Un espectáculo natural único en la Cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

En un impactante registro captado desde las alturas en la Cordillera de los Andes, se puede observar un fenómeno natural sorprendente: las nubes avanzan como una enorme masa blanca hasta encontrarse con la imponente barrera de las montañas. El efecto genera la sensación de que el relieve “detiene” o bloquea su paso, creando una escena tan llamativa como hipnótica.

Aunque parezca que las nubes chocan contra un muro invisible, en realidad se trata de un fenómeno atmosférico provocado por la altura de la cordillera, que obliga al aire húmedo a elevarse y cambiar su comportamiento al entrar en contacto con las montañas. El resultado es un verdadero espectáculo natural que suele registrarse en distintos puntos de la cordillera y que, cuando se capta en video, sorprende por su belleza y magnitud.

La cordillera de Los Andes actúa como muro natural, bloqueando el paso de las nubes. Video X @porqueTTarg

La Cordillera de los Andes, un inmenso muro natural

La Cordillera de los Andes actúa como un inmenso muro natural de más de 7.500 kilómetros que atraviesa gran parte de América del Sur. Su enorme altura y extensión influyen directamente en el clima de la región, ya que bloquea el paso de nubes y masas de aire húmedo. Cuando estas corrientes chocan con la montaña, se ven obligadas a elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, lo que provoca lluvias o nevadas en una de sus laderas mientras genera climas más secos en la otra.

Qué es el efecto orográfico y cómo influye en el clima de los Andes

Este fenómeno se conoce como efecto orográfico y explica por qué algunos sectores reciben abundantes precipitaciones, mientras que del otro lado se forman zonas áridas o semiáridas. Un ejemplo claro ocurre entre Chile y Argentina: el aire húmedo proveniente del océano Pacífico descarga gran parte de su humedad al chocar con la Cordillera de los Andes, lo que influye directamente en el clima de ambos países.

La cordillera de Los Andes actúa como muro natural, bloqueando el paso de las nubes. Foto: Video captura X @porqueTTarg

Además de su impacto climático, la cordillera también funciona como un muro geográfico natural que marca gran parte de la frontera entre estas dos naciones, convirtiéndose en uno de los límites naturales más imponentes de América del Sur.

Cómo se formó la Cordillera de los Andes

Desde el punto de vista geológico, la Cordillera de los Andes se formó por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, un proceso tectónico que comenzó hace millones de años y que continúa hasta la actualidad. Este movimiento no solo elevó la cadena montañosa, sino que también explica la presencia de volcanes activos, terremotos y una intensa actividad geológica en la región.

Cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

La magnitud de esta barrera natural también genera escenas impactantes desde el aire y en imágenes satelitales. En muchas ocasiones se puede observar cómo las nubes avanzan como una gran masa blanca hasta encontrarse con las montañas, donde parecen “detenerse” o dividirse. Este fenómeno visual, cada vez más registrado en videos y fotografías, muestra con claridad cómo la cordillera condiciona el movimiento de las masas de aire y crea uno de los espectáculos naturales más llamativos del continente.