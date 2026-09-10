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Acertó los seis números de la lotería, debía cobrar más de 83 millones, pero una aplicación le impidió ganarse el premio

Le sucedió a una jubilada que vivió un suplicio legal, que la perjudicaba para cobrar su premio. ¿Qué pasó y cuánto dinero acabó recibiendo?

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Acertó todos los números de la lotería, pero no podía cobrar su premio.
Acertó todos los números de la lotería, pero no podía cobrar su premio.
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Kristen Moriarty acertó los seis números de Lotto Texas después de gastar apenas 20 dólares en boletos. Se convirtió en la única ganadora de un pozo de US$83,5 millones, pero una disputa relacionada con la aplicación que utilizó para comprar el boleto demoró durante meses el cobro del premio.

Pocas cosas pueden cambiar la vida de una persona en cuestión de segundos como ganar la lotería. Eso fue lo que le ocurrió a Moriarty el 17 de febrero de 2025, cuando uno de los boletos que había adquirido coincidió con los seis números sorteados.

La mujer, viuda y madre de dos hijos, no había comprado el boleto directamente en un comercio. En cambio, utilizó Jackpocket, una aplicación que funcionaba como intermediaria: el usuario seleccionaba los números desde su teléfono y la empresa se encargaba de adquirir físicamente el boleto en un establecimiento autorizado.

Lotería. Foto: Unsplash
Acertó todos los números de la lotería, pero no podía cobrar su premio.

La apuesta parecía completamente normal hasta que llegó el momento de cobrar. Apenas una semana después del sorteo, las autoridades de Texas anunciaron medidas contra este tipo de servicios y el pago del millonario premio quedó en suspenso.

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La aplicación que complicó el cobro del premio

Las aplicaciones intermediarias de lotería estaban bajo la lupa de las autoridades de Texas. Entre los cuestionamientos figuraba la posibilidad de que estos servicios facilitaran la compra masiva de boletos y generaran dificultades para controlar determinadas operaciones.

El conflicto impactó directamente en Moriarty. Aunque sostenía que había adquirido su boleto de manera legítima y que no había cometido ninguna irregularidad, no podía acceder al dinero que había ganado.

Con el paso de las semanas, la situación se volvió cada vez más compleja. “Simplemente estoy enfadada”, declaró la ganadora durante la disputa, mientras esperaba una resolución.

Finalmente, el conflicto llegó a los tribunales. En mayo de 2025, Moriarty presentó una demanda contra la Comisión de la Lotería de Texas y contra su entonces director ejecutivo interino, Sergio Rey. Su objetivo era claro: conseguir que las autoridades reconocieran el boleto ganador y le permitieran cobrar el premio.

Cuánto dinero recibió finalmente

Después de casi seis meses de disputa, la historia tuvo un desenlace favorable para Moriarty. Las partes llegaron a un acuerdo y la ganadora finalmente pudo acceder al dinero.

Sin embargo, no recibió los US$83,5 millones anunciados inicialmente. Esa cifra correspondía al valor del premio si se elegía cobrarlo mediante pagos anuales durante un período determinado.

Moriarty decidió optar por el pago único en efectivo, que alcanzó los US$45.889.188,92 antes de impuestos.

Sobre esa suma se aplicaron retenciones fiscales federales de aproximadamente US$11 millones. De esta manera, la mujer terminó recibiendo cerca de US$34,9 millones.

Lotería. Foto: Unsplash
Acertó todos los números de la lotería, pero no podía cobrar su premio.

Qué pensaba hacer con el premio

Más allá del dinero, el premio tenía un significado especial para Moriarty. Tras la muerte de su marido, la mujer había pensado utilizar parte de su nueva fortuna para mantener viva su memoria.

Entre sus proyectos figuraban la creación de una beca en su honor y la construcción de un santuario para animales.

Así, lo que comenzó con una apuesta de apenas US$20 terminó transformándose en una fortuna de millones de dólares y, al mismo tiempo, en una inesperada batalla legal. Moriarty tuvo que esperar casi medio año para poder disponer del premio que había conseguido acertando los seis números de Lotto Texas.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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