El testimonio de Caro Trippar puso nuevamente el foco en el cáncer de mama: cuáles son las señales de alerta y cómo prevenirlo

Cáncer de mama es la causa de muerte por cáncer más frecuente en Argentina. Foto: Apacama

Días atrás, Caro Trippar, una youtuber de 35 años, contó que tiene cáncer de mama con metástasis en un doloroso testimonio que publicó en su canal y que ya acumula más de un 1 millón de visitas. Según cuenta en la introducción, el video en donde explica cómo se enteró que padece la enfermedad fue grabado el 25 de mayo en un cuarto de hotel en Estados Unidos. Desde entonces, tuvo que someterse a diversos estudios “en silencio”, ya que todavía no se sentía lista para comentarlo con su comunidad hasta este viernes 24 de julio.

Caro sostuvo que sus molestias comenzaron durante la lactancia. En marzo de 2025, la creadora de contenido que vivía en Inglaterra en ese momento, se convirtió en mamá de Milo junto a su pareja Sebas. Si bien, pasaron los primeros meses en el país europeo, luego decidieron regresar a la Argentina para estar más cerca de sus familiares. Sin embargo, al dar la teta, la joven empezó a experimentar fuertes pinchazos en una de sus mamas y dolores continuos.

Caro Trippar es una youtuber de 35 años. Contó en un video que tiene cáncer de mama. Foto: YouTube

En su relato, Trippar sostuvo que, durante todo ese período, pensó que se trataba de una “mastitis”, pero que, al dejar de amamantar, las molestias continuaron. Allí fue cuando decidió hacer una consulta médica y, a los pocos días, le confirmaron que tenía “cáncer de mama her 2 negativo, hormonal positivo con metástasis”.

En diálogo con Canal 26, Gustavo Cortese (MN 78 044), jefe del área de patología mamaria del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó que existen casos, como el de Caro Trippar, en los que se puede confundir una mastitis con cáncer de mama, aunque no son tan comunes.

“Se trata de casos raros. Existe una entidad llamada cáncer de mama inflamatorio que puede confundirse con mastitis o complicaciones de la lactancia, pero por suerte es una entidad muy poco frecuente”, expresó.

Y agregó: “En el caso en cuestión dado lo poco frecuente no está establecido estudio alguno para la detección subclínica, antes de que se palpe. Además como son tumores de rápido crecimiento realizando un estudio anual es raro detectarlo. En la actualidad existen nuevas terapias que han mejorado considerablemente el pronóstico de estos casos”.

En ese sentido, el médico explicó cuáles son aquellos síntomas y señales de alerta ante un posible cáncer de mama que hay que tener en cuenta para hacer una consulta:

Aparición de nódulos de mama

Cambios en el color de la piel, retracciones y modificaciones en el volumen de las mamas

Sin embargo, el médico confirmó que también todos estos cambios pueden acompañar un embarazo normal y, por eso, pueden llegar a confundirse. “Las diferencias pueden ser muy sutiles entre lo normal y lo anormal”, aseveró.

Causas del cáncer de mama: 15% de los casos son hereditarios

El experto sostiene que el control mamario en la población sin antecedentes familiares de cáncer de mama debe comenzar a partir de los 40 años. En la actualidad, un 15% de los casos que ocurren son hereditarios o genéticos. “Son familias en las que se hereda un gen que predispone al cáncer de mama”, señala.

15% de los casos de cáncer de mama son hereditarios.

No obstante, también existe otro gran porcentaje de cáncer de mama “esporádico” o “no hereditario genéticamente”. En este caso, de acuerdo a Cortese, las causas de la aparición de esta enfermedad pueden ser “multifactoriales” tales como:

Exposición prolongada a hormonas

Hábito de fumar

Consumo exagerado de alcohol

Vida sedentaria

Consumo de grasas poliinsaturadas

Ingerir comida chatarra

Por otra parte, el especialista del Hospital de Clínicas señaló que se ha observado un incremento del cáncer de mama en pacientes jóvenes y que “podría relacionado con el consumo abusivo de alcohol a edades muy tempranas”.

La detección temprana como clave

En uno de los pasajes de su video, Caro Trippar hace énfasis en la detección temprana del cáncer de mama con el objetivo de prevenir dicha enfermedad o de impedir, incluso, que el cuadro se agrave. “Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, en especial si estás dando la teta, te lo vas a hacer ver. La detección temprana es lo más importante", sostuvo la youtuber.

Cortese adhiere y sostiene que el estudio de control adecuado clínico y mamográfico es fundamental. “Siempre que cada joven concurre a su ginecólogo por el pap y la colpo, el médico debe efectuar el examen clínico de las mamas”, indica. Lo mismo tiene que ocurrir durante el embarazo: “El obstetra como parte del control del embarazo también tiene que realizar control de las mamas”.

La detección temprana es una de las claves para prevenir el cáncer de mama.

Además, el especialista afirma que resulta esencial poder identificar a la población de riesgo para iniciar el control más temprano y evitar que los casos de cáncer de mama sigan creciendo.

Qué hábitos ayudan a prevenir la aparición del cáncer de mama

El jefe de patología mamaria del Hospital de Clínicas también habla de los hábitos que ayudan a prevenir la aparición del cáncer de mama en mujeres. Entre ellos se encuentran:

Comer sano

No fumar

Llevar una vida activa y hacer ejercicio

Mantener un peso adecuado

Evitar el consumo excesivo de alcohol

Consultar periódicamente a su médico

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres argentinas

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el cáncer de mama es el más frecuente en la Argentina dentro de la población femenina. Además, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Cada año en nuestro país se dan 22.024 nuevos casos, lo que equivale a una tasa de incidencia de 71,3 a 73,1 casos por cada 100.000 mujeres. En tanto, a nivel regional, la Argentina se ubica en el tercer lugar en América Latina en cuanto a la incidencia de cáncer de mama.

Cortese identificó factores demográficos y biológicos como la menstruación temprana (menos de 12 años) y menopausia tardía (más de 55) para explicar la gran cantidad de casos de cáncer de mama en nuestro país. También agregó otros motivos como obesidad, consumo de alcohol y terapia hormonal en menopausia o poseer un tejido mamario denso.

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres argentinas

“Estos factores están muy presentes en poblaciones urbanas y de transición epidemiológica avanzada, como Argentina”, mencionó. A su vez, el especialista suma como factor a la estructura poblacional de nuestro territorio nacional. “Argentina posee mayor proporción de mujeres mayores de 40 años, donde se concentra la incidencia”, asevera.

Finalmente, Cortese expuso un último factor vinculado a la cuestión socioeconómica, ya que el acceso a prevención y al diagnóstico adecuado es menor para mujeres de bajos ingresos. Y, en efecto, esto influye también en la suba de casos de cáncer de mama en nuestro país. “Los estudios muestran que las mujeres con menores ingresos acceden menos a mamografías. De hecho, muchas llegan al diagnóstico en etapas avanzadas”, concluyó.