Quién es Charlie The Griffon?

Detrás del meme hay un perro real que, con el tiempo, se convirtió en un fenómeno mundial. Se trata de un Griffon de Bruselas conocido en redes como Charlie The Griffon. Su contenido suele jugar justamente con sus expresiones, sus gestos y diferentes escenas de la vida cotidiana. En los posteos de su perfil de Instagram, aparece en situaciones relacionadas con el desayuno, el café, los paseos y hasta el clásico “Monday mood”.

La particularidad de Charlie es que no necesita hacer demasiado para generar una reacción. Una mirada y simplemente quedarse quieto frente a la cámara alcanza para que alguien encuentre una manera de relacionarlo con su propia vida y sus situaciones cotidianas.

Charlie The Griffon, el perrito meme. Foto: Instagram/charlie_the_griffon

Y quizás por eso funciona tan bien como meme: Charlie no tiene una sola personalidad en internet, tiene la que cada usuario necesita en ese momento. Puede ser el perro que está agotado, el que no entiende nada, el que está juzgando a todos o el que simplemente necesita que termine el día.

En definitiva, si alguna vez no sabés qué imagen mandar para explicar cómo estás, probablemente Charlie ya tenga una respuesta preparada.