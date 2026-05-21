Quini 6. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Este miércoles 20 de mayo, se realizó el sorteo N° 3375 del Quini 6 y el gran ganador fue un vecino de Río Cuarto, Córdoba. El hombre adivinó los seis números de la modalidad Tradicional y se llevó un total de $2.449.126.789,20.

Por su parte, la Lotería de Santa Fe publicó los números ganadores: 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32. El ticket fue vendido en la agencia N° 230163-000 de Río Cuarto.

Quini 6: otras dos personas ganaron La Segunda

Por otro lado, dos vecinos -uno de Concordia, Entre Ríos, y otro de Rafaela, Santa Fe- también tuvieron suerte, adivinaron los 6 números de la modalidad La Segunda y cada uno obtuvo una parte del pozo acumulado. El premio total se fue a $857.840.041,80, y será repartido entre ambos ganadores.

Según informaron, los números sorteados fueron: 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45. El ticket de Concordia fue registrado en la agencia N° 000-981-00, y el de Rafaela en la agencia N° 008950-000.

Resultados del Quini 6. Foto: Lotería de Santa Fe

Modalidad Siempre Sale del Quini 6

La modalidad Siempre Sale también repartió premios importantes en el sorteo de este miércoles. En total, 31 apostadores acertaron cinco números con la combinación 04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42 y cada uno se llevará $10.576.476,10.

Resultados del Quini 6 del miércoles 20 de mayo

Tradicional

07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32

La Segunda

07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45

Revancha

16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45

En esta modalidad, el pozo de $6.098.635.24 quedó vacante.

Siempre Sale

04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42

Premio Extra

07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

El Premio Extra tuvo 1304 ganadores, quienes recibirán $118.865,03 cada uno.

Quini 6. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cuándo será el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo, correspondiente al número 3376, se realizará el domingo 24 de mayo a las 21:15 y tendrá un pozo estimado de $9.000.000.000.

Cómo jugar al Quini 6

Para participar, los jugadores deben seleccionar seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con esa apuesta participan automáticamente de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.