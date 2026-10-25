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Impactante desprendimiento de hielo en el glaciar Piedras Blancas: el momento quedó registrado en un video

Una influencer filmó la secuencia cuando la estructura glaciar se desprende y desciende por la pendiente generando una especie de catarata de agua.

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Impactante desprendimiento de hielo en el glaciar Piedras Blancas.
Impactante desprendimiento de hielo en el glaciar Piedras Blancas. Foto: Instagram: Michaela Kopková
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Un grupo de turistas fue sorprendido cuando una enorme masa de hielo se desplomó en el glaciar Piedras Blancas, que se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz, cerca de El Chaltén y del macizo del Fitz Roy. La secuencia quedó registrada por una de las visitantes de la Patagonia y desconcertó a los usuarios de las redes sociales.

El momento quedó grabado por la influencer Michaela Kopková, quien compartió el video en su cuenta de Instagram y comenzó a ser difundido por cuentas de turismo. En la filmación se puede ver perfectamente que el lugar parecía estar tranquilo hasta que la estructura glaciar se desprende y desciende por la pendiente generando una especie de catarata de agua.

El momento en el que se desprende una enorme masa de hielo en el Glaciar Piedras Blancas

Aunque la escena resulta llamativa por la magnitud del colapso y la velocidad con la que el hielo cae, este tipo de episodios es una dinámica natural de los glaciares, que no son estructuras estáticas.

El Piedras Blancas es uno de los atractivos naturales para los turistas que visitan la Patagonia, tanto por sus formaciones de hielo como por el entorno montañoso que lo rodea. Para llegar hasta el glaciar, es posible realizar una caminata desde El Chaltén por senderos de trekking que recorren la zona y permiten apreciar algunos de los paisajes más característicos de la región. A lo largo del recorrido, las vistas de las montañas y los valles acompañan a los visitantes hasta los puntos panorámicos desde los que se puede observar la formación glaciar.

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El glaciar Perito Moreno perdió casi un kilómetro de frente en 100 días

El glaciar Perito Moreno atraviesa la transformación más acelerada documentada en su frente en más de un siglo. Entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026, el hielo se alejó aproximadamente 910 metros de la Península de Magallanes, donde se encuentran las pasarelas y los principales miradores turísticos. El registro superó los cerca de 750 metros medidos en 1899 por el geólogo alemán Rudolf Hauthal.

Los datos surgen del monitoreo realizado por Glaciarium y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. Desde mayo de 2025, especialistas efectúan vuelos regulares con drones para comparar la posición del frente y calcular los cambios en la superficie. Las imágenes obtenidas durante el verano 2025-2026 y el otoño siguiente confirmaron que la retracción no se detuvo al finalizar la temporada cálida.

Preocupación por el glaciar Perito Moreno.
El frente del glaciar Perito Moreno se alejó de la costa y dejó al descubierto sectores del lago que permanecieron cubiertos por el hielo durante décadas. Foto: NA

La distancia de 910 metros no debe interpretarse como una retirada uniforme de todo el glaciar. Representa la separación alcanzada entre el frente y la costa de la Península de Magallanes en el sector monitoreado. En términos de superficie, la pérdida fue de 1,46 kilómetros cuadrados durante 197 días, entre el 19 de noviembre de 2025 y el 4 de junio de 2026.

De esa superficie, 0,81 km² desaparecieron durante el verano y otros 0,65 km² durante el otoño. El área total equivale aproximadamente a 204 canchas de fútbol profesional. Además, representa el 44% de los 3,27 km² perdidos por el Perito Moreno desde mayo de 2018, cuando los investigadores ubican el comienzo de los cambios más intensos.

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