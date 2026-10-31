Escándalo en Florida: 281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios. Foto: Fiscalía General de Florida

Un operativo policial en el condado de Polk, Florida, terminó con 281 personas detenidas, entre ellas 13 empleados de Walt Disney World y cuatro trabajadores de Universal Studios. La investigación, denominada “Polk Around and Find Out II”, estuvo dirigida por el sheriff Grady Judd y permitió detectar presuntos delitos vinculados con la explotación sexual infantil, la prostitución y la trata de personas.

Según la información difundida sobre la investigación, 31 arrestos estuvieron relacionados con presuntos delitos sexuales contra menores, mientras que otros 239 se vincularon con prostitución y 11 correspondieron a detenciones por otros motivos. En total, las autoridades formularon 488 cargos criminales, de los cuales 198 corresponden a delitos graves.

Entre los sospechosos aparecen Adam Snyder, de 24 años, quien trabajaba en Toy Story Land; y Alex Camacho, de 25, empleado del sector gastronómico de Disney.

El parque temático Universal Orlando Resort, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

De acuerdo con los investigadores, ambos habrían mantenido conversaciones de contenido sexual con agentes encubiertos que simulaban ser menores de 14 años. Posteriormente, se habrían presentado en los lugares acordados para concretar los encuentros.

Las autoridades identificaron a siete empleados de parques temáticos entre los sospechosos de delitos sexuales contra menores y también figuran entre los detenidos un entrenador de fútbol infantil, un integrante activo de la Marina de Estados Unidos y un oficial de policía.

Según las declaraciones atribuidas al sheriff Judd, Disney desvinculó a los trabajadores implicados en el caso.

281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios. Foto: Miami

La investigación permitió identificar a 11 posibles víctimas de trata

Otro de los resultados del operativo fue la identificación de 11 posibles víctimas de trata de personas, a quienes las autoridades ofrecieron asistencia especializada.

Durante la presentación de los resultados, el sheriff Grady Judd hizo hincapié en la importancia de supervisar las actividades de los menores en internet y conocer con quiénes mantienen contacto a través de las plataformas digitales.

La investigación se extendió durante siete días y reunió procedimientos vinculados con distintas modalidades delictivas. Por el momento, las detenciones y los cargos formulados no constituyen condenas judiciales. Las responsabilidades individuales de los acusados deberán determinarse en los tribunales correspondientes.