Furia, serie disponible para ver en Disney+: por qué verla esta fin de semana. Foto: Disney+

Las series policiales son de las producciones más elegidas por los fanáticos del cine y la televisión en este momento. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: la trama narrativa presenta una incógnita a resolver y para llegar a esas respuestas los guionistas suelen utilizar diversos métodos para lograr la atención de los usuarios. A veces lo logran y otras no. En el caso de Furia, un reciente thriller policial estrenado en Disney+ sí lo han podido.

Se trata de serie de tan solo 8 episodios protagonizada por Emmy Rossum, una actriz y cantante de 40 años conocida por su participación en Shameless, y Scoot McNairy, intérprete que participó en series como Love Life de HBO y Fargo.

La buena noticia es que la serie mostró un buen recibimiento por parte de los usuarios de la plataforma de streaming tras su estreno el 27 de julio de 2026: logró un crecimiento sostenido de audiencia y sus visualizaciones aumentaron en un 40% desde el séptimo episodio.

Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá Foto: Disney+

De qué trata Furia, la serie protagonizada por Emmy Rossum

Furia, que cuenta con la dirección de Elizabeth Meriwether, se centra en la vida de Alice Black (Emmy Rossum), una agente de policía del FBI quien recientemente dejó dicho departamento de investigación a raíz de una decepción personal.

Sin embargo, en medio de este nuevo resurgimiento profesional, la mujer debe enfrentarse a la aparición de un nuevo misterio: tendrá que seguirle el rastro a una asesina en serie que ha esparcido el terror en la ciudad.

Alice ahora se enfocará en atrapar a la homicida y encontrar justicia para las víctimas. No obstante, ese camino no será nada fácil: su enemiga se la pondrá bien difícil y buscará llevarla al límite en más de una ocasión.

Emmy Rossum da vida a Alice Black, una agente de FBI y detective.

Cuántos capítulos tiene Furia y dónde verla completa

La serie producida por Disney tiene un total de 8 episodios de 50 minutos cada uno aproximadamente. La plataforma decidió lanzar los tres primeros capítulos completos el 27 de julio. Luego se fue publicando un episodio por semana hasta el final de temporada que fue el pasado 31 de agosto.

Lo interesante, para aquellos ya sean fanáticos de Furia, es que los creadores confirmaron que habrá una segunda entrega. Por el momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno, aunque es muy probable que ocurra el próximo año también hacia el mes de julio.

Reparto de Furia: los actores y personajes clave de la serie

El drama policial destaca en especial por sus actuaciones. Como protagonista Emmy Rossum se destaca al interpretar a Alice Black, que más allá de ser una detective intrépida y astuta logra traspasar la pantalla por su carisma y compromiso con el personaje.

Del otro lado, se encuentra su contracara: la actriz Lola Petticrew, quien interpreta a la asesina en serie Catherine Grace, una mujer tan calculadora como misteriosa. La homicida se volverá en la obsesión absoluta de Alice y viceversa.

La serie tendrá una segunda temporada aunque aún no fue confirmada su fecha de estreno.

Otro de los personajes más importantes de la serie de Disney+ es el de Scoot McNairy, quien da vida a Danny, un detective de homicidios fiel y de la entera confianza de Alice Black.

El elenco se completa con las actuaciones de Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy, cuyo personaje mantendrá una relación difícil con la protagonista desde el primer capítulo.

Quién es Elizabeth Meriwether, la creadora detrás de Furia

Elizabeth Meriwether es una reconocida guionista estadounidense conocida por estar detrás de la serie de Fox, New Girl, protagonizada por Zooey Deschanel.

También fue guionista de la película No Strings Attached, conocida en América Latina como Amigos con derecho, que sigue la vida de Emma Kurtzman, una médica adicta al trabajo y que le escapa al amor hasta que conoce a Adam. El filme está protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher y fue un éxito de taquilla en su estreno en 2011.

Asimismo, la escritora que estudió dramaturgia y literatura en la Universidad de Yale, también estuvo a cargo de la serie de comedia Single Parents, lanzada en 2018.