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En el marco de “Octubre Rosa”: el restaurante de Puerto Madero que ofrecerá platos especiales y una charla sobre cáncer de mama

Durante todo el mes, Villegas Resto llevará adelante una propuesta especial junto a Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA) y la bodega Domaine EdeM. Habrá platos alusivos, una bebida sin alcohol y una charla abierta para concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Villegas Resto se suma a Octubre Rosa con una propuesta gastronómica especial durante todo el mes.
Villegas Resto se suma a Octubre Rosa con una propuesta gastronómica especial durante todo el mes. Foto: Instagram / villegasresto | Gastronomique.
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Octubre es el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, una iniciativa que busca poner el foco en la prevención, los controles médicos y la detección temprana de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

En ese marco, un restaurante de Puerto Madero decidió sumarse a la campaña con una propuesta que reúne gastronomía y concientización. Durante todo el mes, Villegas Resto ofrecerá platos especialmente creados para la ocasión y destinará parte de lo recaudado a MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama).

Cáncer de mama. Foto: Unsplash.
La iniciativa incluye una charla abierta de MACMA para concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Foto: Unsplash.

Los platos rosas que propone Villegas Resto

La propuesta gastronómica fue pensada especialmente para acompañar la campaña de Octubre Rosa. Entre las opciones se encuentra un Risotto Rosa, elaborado con remolacha, queso azul y nueces pecan caramelizadas.

A la propuesta se suma Corazón Rosa, un bombón suizo de chocolate blanco con relleno de frambuesa.

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Villegas Resto; menú; octubre rosa.
Corazón Rosa es un bombón de chocolate blanco con relleno de frambuesa creado especialmente para la campaña. Foto: Gastronomique.

Además, la iniciativa estará acompañada por Rosae 0% Alc., una bebida elaborada con uvas Airén de Toledo, en Castilla, e infusionada con pétalos de rosa.

Durante octubre también habrá distintas opciones de bienvenida en tonos rosas, entre ellas limonada, gin y Gancia, además de dips y algunos appetizers especialmente pensados para la campaña.

Villegas Resto; menú; octubre rosa.
El Risotto Rosa combina remolacha, queso azul y nueces pecan caramelizadas. Foto: Gastronomique.

Una charla abierta sobre cáncer de mama

Más allá de la propuesta gastronómica, la iniciativa tendrá un componente de concientización. Durante octubre, MACMA realizará una charla abierta en Villegas Resto para quienes quieran acercarse a informarse sobre el cáncer de mama y conocer más acerca de la importancia de la prevención y la detección temprana.

Parte de lo recaudado por la propuesta será destinado a la organización, que trabaja en el acompañamiento y la concientización vinculados con el cáncer de mama.

La actividad busca aprovechar el alcance de Octubre Rosa para acercar información y generar espacios de conversación sobre una enfermedad cuya detección temprana puede resultar fundamental.

Cáncer de mamas
Parte de lo recaudado durante la campaña será destinado a MACMA, organización dedicada al acompañamiento y concientización sobre el cáncer de mama.

¿Qué es Octubre Rosa?

El Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama se conmemora durante octubre a nivel internacional. La campaña busca generar conciencia sobre la enfermedad y promover el acceso a información, controles y atención médica.

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en mujeres. Por eso, las campañas de concientización ponen especial énfasis en la importancia de consultar con profesionales de la salud y realizar los controles recomendados de acuerdo con cada caso.

Dónde participar de la iniciativa

La propuesta de Octubre Rosa estará disponible durante todo octubre en Villegas Resto, ubicado en Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero, Buenos Aires.

Villegas Resto; menú; octubre rosa.
Villegas Resto se suma a Octubre Rosa con una propuesta gastronómica especial durante todo octubre. Foto: Instagram / villegasresto.

La iniciativa se realiza junto a MACMA y Domaine EdeM, y quienes se acerquen podrán acompañar la campaña a través de la propuesta gastronómica y participar de la charla abierta de concientización.

Cómo llegar a Villegas Resto

En auto:

En transporte público:

  • Colectivos: hay paradas muy cercanas en Av. Huergo y Humberto 1°, donde pasan, entre otros, los colectivos 4 y 103. También está la parada de Av. Moreau de Justo y Cochabamba, servida por la línea 20.
  • Subte: una opción es bajarse en Bolívar (línea E) y caminar aproximadamente 20 minutos hasta el restaurante. Desde Plaza de Mayo (línea A) son unos 22 minutos a pie.
  • A pie desde el centro: al estar en el límite de Puerto Madero con el casco histórico, también es una opción llegar caminando desde Plaza de Mayo y recorrer el entorno de los diques.
TurismoGastronomíaCáncer de mamaPuerto Madero
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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