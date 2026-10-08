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La Expo AutoClásica 2026 llega a San Isidro con 1200 vehículos de colección: cuándo y cómo comprar las entradas

La 24° edición de la AutoClásica contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos, motocicletas clásicas, encuentros de clubes y espacios de marcas que forman parte del patrimonio automotor mundial.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Expo AutoClásica 2026 llega a San Isidro con 1200 vehículos de colección.
La Expo AutoClásica 2026 llega a San Isidro con 1200 vehículos de colección. Foto: AutoClásica (Félix Alberto Grammatico)
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Los amantes de los fierros tienen una cita imperdible durante el fin de semana largo. AutoClásica, la exposición de vehículos clásicos más importante de Sudamérica, regresa al Hipódromo de San Isidro con cuatro jornadas dedicadas a la historia del automóvil, las motocicletas y los grandes íconos de la industria automotriz.

Del 9 al 12 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, el tradicional evento organizado por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina reunirá más de 1.200 vehículos de colección de distintas épocas en un predio especialmente diseñado para recorrer y disfrutar en familia.

AutoClásica 2026 en San Isidro: qué se podrá ver en la exposición

La 24° edición contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos, motocicletas clásicas, encuentros de clubes y espacios de marcas que forman parte del patrimonio automotor mundial.

La 24° edición de la AutoClásica contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos y motocicletas clásicas.
En la Expo AutoClásica 2026, los visitantes podrán descubrir automóviles históricos y motocicletas clásicas. Foto: AutoClásica (Félix Alberto Grammatico)

Reconocida en 2016 por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) como una de las ocho exposiciones de vehículos clásicos más importantes del mundo, AutoClásica se consolidó como uno de los eventos más esperados del calendario turístico y cultural argentino.

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Además del tradicional Concurso de Elegancia, el recorrido permitirá conocer vehículos únicos y piezas que marcaron distintas etapas de la evolución de la industria automotriz.

Los 60 años del Torino y los 70 años del Jeep IKA, protagonistas de la edición

Entre los grandes atractivos de este año se destacan los homenajes a dos leyendas nacionales: el Torino, que celebra seis décadas de historia, y el Jeep IKA, uno de los modelos más emblemáticos de la producción automotriz argentina, que cumple 70 años.

La 24° edición de la AutoClásica contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos y motocicletas clásicas.
Durante la Expo AutoClásica 2026, el emblemático Torino celebrará seis décadas de historia. Foto: AutoClásica (Félix Alberto Grammatico)

Las celebraciones especiales reunirán ejemplares históricos y exhibiciones temáticas que repasarán el legado de estos vehículos convertidos en verdaderos símbolos de la identidad fierrera nacional.

Autojumble y concurso fotográfico: las actividades para los fanáticos

Como ocurre en cada edición, volverá el esperado Autojumble, un espacio especialmente destinado a restauradores, coleccionistas y aficionados. Allí será posible encontrar repuestos, accesorios, manuales originales, indumentaria, automobilia y diferentes artículos vinculados al mundo motor.

La 24° edición de la AutoClásica contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos y motocicletas clásicas.
Autojumble es un espacio especialmente destinado a restauradores, coleccionistas y aficionados. Foto: AutoClásica (Félix Alberto Grammatico)

También se realizará la décima edición del Concurso Fotográfico de AutoClásica. Para participar, los asistentes deberán publicar imágenes tomadas durante el evento utilizando el hashtag #ConcursoAutoclasica2026. Las fotografías ganadoras serán difundidas a través de los canales oficiales de la exposición.

Entradas para la Expo AutoClásica 2026: precios, descuentos y cómo llegar

La entrada general tiene un valor de $60.000, mientras que los menores de 12 años ingresan sin cargo acompañados por un adulto.

Por su parte, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente podrán acceder a un descuento del 50% mediante compra online.

La 24° edición de la AutoClásica contará con sectores diferenciados por categorías, donde los visitantes podrán descubrir automóviles históricos y motocicletas clásicas.
Durante la Expo AutoClásica 2026 se realizará la décima edición del Concurso Fotográfico de AutoClásica. Foto: AutoClásica (Félix Alberto Grammatico)

El estacionamiento anticipado cuesta $30.000 y habilita un único ingreso durante cualquiera de las cuatro jornadas del evento.

El acceso peatonal estará ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Márquez. En tanto, el ingreso al estacionamiento será por Avenida Santa Fe y Avenida Unidad Nacional.

De esta manera, con históricos vehículos, homenajes a modelos emblemáticos y actividades para toda la familia, la Expo AutoClásica 2026 vuelve a convertir a San Isidro en el punto de encuentro obligado para quienes disfrutan de la pasión por los fierros y los autos clásicos.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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