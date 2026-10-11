Annie y Hallie, las hermanas de “Juego de Gemelas”, cumplen años este 11 de octubre: así luce hoy Lindsay Lohan

Annie y Hallie de Juego de gemelas cumplen años este 11 de octubre. Foto: Disney - NA.

Las inolvidables gemelas de Disney cumplen 40 años (según la cronología de la película) este 11 de octubre, una fecha que los fanáticos de Juego de Gemelas no olvidan. A 28 años del estreno del clásico, Lindsay Lohan, la actriz que interpretó a las dos protagonistas, atraviesa una nueva etapa de su vida, lejos de los escándalos y enfocada en su familia, mientras recupera protagonismo en el cine.

Hay películas que marcaron a generaciones enteras y esta es una de ellas. Estrenada en 1998, la icónica producción de Disney presentó la historia de Annie James y Hallie Parker, dos hermanas que fueron separadas al nacer y se reencontraron sin querer en un campamento de verano.

Escena de "Somos Gemelas". Video: redes sociales.

Este domingo 11 de octubre los personajes vuelven a cobrar protagonismo, ya que es el día de su cumpleaños dentro de la historia. El dato despierta nostalgia entre quienes crecieron viendo la película y también renueva una de las preguntas más frecuentes sobre su protagonista: ¿qué fue de la vida de Lindsay?

A sus 40 años, la actriz lleva una vida muy diferente de aquella época. Está casada, tiene un hijo de tres años y encontró un rincón en Dubái donde disfrutar de su intimidad, pero sin abandonar su carrera profesional.

Este 11 de octubre cumplen 40 según la cronología de la película. Foto: Disney.

Qué es de la vida Lindsay Lohan, la protagonista de Juego de gemelas

Lindsay Lohan cumplió 40 años el 2 de julio. Cuando protagonizó la película de Disney, en el rodaje tenía apenas 11 años y al momento del estreno había cumplido sus 12.

Su actuación destacada fue uno de los aspectos más recordados de Juego de Gemelas, ya que le dio vida tanto a Annie, una niña criada en Londres, como a Hallie, su hermana que vivía en California. Los cambios de acento, vestuario y personalidad ayudaron a que muchos creyeran que se trataba de dos actrices diferentes.

Con el paso de los años, Lohan se convirtió en una de las figuras juveniles más conocidas y destacadas de Hollywood, gracias a películas como Un viernes de locos y Chicas pesadas. Sin embargo, su carrera se vio opacada por problemas personales y de consumo que fueron expuestos en los medios y la llevaron a alejarse durante un tiempo de las grandes producciones.

A 28 años del estreno de Juego de Gemelas, Lindsay atraviesa una nueva etapa de su vida lejos de los escándalos, avocada a su familia y con un renovado protagonismo en el cine. Foto: NA.

En la actualidad, Lindsay volvió a retomar su carrera como actriz y encontró un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar, una transformación que ella misma abordó en una entrevista publicada por Vogue Arabia a principios de febrero de este año.

La nueva vida de Lindsay Lohan: esposo, hijo y su mudanza a Dubái

Uno de los cambios más importantes en la vida de Lindsay Lohan fue su decisión de irse a vivir a Dubái, ciudad a la que se mudó en 2014 y donde encontró mayor privacidad.

Allí conoció al empresario y financista Bader Shammas, con quien se casó en 2022. En julio de 2023, la pareja tuvo a su primer hijo, llamado Luai. En su entrevista con Vogue Arabia, la actriz contó que vivir allí le permite dedicar más tiempo a sus allegados y llevar una rutina familiar sin la presión de los paparazzis.

Lindsay Lohan junto a su hijo Luai y su esposo Bader Shammas. Foto: Instagram/lindsaylohan

El regreso de Lindsay Lohan a Hollywood y sus nuevas películas

Si bien por bastantes años mantuvo un perfil bajo, la estrella retomó las grandes producciones con una serie de proyectos que marcaron una nueva etapa profesional. En 2022 protagonizó Navidad de golpe, una comedia romántica con la que retomó un género que había sido importante en los comienzos de su carrera, mientras que en 2024 participó en Un deseo irlandés y Nuestro secretito.

El regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis a "Otro viernes de locos", estrenada en 2025. Foto: Walt Disney Pictures.

Sin embargo, uno de sus regresos más esperados llegó en 2025 con Otro viernes de locos, la secuela de la película de Disney estrenada en 2003. En esta nueva producción, Lohan volvió a compartir pantalla con Jamie Lee Curtis y retomó su papel de Anna Coleman, más de dos décadas después de la historia original.

Anna es uno de los personajes más recordados de su carrera, junto con Annie y Hallie, las gemelas del filme, que este 11 de octubre cumplirían 40 años según la cronología de la película.