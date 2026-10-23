Acertó 5 números del Powerball y ganó US$1.000.000, pero no aparece: tiene tiempo hasta el lunes 26 de octubre a las 17 horas para cobrarlo

La normativa de Luisiana establece un plazo de 180 días desde el sorteo para cobrar los premios de Powerball. Foto: Imagen generada con IA

Un boleto de Powerball premiado con un millón de dólares en Estados Unidos continúa en el registro de premios sin cobrar de la Lotería de Luisiana. Fue vendido en Baton Rouge para el sorteo del 29 de abril de 2026 y su propietario tiene hasta este lunes 26 de octubre, a las 17:00, hora local, para reclamar el dinero. El último listado oficial disponible, actualizado al 18 de octubre, todavía incluye el premio pendiente.

El boleto de Powerball que ganó un millón de dólares y nadie reclamó por ahora

El boleto ganador fue vendido en Circle K #9729, una estación de servicio ubicada en 5055 Jones Creek Road, Baton Rouge. Según el comunicado oficial de la Lotería de Luisiana, publicado el 29 de septiembre, acertó los cinco números blancos, pero no el Powerball rojo.

Los números ganadores del 29 de abril fueron 03, 19, 35, 51 y 67, mientras que la bola roja correspondió al 15. Esa combinación otorgó un premio de US$1 millón, inferior al pozo principal de la lotería.

Un boleto de Powerball premiado con un millón de dólares en Estados Unidos continúa en el registro de premios sin cobrar de la Lotería de Luisiana. Foto: Imagen generada con IA.

El sorteo dejó un dato particular: 11 boletos vendidos en Luisiana obtuvieron premios de al menos US$1 millón, distribuidos entre diez comercios. Seis obtuvieron premios de US$1 millón y otros cinco alcanzaron los US$2 millones gracias a la opción Power Play.

En total, los premios millonarios del estado sumaron US$16 millones. De acuerdo con la Lotería, el boleto de Baton Rouge era el único de ese grupo que seguía sin cobrarse cuando se difundió la advertencia de septiembre.

Qué pasará con el millón de dólares si nadie aparece antes del lunes

La normativa de Luisiana establece un plazo de 180 días desde el sorteo para cobrar los premios de Powerball. En este caso, la fecha límite es el lunes 26 de octubre de 2026, a las 17:00, hora local.

Para reclamar el dinero, el propietario debe presentar el boleto original, una identificación válida con fotografía y el formulario de solicitud correspondiente. Foto: Imagen generada con IA.

Si nadie presenta el boleto dentro del plazo, el premio perderá su validez y ya no podrá cobrarse.

Según la información oficial sobre premios sin reclamar, el dinero vencido se transfiere a un fondo que permite aumentar los pagos de juegos instantáneos y financiar sorteos de segunda oportunidad y promociones para jugadores.

La identidad del comprador no fue difundida. Tampoco existe información oficial que permita determinar si perdió el boleto o desconoce que tiene un premio millonario.

Cómo puede cobrar el premio el dueño del boleto ganador

Para reclamar el dinero, el propietario debe presentar el boleto original, una identificación válida con fotografía y el formulario de solicitud correspondiente.

Por superar los US$510.000, el trámite debe realizarse en la sede central de la Lotería de Luisiana, en Baton Rouge, de acuerdo con los requisitos oficiales de cobro.

El organismo recomienda firmar el reverso del boleto para proteger el derecho al premio. Además, las ganancias están sujetas a retenciones fiscales federales y estatales.

La próxima fecha decisiva será el 26 de octubre. Hasta entonces, el propietario conserva la posibilidad de presentarse con el comprobante y reclamar el millón de dólares.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.