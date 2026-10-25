comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Powerball: las combinaciones que permiten ganar desde US$4 hasta US$50.000 sin acertar los 5 números

La popular lotería de Estados Unidos ofrece nueve categorías de premios y no siempre es necesario acertar todos los números para cobrar dinero. Cómo revisar correctamente un boleto, qué importancia tiene la bola roja y de qué manera funciona la opción Power Play.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Boleto de Powerball con números seleccionados y una persona marcando la combinación para participar en la lotería de Estados Unidos.
Powerball, la popular lotería de Estados Unidos, ofrece distintas combinaciones ganadoras que permiten obtener premios en efectivo sin acertar los cinco números blancos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Ganar el premio mayor de Powerball es el sueño de millones de personas que participan de esta lotería de Estados Unidos. Sin embargo, existe un detalle importante que algunos jugadores pueden pasar por alto al revisar sus boletos: no es necesario acertar los cinco números blancos para recibir un premio en efectivo.

De hecho, las reglas oficiales contemplan nueve combinaciones ganadoras. Una de ellas permite obtener US$50.000 acertando cuatro de los cinco números blancos y el Powerball rojo, mientras que otras entregan premios menores incluso cuando no se acierta ninguno de los números blancos.

Boleto de Powerball con números seleccionados y una persona marcando la combinación para participar en la lotería de Estados Unidos.
Un boleto de Powerball puede tener premio incluso si solo coincide la bola roja con el número sorteado. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Esto significa que un boleto que aparentemente no consiguió el premio mayor todavía podría tener valor. Por eso, antes de descartarlo, es fundamental comprobar todas las combinaciones y no limitarse a buscar los cinco números principales.

Cómo ganar US$50.000 en Powerball sin acertar los cinco números

Para participar en Powerball, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26, correspondiente a la bola roja.

Contenido Recomendado

Acertó 5 números del Powerball y ganó US$1.000.000, pero no aparece:tiene tiempo hasta este lunes 26 de octubre a las 17 para cobrarlo

Boleto de lotería en una estación de servicio de USA, junto a billetes de dólar.

Ocurrió en Texas:acertó los seis números de la lotería y debía cobrar más de US$83 millones, pero todo cambió

Lotería. Foto: Pixabay

El premio mayor, conocido como jackpot, se obtiene al acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo. Sin embargo, existen otras ocho categorías que permiten recibir dinero.

Una de las más importantes es la combinación de cuatro números blancos y el Powerball rojo, que entrega un premio base de US$50.000.

Por ejemplo, si los números blancos ganadores fueran 8, 17, 29, 43 y 61, y el Powerball rojo fuera el 12, un jugador que acertara cuatro de esos cinco números blancos y también el 12 rojo obtendría US$50.000, aunque le faltara un número blanco.

La probabilidad de conseguir esa combinación es de aproximadamente una entre 913.129, según las estadísticas oficiales del juego.

Cuánto paga Powerball: todas las combinaciones que permiten ganar dinero

Powerball ofrece nueve categorías de premios. Estos son los importes base establecidos para cada combinación:

Cuánto paga Powerball: todas las combinaciones que permiten ganar dinero.
Cuánto paga Powerball: todas las combinaciones que permiten ganar dinero. Los valores corresponden a premios base, sin la opción Power Play. En California, los importes se determinan mediante un sistema diferente y pueden variar. Foto: Canal26.com.

Uno de los datos más llamativos de la tabla es que acertar únicamente el número rojo permite ganar US$4, incluso si los cinco números blancos elegidos no coinciden con ninguno de los sorteados.

Por eso, comprobar el Powerball rojo es tan importante como revisar los números blancos.

Power Play: cómo un premio de US$50.000 puede convertirse en US$500.000

Los jugadores también pueden agregar la opción Power Play, que cuesta US$1 adicional por jugada y permite multiplicar determinados premios.

En el caso de la combinación de cuatro números blancos más el Powerball rojo, los US$50.000 pueden convertirse en:

  • US$100.000 con Power Play 2X.
  • US$150.000 con Power Play 3X.
  • US$200.000 con Power Play 4X.
  • US$250.000 con Power Play 5X.
  • US$500.000 con Power Play 10X.

Sin embargo, el multiplicador 10X solamente está disponible cuando el premio mayor anunciado es de US$150 millones o menos.

Además, existen excepciones: el premio de US$1 millón por acertar los cinco números blancos sin el rojo se duplica a US$2 millones cuando se utiliza Power Play, independientemente del multiplicador seleccionado. Power Play no multiplica el premio mayor acumulado.

Boleto de Powerball con números seleccionados y una persona marcando la combinación para participar en la lotería de Estados Unidos.
Acertar cuatro números blancos y el Powerball rojo permite ganar US$50.000, según la tabla oficial de premios de la lotería estadounidense. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo saber si un boleto de Powerball tiene premio

Para comprobar correctamente un boleto, es necesario revisar los resultados del sorteo correspondiente y comparar tanto los números blancos como el Powerball rojo.

El procedimiento es sencillo:

  1. Identificar la fecha del sorteo que figura en el boleto.
  2. Consultar los cinco números blancos ganadores y el número rojo.
  3. Comparar los números blancos sin importar el orden en que aparecen.
  4. Verificar por separado si coincide el Powerball rojo.
  5. Consultar la tabla oficial de premios para identificar la combinación acertada.
  6. Revisar si se contrató Power Play y cuál fue el multiplicador del sorteo.

Los resultados pueden consultarse en el sitio oficial de Powerball, que también dispone de una herramienta para verificar combinaciones. Es importante conservar el boleto original y seguir las instrucciones de la lotería del estado donde fue comprado, ya que las condiciones y los plazos para reclamar premios pueden variar.

Cuáles son las probabilidades reales de ganar en Powerball

Aunque existen distintas formas de obtener premios, las probabilidades de llevarse una suma millonaria siguen siendo muy reducidas.

Según Powerball, la posibilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente una entre 24,87, mientras que la probabilidad de acertar el jackpot es de una entre 292.201.338.

En cambio, acertar únicamente el Powerball rojo, que entrega US$4, tiene una probabilidad aproximada de una entre 38,32. Estas cifras explican por qué los premios pequeños son mucho más frecuentes que los millonarios. También dejan en claro que ninguna combinación de números garantiza una ganancia.

Boleto de Powerball con números seleccionados y una persona marcando la combinación para participar en la lotería de Estados Unidos.
Powerball cuenta con nueve categorías de premios, mientras que la opción Power Play permite multiplicar determinadas ganancias. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cuánto cuesta jugar al Powerball y qué días se sortea

El precio habitual de una jugada de Powerball es de US$2, mientras que agregar Power Play cuesta US$1 adicional. En algunas jurisdicciones existen modalidades de venta diferentes.

Los sorteos se realizan tres veces por semana:

  • Lunes, a las 22:59, hora del Este de Estados Unidos.
  • Miércoles, a las 22:59, hora del Este.
  • Sábados, a las 22:59, hora del Este.

El juego está disponible en gran parte de Estados Unidos y otras jurisdicciones participantes. En definitiva, el dato fundamental para quienes compran boletos de Powerball es que no deben revisar únicamente si acertaron los cinco números blancos.

Las reglas permiten ganar premios desde US$4 hasta US$50.000 con menos de cinco aciertos blancos y, en determinados casos, recibir importes mayores mediante Power Play. Consultar todas las combinaciones oficiales es la manera más segura de comprobar si un boleto tiene premio antes de descartarlo.

LoteriaJuegos de AzarEstados Unidos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz:educación, tecnología e inteligencia artificial

Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

Economía

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

ANSES:cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en una elección histórica y de gran impacto regional

Elecciones en Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años