Furor en el Quini 6: un apostador le pegó a los números de la suerte y se llevó un inesperado premio millonario

Millonario cordobés: ganó 140 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador de la ciudad de Neuquén arrancó la semana con una noticia inolvidable al convertirse en uno de los ganadores del sorteo especial del Quini 6 realizado el pasado 9 de agosto para celebrar los 38 años de historia del tradicional juego de azar. El cupón fue comercializado en la Agencia 069 de Neuquén capital y logró cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale.

Gracias a esta combinación, la tarjeta quedó dentro del grupo de 44 apuestas ganadoras que se repartieron el pozo extraordinario dispuesto por la Lotería de Santa Fe para el festejo aniversario. Al afortunado jugador neuquino le correspondió un premio exacto de $143.739.755,39, transformándose en uno de los grandes protagonistas de una jornada récord para el juego.

Quini 6. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La expectativa por el sorteo era masiva en todo el país. Con motivo de sus casi cuatro décadas de vigencia, el Quini 6 había anunciado un pozo especial de 3 millones de dólares libres de impuestos para la modalidad Siempre Sale de la siguiente manera:

Mecánica del juego: al no registrarse tarjetas con seis aciertos completos, el pozo bajó automáticamente al nivel de cinco aciertos para garantizar la entrega del dinero.

Liquidación del premio: la Lotería de Santa Fe estableció que la cifra en dólares se abonaría en pesos argentinos, tomando como valor de referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación registrado al cierre del viernes 7 de agosto.

Reparto federal: los 3 millones de dólares se dividieron en partes iguales entre las 44 boletas que alcanzaron los cinco aciertos en distintos puntos del territorio nacional.

Aunque la identidad del ganador se mantiene en reserva por motivos de seguridad, se confirmó que el cupón millonario fue vendido en la Agencia 069 de la capital provincial.

Con este pozo de más de 143 millones de pesos, Neuquén volvió a posicionarse en el mapa nacional de los grandes ganadores del Quini 6, un juego creado en 1988 que ratifica su vigencia como uno de los preferidos por los apostadores argentinos.

Se volvió multimillonario con una jugada perfecta: los números de la suerte del único ganador de los $2.400.000.000 en el Quini 6

El pasado miércoles 20 de mayo, se realizó el sorteo N° 3375 del Quini 6 y el gran ganador fue un vecino de Río Cuarto, Córdoba. El hombre adivinó los seis números de la modalidad Tradicional y se llevó un total de $2.449.126.789,20.

Por su parte, la Lotería de Santa Fe publicó los números ganadores: 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32. El ticket fue vendido en la agencia N° 230163-000 de Río Cuarto.

Por otro lado, dos vecinos -uno de Concordia, Entre Ríos, y otro de Rafaela, Santa Fe- también tuvieron suerte, adivinaron los 6 números de la modalidad La Segunda y cada uno obtuvo una parte del pozo acumulado. El premio total se fue a $857.840.041,80, y será repartido entre ambos ganadores.

Según informaron, los números sorteados fueron: 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45. El ticket de Concordia fue registrado en la agencia N° 000-981-00, y el de Rafaela en la agencia N° 008950-000.