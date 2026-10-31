comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Escándalo en Florida: 281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

La investigación se desarrolló durante siete días en el condado de Polk. Entre los arrestados hay trabajadores de parques temáticos acusados de delitos sexuales contra menores. También identificaron a 11 posibles víctimas de trata de personas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios
Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios. Foto: Fiscalía General de Florida
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un operativo policial en el condado de Polk, Florida, terminó con 281 personas detenidas, entre ellas 13 empleados de Walt Disney World y cuatro trabajadores de Universal Studios. La investigación, denominada “Polk Around and Find Out II”, estuvo dirigida por el sheriff Grady Judd y permitió detectar presuntos delitos vinculados con la explotación sexual infantil, la prostitución y la trata de personas.

Según la información difundida sobre la investigación, 31 arrestos estuvieron relacionados con presuntos delitos sexuales contra menores, mientras que otros 239 se vincularon con prostitución y 11 correspondieron a detenciones por otros motivos. En total, las autoridades formularon 488 cargos criminales, de los cuales 198 corresponden a delitos graves.

Entre los sospechosos aparecen Adam Snyder, de 24 años, quien trabajaba en Toy Story Land; y Alex Camacho, de 25, empleado del sector gastronómico de Disney.

El parque temático Universal Orlando Resort, en Estados Unidos. Foto: Unsplash

De acuerdo con los investigadores, ambos habrían mantenido conversaciones de contenido sexual con agentes encubiertos que simulaban ser menores de 14 años. Posteriormente, se habrían presentado en los lugares acordados para concretar los encuentros.

Contenido Recomendado

Frozen, Alicia y La Sirenita llegaron a Buenos Aires con una muestra gratis de Disney:cómo reservar un lugar y hasta cuándo se puede visitar

disney, palacio libertad, la sirenita, el rey leon, alicia, zootopia

Annie y Hallie, las hermanas de “Juego de Gemelas”, cumplen años este 11 de octubre:así luce hoy Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, Juego de Gemelas.

Las autoridades identificaron a siete empleados de parques temáticos entre los sospechosos de delitos sexuales contra menores y también figuran entre los detenidos un entrenador de fútbol infantil, un integrante activo de la Marina de Estados Unidos y un oficial de policía.

Según las declaraciones atribuidas al sheriff Judd, Disney desvinculó a los trabajadores implicados en el caso.

281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios
281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios. Foto: Miami

La investigación permitió identificar a 11 posibles víctimas de trata

Otro de los resultados del operativo fue la identificación de 11 posibles víctimas de trata de personas, a quienes las autoridades ofrecieron asistencia especializada.

Durante la presentación de los resultados, el sheriff Grady Judd hizo hincapié en la importancia de supervisar las actividades de los menores en internet y conocer con quiénes mantienen contacto a través de las plataformas digitales.

Escándalo en Florida: 281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

La investigación se extendió durante siete días y reunió procedimientos vinculados con distintas modalidades delictivas. Por el momento, las detenciones y los cargos formulados no constituyen condenas judiciales. Las responsabilidades individuales de los acusados deberán determinarse en los tribunales correspondientes.

DisneyUniversalAbuso sexualNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

    En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

  2. Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

    Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva: Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

  3. Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

    Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

  4. La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

    La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel: “Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

  5. Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca

    Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei en la inauguración de una iglesia evangélica en Neuquén:“Los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles que terminan costando demasiado”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque:de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Internacionales

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA