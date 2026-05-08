Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 20 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 12 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:59
Puesta del sol18:06
Horas de luz9h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:59 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 9h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 19 - 43 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sur 7 - 33 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sur 18 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 16 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 16 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 14 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 15 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 11 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 12 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.