El cáncer de mama podría causar 1,4 millones de muertes anuales para 2050, según una nueva investigación

El cáncer de mama puede provocar 1,4 millones de muertes anuales para 2050. Foto: Unsplash

En el mes de la prevención por el cáncer de mama, una nueva investigación realizada por The Lancet Oncology realizó una preocupante advertencia: para el año 2050 esta enfermedad podría causar 1,4 millones de muertes por año. Si bien actualmente es el más frecuente en las mujeres en poco más de 20 años la tendencia en casos podría incrementarse.

El estudio cuenta con datos de 204 países y territorios según informó la revista médica. Como factores que posibilitarían este incremento de diagnósticos se enlistaron el “crecimiento” y el “envejecimiento”.

Para contrarrestar este aumento, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen especial hincapié en la detección temprana del cáncer de mama. Pero este mismo procedimiento también debe ser acompañado de una evaluación oportuna y acceso a una atención integral.

El estudio lo realizó The Lancet Oncology. Foto: Boreal Salud

En este sentido, María Césari, ginecóloga del CMC San Juan de Boreal Salud indicó que dichas proyecciones invitan a la sociedad a tomar consciencia, obtener información necesaria y a realizarse los estudios pertinentes para revertir la situación. “Contar con información clara y acompañamiento puede ayudar a transitar ese recorrido”, expresó.

¿Cuáles son los cambios en las mamas a los que hay que prestar atención?

Los síntomas del cáncer de mama varían dependiendo de cada mujer. Sin embargo, aquellos cambios a los que hay que prestar atención se resumen en:

Bulto o engrosamiento en la mama.

Modificaciones en el tamaño o en la forma.

Cambios en la piel o el pezón.

Secreciones anormales.

Si bien ninguno de estos signos por sí solos pueden indicar cáncer deben ser evaluados por un profesional, incluso, si no existe dolor. De hecho, desde Boreal Salud aseveran que los bultos mamarios pueden no desembocar en esta enfermedad. Por eso, lo fundamental siempre es consultar para que se puedan realizar los análisis correspondientes.

Cáncer de mama: la clave está en la detección temprana

La Sociedad Argentina de Mastología (SAM) aconseja que la primera mamografía se realice a partir de los 40 años, pero eso no implica que el control preventivo no exista antes de esa edad.

Cada mujer deberá acudir a un control ginecológico común y allí el médico deberá chequear las mamas. Por supuesto, el examen preventivo deberá adecuarse a cada persona. Por ejemplo, se debe tener en cuenta la edad y los antecedentes familiares.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en Argentina. Foto: Boreal Salud

En este sentido, es importante conversar con un equipo de salud sobre qué estudios deben realizarse y cuándo es conveniente llevarlos a cabo, de acuerdo a Boreal Salud. “Cada situación requiere una orientación médica acorde con las necesidades de la persona”, agregan.

Asimismo, también consideran esencial que el sistema de salud “facilite el acceso a la consulta al paciente, a los estudios y al seguimiento total del potencial tratamiento”. Uno de los puntos que se debe garantizar tiene que ver, además, con el acompañamiento para conocer las alternativas posibles.

En Argentina, el cáncer de mama es el más frecuente en la población femenina (con 22.024 nuevos casos por año) y es la principal causa de muerte en mujeres, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama este 19 de octubre, es vital seguir promoviendo la difusión de información e incentivar a los controles médicos recurrentes.