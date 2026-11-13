En 1969 se estrenó Herbie: Disney utilizó 21 Volkswagen para filmarla, algunos tenían motores Porsche y uno sobrevivió con las cicatrices del rodaje. Foto: atexpa.org

En 1969, Disney estrenó “The Love Bug”, conocida en Latinoamérica como “Cupido motorizado”, y convirtió a un pequeño Volkswagen Escarabajo en una estrella de Hollywood. Sin embargo, detrás del simpático automóvil blanco con el número 53 había una producción mucho más compleja de lo que parecía.

Para darle vida a Herbie se utilizaron 21 Volkswagen, algunos equipados con motores Porsche capaces de alcanzar aproximadamente 185 kilómetros por hora. Casi seis décadas después, uno de los vehículos originales todavía conserva las cicatrices de las arriesgadas escenas que ayudaron a convertirlo en un ícono del cine.

Los 21 Volkswagen que Disney utilizó para crear a Herbie en 1969

Aunque en la pantalla parecía tratarse de un único automóvil con personalidad propia, la realidad era muy diferente. Disney necesitó una flota de Volkswagen Beetle para representar al protagonista de la película. Cada ejemplar cumplía funciones específicas, desde las escenas cotidianas hasta las persecuciones y maniobras que exigían un rendimiento extraordinario.

Según el sitio oficial Disney D23, la producción utilizó 21 vehículos para interpretar a Herbie. La historia, protagonizada por Dean Jones y Michele Lee, seguía las aventuras de un automóvil aparentemente común que demostraba tener voluntad propia y una sorprendente capacidad para competir contra máquinas mucho más poderosas.

El rodaje de las secuencias automovilísticas comenzó en 1967 y la fotografía principal continuó durante 1968, antes del estreno de 1969. Esta planificación permitió preparar diferentes unidades para los desafíos técnicos de una película que combinaba comedia, carreras y efectos especiales, en una época en la que las maniobras debían realizarse principalmente con vehículos reales.

Motores Porsche y 185 km/h: las modificaciones secretas del Volkswagen Herbie

Uno de los detalles más sorprendentes de la producción estaba escondido debajo de la carrocería. Para las escenas de velocidad, algunos Volkswagen recibieron motores Porsche que les permitían desarrollar prestaciones muy superiores a las de un Escarabajo convencional. De acuerdo con Disney, ciertas unidades podían alcanzar las 115 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 185 km/h.

Algunos Herbie podían alcanzar las 115 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 185 km/h. Foto: Wikipedia

Los especialistas incorporaron frenos Porsche, amortiguadores Koni y neumáticos de competición para mejorar el comportamiento de los vehículos. Estos componentes resultaban fundamentales para soportar las exigencias de las carreras y permitir que los conductores ejecutaran maniobras con mayor precisión.

Así, el automóvil que parecía pequeño e indefenso frente a sus rivales escondía una increíble preparación mecánica. El contraste entre su apariencia familiar y sus capacidades deportivas se convirtió en uno de los grandes atractivos de Herbie, cuya personalidad conquistó al público y dio origen a nuevas películas durante las décadas siguientes.

Las escenas de riesgo de Herbie y el Volkswagen que sobrevivió al rodaje

Las exigencias del rodaje fueron enormes para una producción de finales de los años sesenta. Disney reunió a 40 conductores especializados bajo la supervisión del reconocido especialista Carey Loftin. Además, el director de segunda unidad Arthur J. Vitarelli encabezó un equipo de 127 personas encargado de registrar las secuencias de competición en circuitos estadounidenses.

Entre los vehículos preparados se encontraba el Herbie número 10, destinado a escenas exigentes. Foto: atexpa.org

Entre los vehículos preparados se encontraba el Herbie número 10, destinado a escenas particularmente exigentes. Según el AACA Museum de Pensilvania, este Volkswagen participó en las filmaciones realizadas en el desaparecido circuito Riverside Raceway (California). Allí apareció en una secuencia donde el automóvil, aparentemente borracho después de consumir café irlandés, atropellaba los elementos que delimitaban la pista.

El mismo vehículo volvió a utilizarse en Herbie Rides Again, estrenada en 1974. Para esa producción recibió pintura amarilla y verde, además de modificaciones que le permitían desplazarse de manera irregular, simulando un automóvil deteriorado. Aquellas intervenciones dejaron nuevas huellas sobre su carrocería y su estructura.

Qué pasó con el Herbie número 10 y cómo conserva sus cicatrices originales

Décadas después, el Volkswagen terminó en manos del coleccionista Tory Alonzo, quien emprendió su recuperación sin borrar completamente las señales de su pasado cinematográfico. El propietario retiró cuidadosamente las capas de pintura posteriores hasta descubrir el blanco perlado original y recuperó las características franjas y el número 53 que identificaban al personaje.

Un coleccionista emprendió su recuperación sin borrar completamente las señales de su pasado cinematográfico. Foto: atexpa.org

A diferencia de una restauración convencional, Alonzo decidió conservar las marcas del uso y las escenas de riesgo. El vehículo también cuenta con documentación histórica, incluido un título de propiedad de California fechado en 1968, que permite relacionarlo con la producción original.

Así, el Herbie número 10 representa algo más que un simple recuerdo: es una auténtica pieza de la historia del cine que todavía lleva sobre su carrocería las consecuencias de las aventuras que millones de espectadores disfrutaron en la pantalla.