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Mbappé pidió disculpas a China tras la polémica por el meme de Mao Zedong: “Estoy sinceramente arrepentido”

El delantero del Real Madrid reconoció que sus declaraciones fueron desafortunadas y admitió que hirieron al pueblo chino. La controversia provocó la suspensión de transmisiones de LaLiga y la cancelación de contratos publicitarios con el futbolista.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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El meme de Mbappé que lo vincula a Mao
El meme de Mbappé que lo vincula a Mao. Foto: Redes Sociales
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El delantero francés Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino después de quedar envuelto en una polémica por sus comentarios sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong, antiguo líder de la República Popular China.

El futbolista difundió un comunicado oficial firmado en París este martes, redactado en chino, francés e inglés, en el que reconoció que sus palabras habían generado malestar y expresó su arrepentimiento. “Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, manifestó Mbappé. Además, admitió que su comentario había herido a numerosas personas en China y a integrantes de la comunidad china en otros países.

En el texto, el delantero explicó que su reacción se produjo durante una entrevista, cuando le preguntaron por una imagen suya que circulaba en las redes sociales. “Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”, señaló.

Kylian Mbappé en el precalentamiento de Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial.
Kylian Mbappé y su polémica frase con el pueblo chino. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El jugador cerró el mensaje con una disculpa directa hacia quienes se sintieron ofendidos y aclaró que no había tenido la intención de causar ese daño.

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La polémica de Mbappé provocó sanciones comerciales y televisivas

Las disculpas del delantero llegaron después de que el episodio generara consecuencias para su imagen y para la relación comercial de LaLiga con el mercado chino.

La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de la competición española y de los partidos vinculados al futbolista. Además, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron sus contratos publicitarios con Mbappé. Otras plataformas chinas, como Xiaohongshu y el portal deportivo Dongqiudi, también tomaron distancia del jugador en medio de la controversia.

La situación llevó a LaLiga a intervenir públicamente. Su presidente, Javier Tebas, difundió un comunicado en el que pidió disculpas en nombre de la competición y de sus clubes por el impacto de las declaraciones. “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen” la relación con China, sostuvo el dirigente, quien también anunció la puesta en marcha de un protocolo de sensibilización y comunicación junto con los clubes y los futbolistas.

La iniciativa busca prevenir nuevos episodios que puedan afectar los vínculos de la competición española con el país asiático.

Cómo comenzó el conflicto por el meme de Mao Zedong

El origen de la controversia se remonta a una entrevista en la que Mbappé habló sobre sus memes favoritos. En ese contexto, el delantero afirmó que la imagen que más gracia le causaba era una en la que aparecía representado como un dictador chino.

La publicación a la que hacía referencia mostraba el rostro del futbolista superpuesto al retrato de Mao Zedong, una figura histórica central para el Partido Comunista Chino y la fundación de la República Popular China.

Kylian Mbappé cuenta cuál es el meme que más le gusta
Kylian Mbappé cuenta cuál es el meme que más le gusta. Video: X/@MOSCOW_EN

Aunque el comentario fue realizado en un contexto humorístico, generó fuertes reacciones debido a la sensibilidad que existe en el país frente a las representaciones satíricas de sus dirigentes históricos.

En China, las expresiones que se consideran ofensivas contra figuras reconocidas oficialmente como héroes y mártires pueden quedar alcanzadas por normas específicas. El control de los contenidos políticos y las restricciones a determinadas expresiones públicas contribuyeron a amplificar el impacto del episodio.

La controversia trascendió rápidamente las redes sociales y llegó a instituciones, empresas y medios de comunicación, con consecuencias comerciales y deportivas para el entorno del delantero.

Otros antecedentes de polémicas entre el fútbol español y China

El caso de Mbappé se sumó a otros episodios recientes que involucraron a clubes del fútbol español y generaron reacciones en China.

En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid por un mensaje relacionado con Nepal y el Tíbet tras una inundación. En abril, el Barcelona pidió disculpas después de que apareciera una bandera de Taiwán en una página vinculada con su academia internacional. En febrero, el Real Madrid también difundió disculpas atribuidas a su defensor Dean Huijsen por compartir en Instagram un contenido considerado racista y ofensivo hacia ciudadanos asiáticos.

Los antecedentes reflejan la importancia que tienen las relaciones con el mercado chino para las instituciones deportivas españolas, tanto por la difusión internacional de sus competiciones como por los acuerdos comerciales y publicitarios.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Mbappé expresó su arrepentimiento y buscó cerrar la controversia con un mensaje público. Sin embargo, el episodio ya había provocado medidas de empresas y medios chinos, además de una intervención directa de la dirigencia de LaLiga para preservar sus vínculos con el país.

Kylian MbappéChinaMemes
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