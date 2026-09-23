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La pizzería porteña que se llenó de marcianitos y permite vivir una experiencia al estilo Pizza Planeta de Toy Story

Se quedarán dos semanas en las que las porciones al estilo de Nueva York se podrán comer entre personajes de la peli. Cuánto salen y dónde queda.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta.
"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta. Foto: Disney +.
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Los marcianitos de “Toy Story” coparon el barrio porteño de Núñez y se instalaron en el local de Kalis Pizza de la calle O’Higgins 3578 y la conviertieron en Pizza Planeta, el clásico local de las películas.

Así, la reconocida pizzería argentina presenta en este punto porteño una ambientación inspirada en el icónico restaurante de la franquicia de películas de Disney, con guiños a su estética, sus colores y su inconfundible impronta intergaláctica que acompaña a generaciones de fans desde 1995.

Qué mejor manera de viajar en el tiempo y en la dimensión animada que metiéndose dentro de una recreación de la clásica historia de Disney y Pixar como el cohete y el letrero de neón: una experiencia para que quienes crecieron con Woody y Buzz revivan la nostalgia de la primera vez, y para que las nuevas generaciones descubran uno de los rincones más entrañables que estará disponible por tiempo limitado hasta el 4 de octubre, en coincidencia con el estreno de la última película de la saga, la quinta, en la plataforma de streaming Disney +.

"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta. Foto: Disney +.
Kalis Pizza se convierte en Pizza Planet de Toy Story

Pizza finita y crocante, al estilo Toy Story

Aunque el local cambió de piel para convertirse en Pizza Planet, la esencia culinaria de Franco Kalifón se mantiene intacta. El menú para estas dos semanas al estilo Pixar mantiene su aclamada identidad:

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  • Estilo New York Slice: de masa madre de larga fermentación, estiradas muy finas, súper crocantes por fuera y jugosas en el centro. Las porciones son gigantes y están pensadas para comerse al paso, bien calientes y dobladas a la mitad.
  • Menú Temático de Película: los sabores clásicos de la casa ofrecen opciones icónicas como el clásico slice de pepperoni americano terminado con hilos de miel, que emula la estética de las animaciones.
  • Materia Prima Premium: todas las opciones se cocinan con pomodoro italiano de San Marzano y una generosa base de muzzarella de alta calidad

Además, en el negocio gastronómico pusieron una máquina cazapeluches que entrega como premio adorables muñequitos de Toy Story de todas las épocas, en especial los marcianos.

"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta. Foto: Disney +.
"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta. Foto: Disney +.

De qué trata Toy Story 5

“Toy Story 5” trata sobre el enfrentamiento entre los juguetes tradicionales y el mundo digital cuando Bonnie, que ya tiene 8 años, recibe una tablet interactiva llamada Lilypad que la distrae y la aísla del juego físico.

Siempre quise que Pizza Planeta fuera real y ahora dejamos que los jugueres coparan mi local. Adentro vas a encontrar las mismas pizzas de siempre finitas, crocantes y jugosas”, aseguró Franco. Los precios de las porciones, o slices, arrancan en $ 7.700. Sabores:

"Toy Story 5" desembarcó en la pizzería Kallis y la convirtió en Pizza Planeta. Foto: Disney +.
  • Kalis: pomodoro San Manzano, pesto, burrata, parmiggiano reggiano, zest de limón y hot honey.
  • Cheese: pomodoro San Manzano, muzzarella, albahaca y aceite de oliva.
  • Pepperoni: pomodoro San Manzano, muzzarella, peperoni casero, parmiggiano reggiano y hot honey.
  • La Rojita: pomodoro San Manzano, parmigiano reggiano, albahaca y aceite de oliva.
  • La Especial (con receta secreta del pizzaiolo).
Toy StoryDisneyPixarPizzaPizzería
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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