Powerball: las combinaciones que permiten ganar desde US$4 hasta US$50.000 sin acertar los 5 números

Powerball, la popular lotería de Estados Unidos, ofrece distintas combinaciones ganadoras que permiten obtener premios en efectivo sin acertar los cinco números blancos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Ganar el premio mayor de Powerball es el sueño de millones de personas que participan de esta lotería de Estados Unidos. Sin embargo, existe un detalle importante que algunos jugadores pueden pasar por alto al revisar sus boletos: no es necesario acertar los cinco números blancos para recibir un premio en efectivo.

De hecho, las reglas oficiales contemplan nueve combinaciones ganadoras. Una de ellas permite obtener US$50.000 acertando cuatro de los cinco números blancos y el Powerball rojo, mientras que otras entregan premios menores incluso cuando no se acierta ninguno de los números blancos.

Un boleto de Powerball puede tener premio incluso si solo coincide la bola roja con el número sorteado. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Esto significa que un boleto que aparentemente no consiguió el premio mayor todavía podría tener valor. Por eso, antes de descartarlo, es fundamental comprobar todas las combinaciones y no limitarse a buscar los cinco números principales.

Cómo ganar US$50.000 en Powerball sin acertar los cinco números

Para participar en Powerball, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26, correspondiente a la bola roja.

El premio mayor, conocido como jackpot, se obtiene al acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo. Sin embargo, existen otras ocho categorías que permiten recibir dinero.

Una de las más importantes es la combinación de cuatro números blancos y el Powerball rojo, que entrega un premio base de US$50.000.

Por ejemplo, si los números blancos ganadores fueran 8, 17, 29, 43 y 61, y el Powerball rojo fuera el 12, un jugador que acertara cuatro de esos cinco números blancos y también el 12 rojo obtendría US$50.000, aunque le faltara un número blanco.

La probabilidad de conseguir esa combinación es de aproximadamente una entre 913.129, según las estadísticas oficiales del juego.

Cuánto paga Powerball: todas las combinaciones que permiten ganar dinero

Powerball ofrece nueve categorías de premios. Estos son los importes base establecidos para cada combinación:

Cuánto paga Powerball: todas las combinaciones que permiten ganar dinero. Los valores corresponden a premios base, sin la opción Power Play. En California, los importes se determinan mediante un sistema diferente y pueden variar. Foto: Canal26.com.

Uno de los datos más llamativos de la tabla es que acertar únicamente el número rojo permite ganar US$4, incluso si los cinco números blancos elegidos no coinciden con ninguno de los sorteados.

Por eso, comprobar el Powerball rojo es tan importante como revisar los números blancos.

Power Play: cómo un premio de US$50.000 puede convertirse en US$500.000

Los jugadores también pueden agregar la opción Power Play, que cuesta US$1 adicional por jugada y permite multiplicar determinados premios.

En el caso de la combinación de cuatro números blancos más el Powerball rojo, los US$50.000 pueden convertirse en:

US$100.000 con Power Play 2X.

US$150.000 con Power Play 3X.

US$200.000 con Power Play 4X.

US$250.000 con Power Play 5X.

US$500.000 con Power Play 10X.

Sin embargo, el multiplicador 10X solamente está disponible cuando el premio mayor anunciado es de US$150 millones o menos.

Además, existen excepciones: el premio de US$1 millón por acertar los cinco números blancos sin el rojo se duplica a US$2 millones cuando se utiliza Power Play, independientemente del multiplicador seleccionado. Power Play no multiplica el premio mayor acumulado.

Acertar cuatro números blancos y el Powerball rojo permite ganar US$50.000, según la tabla oficial de premios de la lotería estadounidense. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo saber si un boleto de Powerball tiene premio

Para comprobar correctamente un boleto, es necesario revisar los resultados del sorteo correspondiente y comparar tanto los números blancos como el Powerball rojo.

El procedimiento es sencillo:

Identificar la fecha del sorteo que figura en el boleto. Consultar los cinco números blancos ganadores y el número rojo. Comparar los números blancos sin importar el orden en que aparecen. Verificar por separado si coincide el Powerball rojo. Consultar la tabla oficial de premios para identificar la combinación acertada. Revisar si se contrató Power Play y cuál fue el multiplicador del sorteo.

Los resultados pueden consultarse en el sitio oficial de Powerball, que también dispone de una herramienta para verificar combinaciones. Es importante conservar el boleto original y seguir las instrucciones de la lotería del estado donde fue comprado, ya que las condiciones y los plazos para reclamar premios pueden variar.

Cuáles son las probabilidades reales de ganar en Powerball

Aunque existen distintas formas de obtener premios, las probabilidades de llevarse una suma millonaria siguen siendo muy reducidas.

Según Powerball, la posibilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente una entre 24,87, mientras que la probabilidad de acertar el jackpot es de una entre 292.201.338.

En cambio, acertar únicamente el Powerball rojo, que entrega US$4, tiene una probabilidad aproximada de una entre 38,32. Estas cifras explican por qué los premios pequeños son mucho más frecuentes que los millonarios. También dejan en claro que ninguna combinación de números garantiza una ganancia.

Powerball cuenta con nueve categorías de premios, mientras que la opción Power Play permite multiplicar determinadas ganancias. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cuánto cuesta jugar al Powerball y qué días se sortea

El precio habitual de una jugada de Powerball es de US$2, mientras que agregar Power Play cuesta US$1 adicional. En algunas jurisdicciones existen modalidades de venta diferentes.

Los sorteos se realizan tres veces por semana:

Lunes, a las 22:59, hora del Este de Estados Unidos.

Miércoles, a las 22:59, hora del Este.

Sábados, a las 22:59, hora del Este.

El juego está disponible en gran parte de Estados Unidos y otras jurisdicciones participantes. En definitiva, el dato fundamental para quienes compran boletos de Powerball es que no deben revisar únicamente si acertaron los cinco números blancos.

Las reglas permiten ganar premios desde US$4 hasta US$50.000 con menos de cinco aciertos blancos y, en determinados casos, recibir importes mayores mediante Power Play. Consultar todas las combinaciones oficiales es la manera más segura de comprobar si un boleto tiene premio antes de descartarlo.