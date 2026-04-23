Hundimiento del buque Monte Cervantes Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia marítima argentina guarda episodios tan asombrosos como poco difundidos. Uno de ellos ocurrió en las frías aguas del sur del país y tuvo como protagonista a un barco que, con el paso del tiempo, fue bautizado como el “Titanic argentino”. No solo por el dramatismo del naufragio, sino también por el misterio, la tragedia y un final insólito que lo convirtió en leyenda: el Monte Cervantes, un buque que se hundió dos veces.

¿Por qué se conoce al Monte Cervantes como el “Titanic argentino”?

El Monte Cervantes fue un moderno vapor de pasajeros y carga que navegaba la ruta entre Buenos Aires y la Patagonia a fines de la década de 1920. Su tamaño, su relevancia comercial y la magnitud del siniestro llevaron a que, con los años, se lo comparara con el Titanic. Si bien no alcanzó la escala internacional del transatlántico británico, su hundimiento marcó un antes y un después en la historia naval argentina.

Tenía 160 metros de eslora, y hacía la ruta Buenos Aires, Puerto Madryn (Chubut), Punta Arenas (Chile), Ushuaia Foto: Wikipedia

La comparación no surge solo por el desastre, sino por la combinación de confianza tecnológica, tragedia inesperada y un capitán cuya desaparición aún genera interrogantes. En ambos casos, el mar se impuso de forma brutal sobre la ingeniería humana.

El primer choque en el fin del mundo: cómo comenzó la tragedia del buque

El 22 de junio de 1930, el Monte Cervantes navegaba cerca de Ushuaia cuando encalló en rocas sumergidas en la zona del canal Beagle. Era de noche, el clima era adverso y la visibilidad escasa. El impacto dañó seriamente el casco del buque, provocando el ingreso inmediato de agua.

La escena fue caótica, pero no desesperada. A diferencia de otros naufragios, la tripulación logró mantener el orden y evacuar a la mayoría de los pasajeros. El buque no se hundió de inmediato: quedó escorado, resistiendo, como si luchara contra un destino aún no escrito.

Un hecho sin precedentes: la historia de cómo el barco se hundió dos veces

Tras el primer accidente, el Monte Cervantes fue parcialmente rescatado y remolcado hacia aguas más seguras. Parecía que la historia terminaría con daños materiales y no con una tragedia mayor. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Mientras se realizaban maniobras para su salvataje definitivo, el barco volvió a hundirse, esta vez de manera irreversible. El casco cedió por completo y el Monte Cervantes terminó en el fondo del mar austral. Un hecho prácticamente único en la historia naval argentina: un buque que sobrevive a un naufragio, solo para hundirse definitivamente después.

Este segundo hundimiento selló su lugar en la memoria colectiva y alimentó el mito.

El misterio del Capitán Teodoro Dreyer: la desaparición que nadie pudo explicar

Uno de los aspectos más inquietantes de la historia del Monte Cervantes es la desaparición de su capitán, Teodoro Dreyer. Testigos aseguraron que, tras el impacto, Dreyer regresó al interior del buque y nunca volvió a ser visto.

El Monte Cervantes fue un buque mixto de carga y pasajeros alemán botado el 25 de agosto de 1927 Foto: Wikipedia

No hay registros oficiales que expliquen con certeza qué ocurrió. Algunos sostienen que intentó salvar documentos o verificar daños. Otros creen que tomó una decisión final, fiel a una tradición no escrita del mar. Su cuerpo jamás fue hallado, y su figura quedó envuelta en un silencio que aún hoy genera teorías.

Ushuaia en 1930: el rol clave de los vecinos en el rescate de los pasajeros

En una época sin grandes operativos de emergencia, la reacción de Ushuaia fue clave. Vecinos, pescadores y trabajadores portuarios colaboraron en el rescate de los pasajeros, alojándolos y asistiendo a quienes habían perdido todo.

Restos finales del Monte Cervantes en 1954 Foto: Wikipedia

La ciudad, entonces pequeña y aislada, se convirtió en refugio improvisado. Ese gesto solidario quedó grabado en los testimonios de los sobrevivientes y forma parte del lado humano de esta historia.

Un naufragio que no fue olvido

Hoy, más de 90 años después, el Monte Cervantes sigue siendo una de las historias más impactantes y menos conocidas del país. Hundido en las aguas del sur, su legado no está en los restos, sino en el relato: el de un barco, un capitán y una tragedia que transformó para siempre la historia marítima argentina.