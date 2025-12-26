Dónde ver en vivo el sorteo del Gordo de Navidad 2025: los montos millonarios del premio

Después de la Navidad, llega un momento muy esperado por muchos bonaerenses cada año. Todos los detalles, en la nota.

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2024. Foto: Lotería de la Provincia

El final de diciembre suele tener incluido el sorteo del Gordo de Navidad. En este 2025, se lleva adelante la ceremonia que entregará millonarios premios. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos dio la fecha, hora y detalles del esperado sorteo, además de la manera para ver el evento en vivo.

Este evento se realiza en la provincia de Buenos Aires y la ceremonia en la que se conocerá al ganador ya tiene fecha confirmada.

Se acerca el sorteo del Gordo de Navidad 2025. Foto: Instagram

Dónde ver en vivo el sorteo del Gordo de Navidad 2025

Este viernes 26 de diciembre a las 21 tendrá lugar el sorteo del Gordo de Navidad 2025. La transmisión en vivo estará a cargo de la Lotería de la Provincia, en su canal de YouTube.

El total que está en juego es de $1.755.750.000, sumando todos los beneficios. Para el máximo ganador, por el billete entero, el premio es de $800.000.000, mientras que el segundo se lleva $250.000.000.

El tercer y cuarto lugar obtiene $65.000.000 y $25.000.000, respectivamente. El quinto se lleva una suma de $12.000.000.

Detalles del sorteo del Gordo de Navidad 2025. Foto: Instagram

Cabe recordar que además hay ganancias con acertar terminaciones y aproximaciones, por lo que los premios van más allá de los primeros cinco lugares.

Cuánto cuesta el billete del Gordo de Navidad 2025

Los billetes se venden en los locales autorizados por la provincia de Buenos Aires. El entero tiene un costo de $50.000, mientras que también están disponibles las fracciones por $5.000.

Lotería. Foto: Unsplash

El rango de números disponibles para los compradores va desde el 0 hasta el 99.999, por lo que hay muchas opciones para elegir a la hora de jugar al Gordo de Navidad, un clásico de estas fechas.

Los sitios autorizados para la compra otorgan junto al billete un plástico que sirve para proteger al boleto. Esto busca evitar que se dañe ante el contacto con el calor o la luz solar, lo que puede derivar en ciertos problemas a la hora de cobrar uno de los premios.