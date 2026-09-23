comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá

La serie se estrenó el pasado 27 de julio y debido a su gran éxito ya fue confirmada para una segunda temporada. Por qué es una excelente opción para ver.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Furia, serie disponible para ver en Disney+: por qué verla esta fin de semana.
Furia, serie disponible para ver en Disney+: por qué verla esta fin de semana. Foto: Disney+
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las series policiales son de las producciones más elegidas por los fanáticos del cine y la televisión en este momento. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: la trama narrativa presenta una incógnita a resolver y para llegar a esas respuestas los guionistas suelen utilizar diversos métodos para lograr la atención de los usuarios. A veces lo logran y otras no. En el caso de Furia, un reciente thriller policial estrenado en Disney+ sí lo han podido.

Se trata de serie de tan solo 8 episodios protagonizada por Emmy Rossum, una actriz y cantante de 40 años conocida por su participación en Shameless, y Scoot McNairy, intérprete que participó en series como Love Life de HBO y Fargo.

La buena noticia es que la serie mostró un buen recibimiento por parte de los usuarios de la plataforma de streaming tras su estreno el 27 de julio de 2026: logró un crecimiento sostenido de audiencia y sus visualizaciones aumentaron en un 40% desde el séptimo episodio.

Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá
Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá Foto: Disney+

De qué trata Furia, la serie protagonizada por Emmy Rossum

Furia, que cuenta con la dirección de Elizabeth Meriwether, se centra en la vida de Alice Black (Emmy Rossum), una agente de policía del FBI quien recientemente dejó dicho departamento de investigación a raíz de una decepción personal.

Contenido Recomendado

Así luce hoy Simon Baker, el actor que interpretó a Patrick Jane en “El Mentalista”:se alejó de Hollywood y volvió a su país

Así luce hoy Simon Baker, el actor que interpretó a Patrick Jane en “El Mentalista”: se alejó de Hollywood y volvió a su país

Tiene solo 6 capítulos, está basada en una novela y te atrapa desde el principio:combina misterio, drama y secretos familiares

Tiene solo 6 capítulos, está basada en una novela y te atrapa desde el principio: combina misterio, drama y secretos familiares

Sin embargo, en medio de este nuevo resurgimiento profesional, la mujer debe enfrentarse a la aparición de un nuevo misterio: tendrá que seguirle el rastro a una asesina en serie que ha esparcido el terror en la ciudad.

Alice ahora se enfocará en atrapar a la homicida y encontrar justicia para las víctimas. No obstante, ese camino no será nada fácil: su enemiga se la pondrá bien difícil y buscará llevarla al límite en más de una ocasión.

Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá
Emmy Rossum da vida a Alice Black, una agente de FBI y detective.

Cuántos capítulos tiene Furia y dónde verla completa

La serie producida por Disney tiene un total de 8 episodios de 50 minutos cada uno aproximadamente. La plataforma decidió lanzar los tres primeros capítulos completos el 27 de julio. Luego se fue publicando un episodio por semana hasta el final de temporada que fue el pasado 31 de agosto.

Lo interesante, para aquellos ya sean fanáticos de Furia, es que los creadores confirmaron que habrá una segunda entrega. Por el momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno, aunque es muy probable que ocurra el próximo año también hacia el mes de julio.

Reparto de Furia: los actores y personajes clave de la serie

El drama policial destaca en especial por sus actuaciones. Como protagonista Emmy Rossum se destaca al interpretar a Alice Black, que más allá de ser una detective intrépida y astuta logra traspasar la pantalla por su carisma y compromiso con el personaje.

Del otro lado, se encuentra su contracara: la actriz Lola Petticrew, quien interpreta a la asesina en serie Catherine Grace, una mujer tan calculadora como misteriosa. La homicida se volverá en la obsesión absoluta de Alice y viceversa.

Tiene 8 capítulos, se inspira en Black Widow de 1987 y es un drama policial que no te soltará del sofá
La serie tendrá una segunda temporada aunque aún no fue confirmada su fecha de estreno.

Otro de los personajes más importantes de la serie de Disney+ es el de Scoot McNairy, quien da vida a Danny, un detective de homicidios fiel y de la entera confianza de Alice Black.

El elenco se completa con las actuaciones de Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy, cuyo personaje mantendrá una relación difícil con la protagonista desde el primer capítulo.

Quién es Elizabeth Meriwether, la creadora detrás de Furia

Elizabeth Meriwether es una reconocida guionista estadounidense conocida por estar detrás de la serie de Fox, New Girl, protagonizada por Zooey Deschanel.

También fue guionista de la película No Strings Attached, conocida en América Latina como Amigos con derecho, que sigue la vida de Emma Kurtzman, una médica adicta al trabajo y que le escapa al amor hasta que conoce a Adam. El filme está protagonizada por Natalie Portman y Ashton Kutcher y fue un éxito de taquilla en su estreno en 2011.

Asimismo, la escritora que estudió dramaturgia y literatura en la Universidad de Yale, también estuvo a cargo de la serie de comedia Single Parents, lanzada en 2018.

SeriesSeries para maratonearDisney
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Espacios amplios y luminosos, decoración colorida y mucho verde:así es la casona de Juana Viale que refleja su estilo personal

    Espacios amplios y luminosos, decoración colorida y mucho verde: así es la casona de Juana Viale que refleja su estilo personal

  2. Dolor en el mundo del folklore:a los 36 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música salteña

    Dolor en el mundo del folklore: a los 36 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música salteña

  3. Así es la elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas:88 años de historia, gran pileta y un jardín de ensueño

    Así es la elegante casona de Ricardo Darín y Florencia Bas: 88 años de historia, gran pileta y un jardín de ensueño

  4. Así está hoy Simon Baker, el actor que interpretó a Patrick Jane en “El Mentalista”:se alejó de Hollywood y volvió a su país

    Así está hoy Simon Baker, el actor que interpretó a Patrick Jane en “El Mentalista”: se alejó de Hollywood y volvió a su país

  5. Aprendió a transformar el miedo escénico y hoy toca en los estadios más grandes del país:la historia de Tomi Luján, el baterista de Lali

    Aprendió a transformar el miedo escénico y hoy toca en los estadios más grandes del país: la historia de Tomi Luján, el baterista de Lali
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio: quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Internacionales

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Portugal prohibió el uso del burka: la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente

El Pentágono desclasificó nuevos archivos sobre ovnis:el misterio de las seis esferas en Medio Oriente

Tensión en la ONU:el presidente de Irán acusó a Israel y a EE.UU. de terrorismo y el representante de Trump abandonó el recinto