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Cáncer de mama: dónde hacerse la mamografía gratis y hasta cuándo estará vigente

Se trata de uno de los tipos de cáncer más frecuentes y la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Qué cosas debemos tener en cuenta y por qué es importante el chequeo anual.

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Cáncer de mamas
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El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, pero gracias a la detección temprana, el pronóstico puede mejorar notoriamente: según los datos proporcionados, el 95% de los casos identificados a tiempo puede curarse. La mamografía es una herramienta clave para detectar posibles tumores y favorecer un diagnóstico oportuno.

En Argentina, se diagnostican alrededor de 22 mil nuevos casos de cáncer de mama cada año y, de acuerdo con la cifra de la Sociedad Argentina de Mastología y la Dirección Nacional de Cáncer, una de cada ocho mujeres que llegue a los 80 años desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida.

Cáncer de mama
Cáncer de mama Foto: Apacama

En este marco, el Hospital Británico de Buenos Aires lanzó una nueva edición de su campaña integral, bajo el lema “No le des la espalda a la mamografía”. Por décimo año consecutivo, la iniciativa ofrecerá estudios gratuitos a mujeres que no cuenten con cobertura médica.

En este sentido, esta campaña de concientización busca destacar la importancia de los controles mamarios no solo para facilitar la detección temprana, sino también para identificar factores de riesgo y garantizar el acceso al diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento que cada paciente necesite.

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Cáncer de mama. Foto: Freepik.

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En este sentido,el Dr. Juan Luis Uriburu (M.N. 72.558), jefe del Servicio de Mastología del citado centro de salud, aseguró en diálogo con Noticias Argentinas: “La campaña pone el foco en la mamografía porque sabemos que la detección precoz es fundamental para poder tratar este tipo de cáncer de forma prematura. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama aún son limitados, por lo que la detección precoz sigue siendo fundamental”.

Cáncer de mama
Cáncer de mama

En este mismo sentido, el médico resaltó: “La consulta anual con el mastólogo y la mamografía anual a partir de los 40 años sigue siendo la mejor manera de llegar a tiempo al diagnóstico y mejorar el pronóstico de la enfermedad”.

La campaña incluye diversas actividades además de los turnos gratuitos para mamografías, ya que habrá algunas para pacientes y cuidadores coordinados por el equipo de Psicooncología junto con LALCEC y se realizará una acción junto al Club de Tejedoras de AMIA quienes brindan su conocimiento para la realización de un tejido colectivo: en la sala de espera del Centro de la Mujer, habrá agujas, lanas e instructivos para que las personas puedan tejer un pequeño fragmento, que luego se unirá en un gran lazo rosa.

Cuáles son los factores de riesgo y por qué es importante detectar a tiempo el cáncer de mama

La Dra. Gabriela Candas, cirujana mastóloga, miembro del Servicio de Mastología del citado hospital y Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, (M.N. 92.464), explicó que existen factores de riesgo que no pueden modificarse (edad, antecedentes familiares o determinadas alteraciones genéticas), pero es importante conocerlos porque permite evaluar el riesgo de cada paciente.

En este mismo sentido, la médica expresó: “Me interesa resaltar que existen otros factores de riesgo en los cuales podemos intervenir y pueden disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, estos son: realizar actividad física de forma regular y mantener un peso saludable, estimular la lactancia materna, reducir el consumo de alcohol y no fumar, pero, además, no postergar los controles porque la mamografía es una herramienta de diagnóstico clave. No podemos evitar que aparezca el cáncer de mama, pero podemos detectarlo a tiempo”.

La detección precoz del cáncer de mama permite mayores posibilidades de curación y, en muchas ocasiones, los tratamientos pueden ser menos agresivos. “La observación y palpación periódica de las mamas, registrando cualquier cambio en forma, tamaño, aparición de bultos, durezas, alteraciones de la piel o pezones, ayuda a identificar señales de alerta y acudir a un especialista a tiempo”, indicó la Dra. Adriana García, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del mencionado centro asistencial.

Cáncer de mama. Foto: Freepik.
Cáncer de mama. Foto: Freepik.

Cuáles son los consejos claves para prevenir el cáncer de mama

  • A las mujeres asintomáticas se les recomienda realizar la mamografía anual a partir de los 40 años.
  • Las mujeres con antecedentes familiares de primer grado (madre/padre, hermana o hija) deben iniciar la mamografía diez años antes de la edad de detección del familiar afectado.
  • Los chequeos no previenen la aparición de la enfermedad, pero aumentan significativamente la posibilidad de detección precoz y curación.
  • El autoconocimiento de las mamas es esencial, especialmente en mujeres jóvenes, aunque no reemplaza la evaluación profesional anual.
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