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Matías Carrizo, mecánico: “A la hora de reemplazar un turbocompresor, hay que cambiar el aceite y el film”

El reconocido mecánico e influencer de las redes sociales, con más de 4 millones de likes, compartió un consejo clave para evitar que el nuevo componente vuelva a sufrir daños poco tiempo después: “Los clientes no saben y muchos mecánicos tampoco”.

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Matías Carrizo, mecánico: “Los clientes no saben y muchos mecánicos tampoco”.
Matías Carrizo, mecánico: “Los clientes no saben y muchos mecánicos tampoco”. Foto: captura video TikTok/matykrrizo.2025
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Un mecánico especialista en el área explicó en TikTok qué elementos hay que revisar y reemplazar cuando se cambia un turbocompresor para evitar un desgaste prematuro y nuevos problemas en el vehículo.

Cambiar un turbocompresor no siempre significa simplemente retirar la pieza dañada y colocar una nueva, según lo explicó el mecánico Matías Carrizo, reconocido en TikTok como @matykrrizo.2025 y con más de 4 millones de likes. El mecánico compartió un consejo clave para evitar que el nuevo componente vuelva a sufrir daños poco tiempo después.

@matykrrizo.2025 Siempre un buen dato!!!COMPARTILOOO!!!#yourbestshot #videoviral #shorts #lamatanza ♬ Justo Que Te Vas - Ricardo Iorio

En un video publicado en sus redes, el especialista mostró el trabajo que estaba realizando sobre una Peugeot Boxer, cuyo turbocompresor se encontraba muy deteriorado. En ese contexto, remarcó un detalle que, según señaló, muchos conductores desconocen e incluso algunos mecánicos pasan por alto.

Qué hay que cambiar al reemplazar un turbocompresor

Carrizo explicó que, cuando se coloca un turbo nuevo, también es fundamental reemplazar el aceite del motor y realizar una limpieza del circuito de lubricación.

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El motivo está relacionado con la propia falla del turbocompresor. Cuando la pieza se rompe, puede generar viruta y residuos que quedan en el aceite. Si ese lubricante contaminado continúa circulando por el sistema, puede terminar provocando un desgaste prematuro del nuevo turbo.

“Hay que reemplazar el aceite”, explicó el mecánico en el video, al remarcar que no alcanza solamente con cambiar la pieza dañada. Además, recomendó limpiar el caño de descarga de aceite y también el caño o la manguera encargada de la lubricación del turbocompresor.

Matías Carrizo, mecánico.
Matías Carrizo, mecánico. Foto: captura video TikTok/matykrrizo.2025

Por qué es importante limpiar el circuito

La explicación es sencilla: si quedan restos metálicos o suciedad en el sistema después de la rotura del turbo, pueden volver a entrar en contacto con el componente nuevo y afectar su funcionamiento.

Por eso, antes de poner en marcha nuevamente el vehículo, el mantenimiento debe contemplar no solo el reemplazo del turbocompresor, sino también la renovación del aceite y la limpieza de los conductos vinculados con su lubricación.

El consejo apunta especialmente a quienes deben afrontar una reparación de este tipo y buscan evitar que una pieza nueva vuelva a fallar por problemas que quedaron en el sistema luego de la rotura anterior.

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