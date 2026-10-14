El Rolls-Royce más icónico: transportó a una familia argentina por Europa y se salvó de la tragedia del Titanic

El Rolls-Royce Silver Ghost, de la familia Pereyra Iraola, fue elegido como lo mejor de la Expo Autoclásica 2026. Foto: Instagram @autohistoriaweb

El Rolls-Royce Silver Ghost fue una de las joyas de la expo AutoClásica que se realizó el fin de semana en San Isidro. Se trata de una verdadera reliquia que que fue encargado en 1910 por Laura Pereyra, diseñado con dimensiones extraordinarias para transportar a su hermano Leonardo Pereyra, su esposa María Teresa y a sus seis sobrinos.

En una entrevista para Autofans de Canal 26, Jorge y Fabián Pereyra Iraola presentaron el histórico vehículo y su particular historia de supervivencia familiar.

Video: Canal 26

En 1920, Laura Pereyra encargó especialmente este vehículo, diseñado con dimensiones extraordinarias, ya que lo usarían para un viaje familiar a Europa: viajaría junto a su hermano Leonardo Pereyra, su esposa María Teresa y a sus seis sobrinos.

Entre 1910 y 1912, la segunda y tercera generación de la familia recorrieron Europa a bordo de este vehículo. Al finalizar el itinerario, el plan familiar estipulaba embarcar el automóvil y retornar desde Inglaterra hacia Estados Unidos en el Titanic, para luego emprender el regreso a la Argentina.

Sin embargo, el itinerario cambió cuando María Teresa quedó embarazada de su sexto hijo, lo que llevó a la familia a cancelar su pasaje en el transatlántico. Esta determinación no solo preservó el vehículo, sino que permitió la continuidad de la estirpe familiar y la existencia de sus actuales descendientes, entre ellos Jorge y Fabián.

El registro histórico de esta travesía se mantiene documentado gracias al trabajo de Jorge Pereyra como historiador de la familia, quien custodia fotografías y alrededor de 5.000 cartas redactadas durante el viaje europeo. La unidad se exhibe como un testimonio vivo ligado a la historia argentina y a uno de los acontecimientos más icónicos del siglo XX.

AutoFans es una cápsula del programa 8 AM, conducido por Claudio Rígoli en Canal 26, que se emite lunes, miércoles y viernes.